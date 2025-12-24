Cum să mănânci ce poftești de Crăciun, fără să te îngrași. Cori Grămescu îți spune toate secretele

Cori Grămescu explică, într-un interviu pentru CANCAN.RO, cum poți să te bucuri de masa de Crăciun fără teama kilogramelor în plus. De la sarmale și friptură de porc, la cozonac și alcool, nutriționistul ne învață cum să ne organizăm mesele, să combinăm corect preparatele și să nu ne sabotăm silueta în perioada sărbătorilor.

Masa de Crăciun este pentru mulți o adevărată provocare calorică, cu preparate tradiționale bogate în grăsimi, deserturi și alcool. Cori Grămescu, nutriționist și antrenor de fitness, dezvăluie secretele unei mese festive echilibrate, de la preparatele „periculoase”, pe care ar trebui să le consumăm cu moderație și până la alimentele „prietenoase” cu silueta.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, specialista explică de ce nu este atât de importantă ordinea preparatelor, ci cantitatea și asocierea lor, cum putem păstra echilibrul fără frustrări și care sunt „bombele calorice" ascunse pe masa românească de sărbători.

Cori Grămescu, ghidul mesei de Crăciun

CANCAN.RO: Masa de Crăciun este văzută de mulți ca un „dezastru caloric”. Cum putem mânca de sărbători fără teama că ne îngrășăm?

Cori Grămescu: Dacă petrecem un Crăciun tradițional românesc, cu toate preparatele mâncate în fiecare zi, ajungem la 3-4000 de kcal pe zi fără mari eforturi, pentru că toată mâncarea de sărbători este grea, bogată în grăsime și acompaniată din belșug cu dulciuri și alcool, de cele mai multe ori. Așa că nu greșim prea tare să spunem că fără o planificare atentă dăm peste adevărate bombe calorice.

Ce putem face este să planificăm mesele încât să decuplăm sursele de energie și calorii – de exemplu să mâncăm dulciurile separat de felurile principale, să mâncăm la fiecare masă câte un preparat tradițional și să îi punem mereu garnituri generoase de legume, să limităm alcoolul, căci el ne scade capacitatea de a respecta reguli. Realist, în perioada sărbătorilor, este să ne propunem să ne menținem greutatea relativ stabilă, să nu ne frustrăm alimentar printr-un meniu prea rigid, dar nici să nu ne sabotăm.

Mic dejun de sărbători

Concret, ce le propun clientelor mele este ca la micul dejun să aleagă mereu o sursă de proteine mai slabă și legume, de exemplu mușchiuleț de porc afumat cu salată de ardei copt și lipie, sau poate puțină salată boeuf cu castravete și crackersi de secară.

Pentru mine, în perioada sărbătorilor, gustarea de dimineață înseamnă o felie de cozonac cald și cafea, e o plăcere pe care nu mi-o refuz niciodată. La masa de prânz recomand să păstrăm preparatele calorice – sarmale cu mămăliguță într-o zi, sau friptură de porc cu cartof în alta, sau o ciorbiță acră de porc cu o felie de pâine caldă în a treia zi de sărbători.

Cina e bine să fie lejeră. Putem rămâne pe registrul de carne de porc, dar aș sugera să alegem mușchiulețul de porc la grătar sau pulpa de porc la cuptor, acompaniate de legume gătite și salate asortate.

Greșeala de Crăciun a românilor

CANCAN.RO: Care este cea mai frecventă greșeală nutrițională pe care o fac românii la masa de Crăciun? Contează ordinea în care mâncăm preparatele sau care sunt combinațiile pe care ar trebui să le evităm pentru a nu ne simți balonați și „îngreunați”?

Cori Grămescu: Cel mai des văd lipsa de planificare a meselor și tendința de a mânca din toate preparatele de Crăciun odată. Aș zice că nu contează ordinea în care mâncăm, ci cantitatea alimentelor și mai ales asocierea cu alcool și alegerea a 2-3 tipuri de preparate tradiționale. Dacă luăm în considerare că preparatele tradiționale de Crăciun au între 300 și 700 de kcal la 100 de g de produs, gândiți-vă cât înseamnă o masă cu 2-3 rânduri de aperitive, 2 feluri principale, desert și alcool.

