Nuntă secretă în showbiz: au fugit la Vatican, unde au spus marele „Da!” „Amândoi sunt catolici convinși”

Nuntă secretă în showbiz! Mirii au ținut totul ascuns și au organizat marele eveniment la Vatican. Și-au dorit să își jure iubire eternă chiar în Capela Sixtină, însă accesul nu l-a fost permis. Așa că s-au căsătorit la Chiesa di Santo Stefano degli Abissini din Roma, în Cetatea Vaticanului, și sunt acum în al nouălea cer.

După o relație de opt ani, fostul luptător de MMA Conor McGregor a decis să facă pasul cel mare. El și iubita sa, Dee Devlin, s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc la Vatican și vine la doar câteva luni după ce sportivul a pierdut un proces în care a fost acuzat de viol.

Conor McGregor și Dee Devlin s-au căsătorit la Vatican

Catolici convinși, Conor McGregor și Dee Devlin și-au dorit să se căsătorească la Vatican și visau chiar ca marea ceremonie să aibă loc în Capela Sixtină. Dorința nu au putut să și-o îndeplinească până la capăt. Nu li s-a permis accesul în celebra capelă, așa că cei doi s-au căsătorit în capela Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, din în Cetatea Vaticanului.

„Amândoi sunt catolici convinși și visul lor este să se căsătorească acolo. În mod ideal, ar dori să se căsătorească în Capela Sixtină, dar nu este permis, așa că s-ar putea să fie nevoiți să se mulțumească cu Cappella del Caro, care poate găzdui 100 de persoane lângă Bazilica Sfântul Petru”, declara o sursă apropiată cuplului, înainte de nuntă.

După ceremonia de nuntă, proaspeții miri au fost surprinși în timp ce defilau pe străzile Romei într-un Rolls-Royce Phantom III din anii 1930. Pentru marele momente din viața sa, Conor McGregor a ales să îmbrace un costum elegant, negru. Iar mireasa a strălucit și ea într-o rochie spectaculoasă.

Conor McGregor și Dee Devlin formează un cuplu din 2008 și au împreună 4 copii. Recent, fostul luptător a fost implicat într-un scandal de proporții și acuzat de viol, însă relația sa nu a avut de suferit.

„Eu și soțul meu ne-am creat o viață frumoasă împreună. Nimeni nu are dreptul să comenteze despre relația noastră – avem încredere unul în celălalt și ne iubim. Nimic și nimeni nu va schimba asta. Familia noastră este puternică! Acum avem patru copii frumoși, ale căror fețe zâmbitoare și inimi fericite sunt o dovadă a cine este el și cine suntem noi!”, declara Dee Devlin.

O celebră cântăreață este bombardată cu nuduri de către nr. 1 din sport: „Tu chiar mă hărțuiești cu…”

Gală UFC la Casa Albă, de ziua lui Trump: Conor McGregor, în ring?! ”Este foarte entuziasmat”