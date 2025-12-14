Acasă » Știri » Cântăreața din România care a decis să se facă asistentă medicală, după ce tatăl ei a murit: „El refuza să meargă la spital”

Cântăreața din România care a decis să se facă asistentă medicală, după ce tatăl ei a murit: „El refuza să meargă la spital”

De: Andreea Stăncescu 14/12/2025 | 15:55
Cântăreața din România care a decis să se facă asistentă medicală, după ce tatăl ei a murit: „El refuza să meargă la spital”
Daniela Ploia își dorește să ajungă asistentă / Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

La doi ani distanță de la moartea tatălui ei, Daniela Ploia a luat o decizie important! Știe cât de greu i-a fost când tatăl ei avea probleme medicale, astfel că a început să studieze un nou domeniu. Deși este inginer și cântăreață pe muzică populară, acum urmează să devină și asistentă medicală. 

Pierderea tatălui a fost un șoc devastator pentru artistă, o durere care încă îi apasă sufletul și pe care o resimte cu atât mai intens în apropierea sărbătorilor. Pentru a face față suferinței, Daniela Ploia a ales să se refugieze în muncă și să își ocupe timpul cât mai mult posibil. În prezent, face practică într-un spital, urmând cursurile unei școli de asistenți medicali, o decizie care nu a fost deloc întâmplătoare.

Dorința de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie a venit ca un răspuns direct la experiențele dificile trăite alături de tatăl său în perioada în care acesta se lupta cu boala.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Asta este un subiect sensibil despre care, verbal, nu am putere să vorbesc… Încerc cât pot să-mi iau gândul și să mi-l ocup, cât pot, să nu plâng. Cu cât se apropie sărbătorile, cu atât sunt mai tristă, căci lipsa lui tata este vie, chiar dacă se apropie 2 ani de când nu-l mai am. M-am afundat în serviciu, la spital, unde fac practică pentru a deveni asistentă medicală, să-i ajut pe cei în nevoie. Am reluat evenimentele ușor-ușor și așa îmi umplu timpul”, a declarat Daniela Ploia.

Daniela Ploia era foarte apropiată de părintele său
Daniela Ploia era foarte apropiată de părintele său

Deși este cunoscută ca interpretă de muzică populară, Daniela Ploia are o pregătire tehnică, fiind inginer de profesie. Muzica a rămas însă pasiunea care o susține financiar, în timp ce meseria de inginer nu i-a oferit stabilitatea dorită. Alegerea de a urma școala de asistenți medicali a reprezentat o schimbare de direcție, motivată de dorința sinceră de a fi de folos oamenilor care se confruntă cu situații similare celei prin care a trecut familia sa.

Artista își amintește cât de greu îi era să găsească personal medical dispus să vină la domiciliu pentru a-i administra tatălui perfuzii, acesta refuzând internarea. Acea neputință a fost momentul care i-a schimbat perspectiva asupra viitorului. După pierderea părintelui, Daniela Ploia a decis să devină chiar ea sprijinul de care alții au nevoie.

„Sunt inginer, cânt ca pasiune, din care trăiesc, că salariul de inginer la stat este foarte mic, asta contrar a ceea ce se vehiculează. Și fac școală de asistentă strict ca să-i ajut pe cei care au nevoie și nu-și permit o asistentă, pentru că nu au bani (…) Eu, pentru tata, greu găseam asistentă să-i facă la domiciliu o perfuzie. Atunci, după pierderea lui, am hotărât să fac școala, să-i ajut pe cei care trec prin ce am trecut eu cu tata. El refuza să meargă la spital”, a mai zis cântăreața de muzică populară.

CITEȘTE ȘI: Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici convinși”

S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit

Tags:
Iți recomandăm
Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” Cine a plătit locuința, de fapt
Știri
Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” Cine a plătit locuința, de…
O mamă și copilul ei de 9 ani, spulberați pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Camerele video au surprins momentul
Știri
O mamă și copilul ei de 9 ani, spulberați pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Camerele video…
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Dintre cele 3 pisici, două sunt vizibile, dar una este bine ascunsă. O puteți găsi?
TEST IQ | Dintre cele 3 pisici, două sunt vizibile, dar una este bine ascunsă. O puteți găsi?
Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește ...
Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește paharele
E oficial! Cristiano Ronaldo își face debutul în actorie în cea mai tare franciză de la Hollywood. ...
E oficial! Cristiano Ronaldo își face debutul în actorie în cea mai tare franciză de la Hollywood. Fanii sunt în extaz
Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” ...
Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” Cine a plătit locuința, de fapt
O mamă și copilul ei de 9 ani, spulberați pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Camerele video au ...
O mamă și copilul ei de 9 ani, spulberați pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Camerele video au surprins momentul
BANCUL ZILEI | „Sunt acasă, mă învârt în pat”
BANCUL ZILEI | „Sunt acasă, mă învârt în pat”
Vezi toate știrile
×