Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată

Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect în care gospodinele să își etaleze preparatele delicioase și să își bucure familia cu delicatese. Una dintre vedetele mesei de Crăciun este salata boeuf, nelipsită din meniul românilor. Câte zile rezistă însă aceasta la frigider după momentul în care a fost preparată? Toate detaliile în articol.

Preparatele nelipsite de pe mesele românilor precum, salata boeuf, sarmalele sau friptura rămân în frigidere și după ce invitații pleacă. Românii trebuie să știe cât să țină salata de boeuf și cât mai poate fi aceasta consumată după ce a fost preparată.

Cât rezistă salata boeuf la frigider

Specialiștii transmis că durata de viață a acestui produs nu este una nelimitată, iar modul în care sunt păstrate contribuie semnificativ la gustul lor și la modul în care se păstrează.

Salata boeuf își pierde considerabil din durata de viața dacă stă câteva ore pe masă, pentru că expunerea ei la căldură duce la multiplicarea bacteriilor, chiar dacă este pusă la frigider după consum. În această situație, acest preparat mai poate fi ținut la frigider aproximativ 24-36 de ore. Același lucru se aplică și în cazul lebărului sau al tobei de casă.

Salata boeuf vine cu un risc mai mare din cauza maionezei care este sensibilă la schimbările de temperatură. În cazul celei care este realizată cu maioneză preparată în casă, specialiștii recomandă să fie consumată în primele 24 de ore de când a fost făcută.

Sarmalele, friptura sau cozonacii stau mai bine la acest aspect, asta pentru că dacă sunt corect depozitate în recipiente închise și păstrate la frigider, au șanse să reziste și până la 7 zile. Mai mult, primele două menționate pot fi congelate fără probleme și consumate peste o perioadă mai lungă de timp, chiar și după câteva luni, fără să își piardă aroma.

