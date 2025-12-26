Acasă » Știri » Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată

Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată

De: Denisa Iordache 26/12/2025 | 14:18
Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată
Cât rezistă salata de boeuf la frigider. Sursă: freepik

Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect în care gospodinele să își etaleze preparatele delicioase și să își bucure familia cu delicatese. Una dintre vedetele mesei de Crăciun este salata boeuf, nelipsită din meniul românilor. Câte zile rezistă însă aceasta la frigider după momentul în care a fost preparată? Toate detaliile în articol. 

Preparatele nelipsite de pe mesele românilor precum, salata boeuf, sarmalele sau friptura rămân în frigidere și după ce invitații pleacă. Românii trebuie să știe cât să țină salata de boeuf și cât mai poate fi aceasta consumată după ce a fost preparată. 

Cât rezistă salata boeuf la frigider

Specialiștii transmis că durata de viață a acestui produs nu este una nelimitată, iar modul în care sunt păstrate contribuie semnificativ la gustul lor și la modul în care se păstrează.  

Salata boeuf își pierde considerabil din durata de viața dacă stă câteva ore pe masă, pentru că expunerea ei la căldură duce la multiplicarea bacteriilor, chiar dacă este pusă la frigider după consum. În această situație, acest preparat mai poate fi ținut la frigider aproximativ 24-36 de ore. Același lucru se aplică și în cazul lebărului sau al tobei de casă. 

Salata boeuf vine cu un risc mai mare din cauza maionezei care este sensibilă la schimbările de temperatură. În cazul celei care este realizată cu maioneză preparată în casă, specialiștii recomandă să fie consumată în primele 24 de ore de când a fost făcută. 

Sarmalele, friptura sau cozonacii stau mai bine la acest aspect, asta pentru că dacă sunt corect depozitate în recipiente închise și păstrate la frigider, au șanse să reziste și până la 7 zile. Mai mult, primele două menționate pot fi congelate fără probleme și consumate peste o perioadă mai lungă de timp, chiar și după câteva luni, fără să își piardă aroma. 

CITEȘTE ȘI: 

Nici nu vor să audă de preparatele tradiționale! Care sunt cele mai pretențioase vedete la masa de Crăciun 

Cum să mănânci ce poftești de Crăciun, fără să te îngrași. Cori Grămescu îți spune toate secretele 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!
Știri
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!
Știri
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată....
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie sub 38 de ani care acceptă să îi nască un copil
Adevarul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a durat și a cât a costat
Digi 24
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a...
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
Digi24
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule,...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la ...
Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la mână, cureaua și…”
Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025
Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025
Preparatul de pe masa de Crăciun de care Lidia Buble nu se poate atinge: ”Nu îmi place!”
Preparatul de pe masa de Crăciun de care Lidia Buble nu se poate atinge: ”Nu îmi place!”
Vezi toate știrile
×