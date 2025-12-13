Acasă » Știri » Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese

Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese

De: Irina Vlad 13/12/2025 | 18:19
Ies la iveală informații cutremurătoare despre moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Au trecut aproape două săptămâni de când fostul ministru al Justiției s-a stins din viață (la vârsta de 86 de ani), însă abia acum procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au luat o decizie de ultimă oră. 

Rodica Stănoiu s-a stins din viață pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, însă nici până în ziua de azi nu se cunoaște cauza oficială a decesului. În ultima lună din viață, fosta ministră a Justiției ar fi fost internată la spitalul Floreasca din București, apoi transferată la Obregia.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, femeia ar fi ajuns la Obregia cu răni la cap, vânătă la un ochi, subnutrită și aproape inconștientă, însă, chiar și în aceste condiții, surse medico-legale au confirmat pentru CANCAN.RO că Rodicăi Stănoiu nici măcar nu i s-a făcut o autopsie.

Dosar de moarte suspectă în cazul judecătoarei Rodica Stănoiu

La aproape două săptămâni de la deces, vineri, 12 decembrie, procurorii de la Parchetul de la lângă Tribunalul Ilfov au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al Justiției, notează Gândul.ro.

În aceste condiții, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu ar putea fi deshumat pentru a se stabili cauza decesului. De asemenea, persoanele apropiate (implicit iubitul judecătoarei) și cei care au fost în preajma ei în ultimele zile din viață urmează să fie audiate.

„Procurorul de caz poate dispune deshumarea pentru a stabili cauza decesului. De asemenea, medicul sau asistenții medicali care au îngrijit-o aveau obligația legală de a anunța autoritățile dacă au observat urme de agresiune, pentru a se putea verifica dacă victima a fost agresată.

Adică persoanele cele mai apropiate și cele care au intrat ultimele în contact cu victima, inclusiv asistentele care au consultat-o. De asemenea, rudele care au văzut-o sau au vizitat-o acasă după externare, precum și bărbatul cu care conviețuia – toate persoanele cu care aceasta a intrat în contact”, a spus avocata Crina Radu în cadrul unei emisiuni TV.