Bombe calorice de sărbători

CANCAN.RO: Care sunt preparatele tradiționale de pe masa de Crăciun care par inofensive, dar sunt adevărate bombe calorice și, dacă ar fi să alegem unul singur, care este cel mai periculos pentru siluetă și de ce?

Cori Grămescu: Cred că șoriciul și cârnații au mult mai multe kcal decât ne place să ne gândim, cu peste 500 de kcal la 100 de g fiecare. Țin minte că și eu am fost absolut șocată de șorici, fiind unul din produsele mele preferate de sărbători, și pot mânca liniștită 150 de g pe cont propriu fără să clipesc, îmi trebuie doar sare și ceapă roșie. Un alt preparat popular și foarte bogat în calorii este baigli, sau cozonacul cu mac.

CANCAN.RO: Alcoolul este nelipsit de la mesele festive. Cât de mult ne îngrașă, de fapt, alcoolul și ce variante sunt mai „prietenoase” cu silueta?

Cori Grămescu: Alcoolul este cea mai concentrată sursă de calorii după grăsimi, cu 7 kcal per gram. Ne complică viața în mai multe feluri decât simplul aport caloric, pentru că, atâta vreme cât ficatul metabolizează alcoolul, digestia celorlalte alimente este îngreunată. Apoi alcoolul ne crește pofta de mâncare și ne scade abilitatea de autocontrol și ne crește pofta de alimente grase, dulci sau sărate după ce bem. E un cerc vicios care ne face să ne simțim tot mai încărcați și mai pofticioși.

CANCAN.RO: Ce preparat tradițional de pe masa de Crăciun are, surprinzător, undă verde? Ce putem mânca fără vină și fără teama că ne îngrășăm?

Cori Grămescu: În general, nu ar trebui să ne simțim vinovați că mâncăm. Până la urmă sunt 3 zile, nu e un capăt de țară dacă nu reușim să ținem lucrurile în frâu. Dar mușchiulețul de porc crud-uscat și sarmalele gătite fără șuncă adăugată în cratiță sunt chiar rezonabile caloric, iar la salata boeuf, dacă refacem rețeta cu maioneză light și mai mult muștar, ieșim iarăși destul de bine cu caloriile.

Farfuria „echilibrată” de Crăciun

CANCAN.RO: Cum ar trebui să arate o farfurie „echilibrată” de Crăciun, ideală atât pentru digestie, cât și pentru siluetă?

Cori Grămescu: Realistic vorbind, nu avem cum să avem o digestie prea grozavă de Crăciun, și cei mai disciplinați oameni reușesc să își mențină greutatea sau să fluctueze până într-un kilogram. Avem 362 de zile în an în care să ne gândim la echilibru, nu e cazul să exagerăm în mod special de Crăciun, mai ales că avem atâtea zile de sărbătoare și atâtea preparate. Câtă vreme decuplăm sursele de energie, mâncăm grăsimile separat de pâine, cartof și zahăr și adăugăm legume la fiecare masă principală, reușim să avem o bază bună.

Alta regulă pe care o recomand este să avem câte un preparat de bază la o masă. Adică să nu mâncăm și ciorbă, și sarmale, și piftie, și cozonac la o masă. Păstrăm ciorba pentru o masă, sarmalele pentru alta, piftia pentru alta masă, friptura separat și tot așa reușim să controlăm mai bine aportul caloric și să și digerăm mai lejer toată acea cantitate de grăsimi, proteine și zahăr ce vine la pachet cu tradițiile românești de sărbători.

CANCAN.RO: Mișcarea poate „repara” excesele alimentare de Crăciun sau este doar un mit reconfortant?

Cori Grămescu: O vorbă din fitness zice că nu te poți antrena cât poți să mănânci. Și e adevărat, niciodată nu vom putea compensa din sport un exces caloric semnificativ. Dar mișcarea în zilele de sărbătoare ne ajută să digerăm mâncarea mai ușor, să ne simțim mai puțin încărcați și totodată ne oferă o ancoră rezonabilă pentru un comportament de echilibrare.

Deci e bine să facem mișcare zilnic în perioada sărbătorilor de iarnă, doar că e important să înțelegem că un antrenament mediu „arde” în jur de 350 de kcal, pe când o masă „medie” de Crăciun depășește ușor 1000 de kcal dacă nu suntem atenți.

