Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc

De la buze supradimensionate și nas perfect sculptat, până la siluete de milioane și liftinguri care întorc toate privirile, vedetele din România se întrec în transformări. CANCAN.RO vă dezvăluie cine sunt celebritățile care au investit sume uriașe în imaginea lor și la ce operații estetice au apelat.

Brigitte Sfăt, Bianca Drăgușanu, Dorian Popa sau Cristina Spătar sunt doar câteva dintre vedetele care au investit zeci de mii de euro în aspectul fizic. De la implanturi mamare și fesieri, rinoplastii, liposucții și fațete dentare, până la tratamente faciale și injectări de tip botox sau acid hialuronic, lista intervențiilor este impresionantă.

În timp ce unele vedete recunosc fără rețineri că au apelat la bisturiu, altele neagă categoric intervențiile. CANCAN.RO a adunat cele mai mediatizate cazuri, dar și lista cu procedurile estetice pe care acestea le-au făcut, de la intervențiile majore la tratamentele de întreținere.

Brigitte Sfăt, operații de 100.000 €

Brigitte este una dintre cele mai mediatizate vedete din România când vine vorba de intervențiile estetice: de la multiple proceduri faciale, la mărire de sâni, augmentare fesieri și întreținere facială constantă. Se estimează că totalul cheltuielilor s-ar apropia de 100.000 €. Într-un interviu mai vechi, Brigitte a declarat că are zeci de intervenții estetice la activ și că nu le ascunde, considerând că acestea fac parte din investiția sa în imagine.

Lista intervențiilor estetice

Implant mamar- Prima intervenție majoră, efectuată încă de la vârsta de 19–20 de ani. Ulterior, Brigitte a schimbat implanturile de mai multe ori, în funcție de nașteri și modificările corpului.

Implant fesier, augmentare posterior

Rinoplastie și reconstrucție nazală

Injectări buze- În trecut și-a mărit buzele cu substanțe permanente. În 2013 a făcut o operație de extragere a bio‑alcamidei, după ce aceasta a provocat complicații, iar recent a apelat la lip‑lift chirurgical pentru un rezultat mai natural.

Lifting facial & reconturare- Multiple intervenții pentru a corecta efectele procedurilor anterioare, inclusiv remodelări faciale și lifting pentru întreținere.

Proceduri faciale de întreținere- Recunoaște că folosește Botox și alte proceduri non‑chirurgicale pentru întreținerea aspectului.

Îndepărtarea substanțelor injectate- Operația de extragere a bio‑alcamidei a durat 9 ore și a fost necesară pentru refacerea aspectului natural după complicații.

Contur corporal / remodelări (posibil liposucție)

Bianca Drăgușanu, peste 30 de intervenții estetice

Bianca Drăgușanu este, probabil, vedeta cea mai asociată cu transformările estetice din showbiz-ul românesc. De la multiple intervenții faciale și buze, la proceduri chirurgicale și fațete dentare, vedeta a recunoscut public mai multe dintre ele și postează frecvent despre vizitele la clinici. Într-un interviu mai vechi, Bianca a dezvăluit că are peste 30 de intervenții estetice la activ și că nu‑și ascunde modificările.

Lista intervențiilor estetice ale Biancăi Drăgușanu:

Implant mamar- Prima intervenție majoră la 26 de ani; ulterior, în 2020, a schimbat implanturile cu un model mai nou, din motive medicale.

Implant fesier- Pentru contur corporal mai armonios și volum suplimentar.

Rinoplastie- Potrivit medicului estetician, Bianca a trecut prin două intervenții la nas.

Injectări cu acid hialuronic / volumizare buze (filler), apoi lip‑lift- A folosit inițial acid hialuronic pentru buze, dar recent a decis un „lip lift” chirurgical pentru un rezultat mai natural și de durată.

Lifting facial & reconturare mandibulară- În perioada 2023–2024 a efectuat un lifting facial pentru a „repara” efectele multiplelor intervenții anterioare.

