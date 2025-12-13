Răspunsul amuzant al lui Ludovic Orban când a fost întrebat dacă își vopsește sprâncenele. Politicianul, la momentul adevărului!

Ludovic Orban nu scapă de întrebările legate de părul (parcă vopsit) și sprâncenele sale negre, întrebări și remarci care ar fi putut până acum să-i scoată peri albi. Se vopsește sau nu politicianul? Ce a răspuns când un utilizator de pe Facebook l-a întrebat cum de nu a încărunțit și nu are niciun fir de păr alb.

Într-o postare distribuită de Ludovic Orban despre judecătoarea Raluca Moroșanu, în paralel total cu subiectul, un utilizator i-a adresat politicianului o întrebare puțin… personală, întrebare cu care este obișnuit încă de acum mulți ani: ”Domne, ce vopsea de păr folosiți? Vă dați și pe sprâncene?”

Se vopsește sau nu Ludovic Orban?

Nu mai este un secret faptul că adversarii săi politici nu ratează nicio ocazie să îl acuze că își vopsește părul. De data aceasta, un utilizator curios de pe Facebook nu s-a abținut și a crezut că află secretul tinereții fără bătrânețe a pletelor lui Orban. Răspunsul politicianului nu a întârziat. Scurt și la obiect, acesta a răspuns: ”Nu mă vopsesc”.

În urmă cu ceva ani, aflat într-o conferință publică, Ludovic Orban a ținut un mic discurs despre părul său și le-a mărturisit celor prezenți că faptul că nu a încărunțit arată, de fapt, cât de tânăr îi este sufletul.

”Să ştiţi că nu îmi vopsesc părul. Mulţi din adversari mă atacă, spunând că îmi vopsesc părul. Nu, aşa mi-a rămas părul, iar părul meu arată de fapt sufletul meu. Să ştiţi că sufletul meu, inima mea a bătut întotdeauna alături de voi, pentru că întotdeauna m-am simţit apropiat de tineri, întotdeauna am avut un curaj nebun”, spunea Orban în urmă cu ceva timp.

