Bătălia operațiilor estetice! Cine conduce topul celor mai costisitoare intervenții din showbiz-ul românesc

De la buze supradimensionate și nas perfect sculptat, până la siluete de milioane și liftinguri care întorc toate privirile, vedetele din România se întrec în transformări. CANCAN.RO vă dezvăluie cine sunt celebritățile care au investit sume uriașe în imaginea lor și la ce operații estetice au apelat.
Brigitte Sfăt, Bianca Drăgușanu, Dorian Popa sau Cristina Spătar sunt doar câteva dintre vedetele care au investit zeci de mii de euro în aspectul fizic. De la implanturi mamare și fesieri, rinoplastii, liposucții și fațete dentare, până la tratamente faciale și injectări de tip botox sau acid hialuronic, lista intervențiilor este impresionantă.
În timp ce unele vedete recunosc fără rețineri că au apelat la bisturiu, altele neagă categoric intervențiile. CANCAN.RO a adunat cele mai mediatizate cazuri, dar și lista cu procedurile estetice pe care acestea le-au făcut, de la intervențiile majore la tratamentele de întreținere.
Brigitte este una dintre cele mai mediatizate vedete din România când vine vorba de intervențiile estetice: de la multiple proceduri faciale, la mărire de sâni, augmentare fesieri și întreținere facială constantă. Se estimează că totalul cheltuielilor s-ar apropia de 100.000 €. Într-un interviu mai vechi, Brigitte a declarat că are zeci de intervenții estetice la activ și că nu le ascunde, considerând că acestea fac parte din investiția sa în imagine.
Lista intervențiilor estetice
Bianca Drăgușanu este, probabil, vedeta cea mai asociată cu transformările estetice din showbiz-ul românesc. De la multiple intervenții faciale și buze, la proceduri chirurgicale și fațete dentare, vedeta a recunoscut public mai multe dintre ele și postează frecvent despre vizitele la clinici. Într-un interviu mai vechi, Bianca a dezvăluit că are peste 30 de intervenții estetice la activ și că nu‑și ascunde modificările.
Dorian Popa a investit și el considerabil în aspectul fizic. Se estimează că a cheltuit în jur de 50.000 de euro pentru multiple intervenții estetice, iar el însuși a recunoscut o parte dintre acestea.
Lista intervențiilor estetice
Cristina Spătar este cunoscută nu doar pentru talentul muzical, ci și pentru atenția la aspectul fizic și intervențiile estetice efectuate de-a lungul anilor. Vedeta a declarat că apelează la proceduri estetice cu măsură.
Lista intervențiilor estetice
Loredana a recunoscut câteva intervenții: rinoplastie după o lovitură la nas, intervenții la sâni și retușuri faciale. De asemenea, vedeta a apelat la injectări cu acid hialuronic și botox pentru a ține ridurile la distanță.
Daniela Gyorfi a apelat la rinoplastie, augmentare mamară și lifting facial, completate de proceduri non-chirurgicale precum botox, fillere și tratamente faciale. Vedeta vorbește des despre investițiile în imaginea sa și despre cum acestea o ajută să se mențină în formă.
Transformarea dramatică a Ralucăi a fost legată de operația de micșorare a stomacului (bypass/gastric sleeve), urmată de proceduri pentru remodelarea corpului. Intervențiile estetice au vizat conturul corporal și menținerea siluetei, iar rezultatele au fost vizibile pe măsură ce le-a făcut publice. De asemenea, vedeta a apelat și la diverse proceduri non invazive pentru menținerea unui aspect tânăr, cum ar fi botox și injecții cu acid hialuronic.
Andreea a apelat la rinoplastie pentru a-și modela nasul, însă recunoaște că a mai avut și retușuri faciale pe care le-a făcut de-a lungul timpului.
Vica a trecut printr-un pachet complex de intervenții: lifting mamar, lipoaspirație și remodelări faciale, realizate într-un interval scurt de timp.
După pierderea spectaculoasă a sute de kilograme, Oana a apelat la intervenții pentru a corecta țesuturile lăsate: abdominoplastie complexă, lifting corporal și contur corporal. Vedeta a vorbit deschis despre aceste proceduri și despre cum i-au schimbat complet look-ul.
Andreea a apelat la intervenții minim invazive și chirurgicale, inclusiv rinoplastii, augmentare mamară și conturări faciale sau corporale.
Ema Uta a trecut prin rinoplastie, augmentare buze și mastopexie, plus retușuri faciale.
Influencerița a recunoscut public rinoplastia și implanturile mamare.
Cătălin Botezatu
Cătălin Botezatu a fost mereu în centrul speculațiilor privind intervențiile estetice, însă designerul a negat că ar fi apelat la operații majore. Singura intervenție pe care o ia în calcul este o posibilă blefaroplastie în viitor.
Despre Loredana au circulat multe zvonuri legate de operațiile estetice pe care le-ar fi efectuat, însă artista a negat în repetate rânduri apelul la bisturiu, atribuind aspectul tinereții sale unui stil de viață sănătos, de la alimentație, sport și până la gândirea pozitivă.