Proceduri faciale de întreținere- A apelat la injecții de tip botox și alte tratamente non‑chirurgicale pentru menținerea unui aspect tineresc.

Contur corporal (liposucție)

Dorian Popa

Dorian Popa a investit și el considerabil în aspectul fizic. Se estimează că a cheltuit în jur de 50.000 de euro pentru multiple intervenții estetice, iar el însuși a recunoscut o parte dintre acestea.

Lista intervențiilor estetice

Implant de păr

Implant de barbă

Fațete dentare

Rinoplastie

Injectări cu acid hialuronic / volumizare buze

Injectări Botox / tratamente anti-riduri

Cristina Spătar, bisturiu „cu moderație”

Cristina Spătar este cunoscută nu doar pentru talentul muzical, ci și pentru atenția la aspectul fizic și intervențiile estetice efectuate de-a lungul anilor. Vedeta a declarat că apelează la proceduri estetice cu măsură.

Lista intervențiilor estetice

Implant mamar

Rinoplastie

Liposucție

Injectări buze

Tratamente faciale anti‑rid non-invazive

Alte vedete care au apelat la bisturiu:

Loredana Chivu

Loredana a recunoscut câteva intervenții: rinoplastie după o lovitură la nas, intervenții la sâni și retușuri faciale. De asemenea, vedeta a apelat la injectări cu acid hialuronic și botox pentru a ține ridurile la distanță.

Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi a apelat la rinoplastie, augmentare mamară și lifting facial, completate de proceduri non-chirurgicale precum botox, fillere și tratamente faciale. Vedeta vorbește des despre investițiile în imaginea sa și despre cum acestea o ajută să se mențină în formă.

Raluca Bădulescu

Transformarea dramatică a Ralucăi a fost legată de operația de micșorare a stomacului (bypass/gastric sleeve), urmată de proceduri pentru remodelarea corpului. Intervențiile estetice au vizat conturul corporal și menținerea siluetei, iar rezultatele au fost vizibile pe măsură ce le-a făcut publice. De asemenea, vedeta a apelat și la diverse proceduri non invazive pentru menținerea unui aspect tânăr, cum ar fi botox și injecții cu acid hialuronic.

Andreea Tonciu

Andreea a apelat la rinoplastie pentru a-și modela nasul, însă recunoaște că a mai avut și retușuri faciale pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

Vica Blochina

Vica a trecut printr-un pachet complex de intervenții: lifting mamar, lipoaspirație și remodelări faciale, realizate într-un interval scurt de timp.

Oana Radu

După pierderea spectaculoasă a sute de kilograme, Oana a apelat la intervenții pentru a corecta țesuturile lăsate: abdominoplastie complexă, lifting corporal și contur corporal. Vedeta a vorbit deschis despre aceste proceduri și despre cum i-au schimbat complet look-ul.

Andreea Bălan

Andreea a apelat la intervenții minim invazive și chirurgicale, inclusiv rinoplastii, augmentare mamară și conturări faciale sau corporale.

Ema Uta

Ema Uta a trecut prin rinoplastie, augmentare buze și mastopexie, plus retușuri faciale.

Alina Ceușan

Influencerița a recunoscut public rinoplastia și implanturile mamare.

Cine NU recunoaște că s-a operat

Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a fost mereu în centrul speculațiilor privind intervențiile estetice, însă designerul a negat că ar fi apelat la operații majore. Singura intervenție pe care o ia în calcul este o posibilă blefaroplastie în viitor.

Loredana Groza și „nicio operație estetică”

Despre Loredana au circulat multe zvonuri legate de operațiile estetice pe care le-ar fi efectuat, însă artista a negat în repetate rânduri apelul la bisturiu, atribuind aspectul tinereții sale unui stil de viață sănătos, de la alimentație, sport și până la gândirea pozitivă.

