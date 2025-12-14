Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea

Există mai multe alimente ”miraculoase”, dar un singur fruct te întinerește dacă îl consumi zilnic, potrivit renumitului medic neurochirurg Vlad Ciurea. Încetinește îmbătrânirea și ajută la prevenirea bolilor de inimă.

Procesul de îmbătrânire este inevitabil, însă natura ne pune la dispoziție mici ”unelte” prin care putem să încetinim sau sa amânăm apariția efectelor sale atât la nivelul pielii, cât și asupra organelor interne. Nutriția joacă un rol important în menținerea sănătății organismului. O viață echilibrată, o dietă alimentară nutritivă și bogată în vitamine și grăsimi esențiale pot ajuta la combaterea efectelor trecerii timpului.

Fructul care te întinerește

Neurochirurugul Vlad Ciurea recomandă consumul zilnic de strugurii roșii și negri. Cu un conținut mare de apă și fibre, acest fruct curăță organismul de impurități. Sunt bogați în nutrienți, antioxidanți puternici precum resveratrolul, flavonoide, vitamina C și minerale (potasiu, magneziu, cupru, fier), fiind benefici pentru sănătatea cardiovasculară, imunitate, vedere, piele, digestie și detoxifiere. De asemenea, strugurii au efecte anticancerigene și anti-îmbătrânire.

Resveratrolul este o substanță prezentă în principal în coaja strugurilor negri și roșii, având acțiune antifungică și antioxidantă. Flavonoidele acționează ca antioxidanți puternici, prevenind efectele îmbătrânirii, precum și oxidarea colesterolului și formarea de trombi în artere.

„Resveratrol îl mai găsim în acel strugure pe care îl aveam în copilărie şi îi spuneam Hamburg. Este acel strugure închis la culoare şi este vestit. Vă recomand să căutaţi strugurii româneşti care erau atât de buni pentru dezvoltarea celulelor nervoase. Mai mult, am aflat de la colegii oftalmologi, că îmbunătăţește şi activitatea retinei. Vasele de sânge retiniene se păstrează mult mai bine cu resveratrol. Este foarte interesant fenomenul”, a explicat medicul Vlad Ciurea la o emisiune TV.

De asemenea, strugurii îmbunătățesc sănătatea creierului și circulația sanguină în creier, promovează sănătatea pielii, reduc inflamația și previn îmbătrânirea prematură. Deși au numeroase beneficii pentru sănătate, persoanele care au diabet trebuie să îi consume în cantități mici, întrucât strugurii pot crește valorile glicemice.

