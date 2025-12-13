Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici convinși”

Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici convinși”

De: Alina Drăgan 13/12/2025 | 13:19
Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici convinși”
Nuntă secretă în showbiz /Foto: Profimedia

Nuntă secretă în showbiz! Mirii au ținut totul ascuns și au organizat marele eveniment la Vatican. Și-au dorit să își jure iubire eternă chiar în Capela Sixtină, însă accesul nu l-a fost permis. Așa că s-au căsătorit la Chiesa di Santo Stefano degli Abissini din Roma, în Cetatea Vaticanului, și sunt acum în al nouălea cer.

După o relație de opt ani, fostul luptător de MMA Conor McGregor a decis să facă pasul cel mare. El și iubita sa, Dee Devlin, s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc la Vatican și vine la doar câteva luni după ce sportivul a pierdut un proces în care a fost acuzat de viol.

Conor McGregor și Dee Devlin s-au căsătorit la Vatican

Catolici convinși, Conor McGregor și Dee Devlin și-au dorit să se căsătorească la Vatican și visau chiar ca marea ceremonie să aibă loc în Capela Sixtină. Dorința nu au putut să și-o îndeplinească până la capăt. Nu li s-a permis accesul în celebra capelă, așa că cei doi s-au căsătorit în capela Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, din în Cetatea Vaticanului.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Amândoi sunt catolici convinși și visul lor este să se căsătorească acolo. În mod ideal, ar dori să se căsătorească în Capela Sixtină, dar nu este permis, așa că s-ar putea să fie nevoiți să se mulțumească cu Cappella del Caro, care poate găzdui 100 de persoane lângă Bazilica Sfântul Petru”, declara o sursă apropiată cuplului, înainte de nuntă.

După ceremonia de nuntă, proaspeții miri au fost surprinși în timp ce defilau pe străzile Romei într-un Rolls-Royce Phantom III din anii 1930. Pentru marele momente din viața sa, Conor McGregor a ales să îmbrace un costum elegant, negru. Iar mireasa a strălucit și ea într-o rochie spectaculoasă.

Conor McGregor și Dee Devlin s-au căsătorit la Vatican /Foto: Profimedia

Conor McGregor și Dee Devlin formează un cuplu din 2008 și au împreună 4 copii. Recent, fostul luptător a fost implicat într-un scandal de proporții și acuzat de viol, însă relația sa nu a avut de suferit.

„Eu și soțul meu ne-am creat o viață frumoasă împreună. Nimeni nu are dreptul să comenteze despre relația noastră – avem încredere unul în celălalt și ne iubim. Nimic și nimeni nu va schimba asta. Familia noastră este puternică!

Acum avem patru copii frumoși, ale căror fețe zâmbitoare și inimi fericite sunt o dovadă a cine este el și cine suntem noi!”, declara Dee Devlin.

O celebră cântăreață este bombardată cu nuduri de către nr. 1 din sport: „Tu chiar mă hărțuiești cu…”

Gală UFC la Casa Albă, de ziua lui Trump: Conor McGregor, în ring?! ”Este foarte entuziasmat”

Tags:
Iți recomandăm
Diagnosticul primit de o celebră actriță! Suferă de o boală cronică: „Nu există niciun leac și nicio ameliorare pe termen lung”
Showbiz internațional
Diagnosticul primit de o celebră actriță! Suferă de o boală cronică: „Nu există niciun leac și nicio ameliorare…
Moarte misterioasă la Hollywood! Actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask” a fost găsit mort în casă, în această dimineață
Showbiz internațional
Moarte misterioasă la Hollywood! Actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask” a fost găsit mort în casă, în…
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
Adevarul
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
Click.ro
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă...
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse ...
Ce a făcut acest livrator, după ce a scăpat pe jos caserola cu aripioare de pui. Imagini surprinse cu camera de supraveghere
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul ...
Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc
Cât costă să petreci Crăciunul în Bucovina, în 2025. Ce prețuri au hotelierii pentru 3 nopți ...
Cât costă să petreci Crăciunul în Bucovina, în 2025. Ce prețuri au hotelierii pentru 3 nopți de cazare și ce includ în preț
Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat ...
Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat în urmă Ionel și Florentina
Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani
Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani
Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ...
Vin Diesel s-a pus în genunchi în fața Alinei Pușcău! Ce rugăminte arzătoare i-a adresat, înainte ca relația lor să o ia la vale
Vezi toate știrile
×