Acasă » Altceva Podcast » Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea

Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea

De: Irina Vlad 14/12/2025 | 11:04
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea

Există mai multe alimente ”miraculoase”, dar un singur fruct te întinerește dacă îl consumi zilnic, potrivit renumitului medic neurochirurg Vlad Ciurea. Încetinește îmbătrânirea și ajută la prevenirea bolilor de inimă. 

Procesul de îmbătrânire este inevitabil, însă natura ne pune la dispoziție mici ”unelte” prin care putem să încetinim sau sa amânăm apariția efectelor sale atât la nivelul pielii, cât și asupra organelor interne. Nutriția joacă un rol important în menținerea sănătății organismului. O viață echilibrată, o dietă alimentară nutritivă și bogată în vitamine și grăsimi esențiale pot ajuta la combaterea efectelor trecerii timpului.

Fructul care te întinerește

Neurochirurugul Vlad Ciurea recomandă consumul zilnic de strugurii roșii și negri. Cu un conținut mare de apă și fibre, acest fruct curăță organismul de impurități. Sunt bogați în nutrienți, antioxidanți puternici precum resveratrolul, flavonoide, vitamina C și minerale (potasiu, magneziu, cupru, fier), fiind benefici pentru sănătatea cardiovasculară, imunitate, vedere, piele, digestie și detoxifiere. De asemenea, strugurii au efecte anticancerigene și anti-îmbătrânire.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea

Resveratrolul este o substanță prezentă în principal în coaja strugurilor negri și roșii, având acțiune antifungică și antioxidantă. Flavonoidele acționează ca antioxidanți puternici, prevenind efectele îmbătrânirii, precum și oxidarea colesterolului și formarea de trombi în artere.

„Resveratrol îl mai găsim în acel strugure pe care îl aveam în copilărie şi îi spuneam Hamburg. Este acel strugure închis la culoare şi este vestit. Vă recomand să căutaţi strugurii româneşti care erau atât de buni pentru dezvoltarea celulelor nervoase.

Mai mult, am aflat de la colegii oftalmologi, că îmbunătăţește şi activitatea retinei. Vasele de sânge retiniene se păstrează mult mai bine cu resveratrol. Este foarte interesant fenomenul”, a explicat medicul Vlad Ciurea la o emisiune TV.

De asemenea, strugurii îmbunătățesc sănătatea creierului și circulația sanguină în creier, promovează sănătatea pielii, reduc inflamația și previn îmbătrânirea prematură. Deși au numeroase beneficii pentru sănătate, persoanele care au diabet trebuie să îi consume în cantități mici, întrucât strugurii pot crește valorile glicemice.

 

Alimentul adorat de români care afectează creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „De 10 ani nu am mai mâncat”

Cele 2 alimente care ne distrug creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „Moleșesc activitatea cerebrală”

Tags:
Iți recomandăm
Zodia singură care se va „combina” chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Știri
Zodia singură care se va „combina” chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu
Știri
Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de colagen și are mai puțin de 10% grăsime
Adevarul
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Digi24
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: ...
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți
TOP 10 | Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cine sunt vedetele care au „uitat” ...
TOP 10 | Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cine sunt vedetele care au „uitat” să se despartă
Cutremur în Marea Neagră, în această dimineață! Ce magnitudine a avut
Cutremur în Marea Neagră, în această dimineață! Ce magnitudine a avut
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați în 5 secunde: 5 + 5 x 5 + 5 = ?
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați în 5 secunde: 5 + 5 x 5 + 5 = ?
Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust
Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele ...
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Vezi toate știrile
×