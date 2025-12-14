Cântăreața din România care a decis să se facă asistentă medicală, după ce tatăl ei a murit: „El refuza să meargă la spital”

La doi ani distanță de la moartea tatălui ei, Daniela Ploia a luat o decizie important! Știe cât de greu i-a fost când tatăl ei avea probleme medicale, astfel că a început să studieze un nou domeniu. Deși este inginer și cântăreață pe muzică populară, acum urmează să devină și asistentă medicală.

Pierderea tatălui a fost un șoc devastator pentru artistă, o durere care încă îi apasă sufletul și pe care o resimte cu atât mai intens în apropierea sărbătorilor. Pentru a face față suferinței, Daniela Ploia a ales să se refugieze în muncă și să își ocupe timpul cât mai mult posibil. În prezent, face practică într-un spital, urmând cursurile unei școli de asistenți medicali, o decizie care nu a fost deloc întâmplătoare.

Dorința de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie a venit ca un răspuns direct la experiențele dificile trăite alături de tatăl său în perioada în care acesta se lupta cu boala.

„Asta este un subiect sensibil despre care, verbal, nu am putere să vorbesc… Încerc cât pot să-mi iau gândul și să mi-l ocup, cât pot, să nu plâng. Cu cât se apropie sărbătorile, cu atât sunt mai tristă, căci lipsa lui tata este vie, chiar dacă se apropie 2 ani de când nu-l mai am. M-am afundat în serviciu, la spital, unde fac practică pentru a deveni asistentă medicală, să-i ajut pe cei în nevoie. Am reluat evenimentele ușor-ușor și așa îmi umplu timpul”, a declarat Daniela Ploia.

Deși este cunoscută ca interpretă de muzică populară, Daniela Ploia are o pregătire tehnică, fiind inginer de profesie. Muzica a rămas însă pasiunea care o susține financiar, în timp ce meseria de inginer nu i-a oferit stabilitatea dorită. Alegerea de a urma școala de asistenți medicali a reprezentat o schimbare de direcție, motivată de dorința sinceră de a fi de folos oamenilor care se confruntă cu situații similare celei prin care a trecut familia sa.

Artista își amintește cât de greu îi era să găsească personal medical dispus să vină la domiciliu pentru a-i administra tatălui perfuzii, acesta refuzând internarea. Acea neputință a fost momentul care i-a schimbat perspectiva asupra viitorului. După pierderea părintelui, Daniela Ploia a decis să devină chiar ea sprijinul de care alții au nevoie.

„Sunt inginer, cânt ca pasiune, din care trăiesc, că salariul de inginer la stat este foarte mic, asta contrar a ceea ce se vehiculează. Și fac școală de asistentă strict ca să-i ajut pe cei care au nevoie și nu-și permit o asistentă, pentru că nu au bani (…) Eu, pentru tata, greu găseam asistentă să-i facă la domiciliu o perfuzie. Atunci, după pierderea lui, am hotărât să fac școala, să-i ajut pe cei care trec prin ce am trecut eu cu tata. El refuza să meargă la spital”, a mai zis cântăreața de muzică populară.

CITEȘTE ȘI: Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici convinși”

S-a lăsat cu scântei. Irisha joacă periculos: i-a furat un pupic și a fugit