Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui”

Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, a trecut în neființă pe 3 decembrie și a lăsat în urmă multă durere, dar și o avere impresionantă pe care mulți nu reușesc să o agonisească într-o viață. Nu a avut copii, însă conform apropiaților are doi nepoți. După ce soțul ei a decedat, în 2017, Rodica Stănoiu și-a refăcut viața alături de iubitul ei mai tânăr cu 50 de ani. Desigur că relația lor a creat multe controverse, prin prisma diferenței de vârstă dintre ei, dar ei nu-i păsa de gura lumii. Doar că, după moartea ei, ies la iveală tot mai multe detalii controversate. Apropiații au stat de vorbă cu CANCAN.RO și au dezvăluit detalii din intimitatea relației Rodicăi Stănoiu cu iubitul mai tânăr, dar și la ce manevre ar fi apelat bărbatul pentru a o controla.

Rodica Stănoiu a murit la 86 de ani, însă ultimii ani din viața sa au fost total diferiți de cei pe care îi trăise înainte. De când l-a cunoscut pe Marius, iubitul cu 50 de ani mai tânăr decât ea, fosta politiciană ar fi fost complet schimbată. Așa cum știm, o apropiată a sa a dezvăluit că bărbatul ar fi controlat-o în cel mai mic detaliu. Cu un tupeu dus aproape de extrem, se spune că a reușit să pună monopol pe telefonul fostului ministru și controla orice convorbire pe care aceasta o avea cu oricine. Se izolase de lume, însă acestea nu sunt singurele sacrificii pe care Rodica Stănoiu le-ar fi făcut de dragul iubitului ei.

Rodica Stănoiu, sacrificii uriașe de dragul „puișorului” ei: „Voia să țină pasul cu fetele tinere”

Se zice că dragostea cere sacrificii, așa că, pentru bărbatul pe care îl iubea, Rodica Stănoiu ar fi fost dispusă să treacă peste aproape orice limită. Prietenii și apropiații fostei ministrese povestesc că aceasta obișnuia să facă intervenții estetice frecvente, dorind mereu să se simtă frumoasă și să țină pasul cu fetele tinere. Procedurile estetice nu erau doar o preocupare pentru imagine, ci și un mod prin care încerca să își păstreze încrederea în sine și să se adapteze cerințelor relației sale cu iubitul mai tânăr. Cu toate acestea, apropiații aveau suspiciuni asupra relației lor.

„Nu cred că i-a căzut ea cu tronc lui, să fim serioși, chiar și cu toate operațiile estetice. Ea oricum se opera estetic excesiv pentru a fi pe placul lui. Făcea mereu intervenții să se simtă frumoasă, să țină pasul cu fetele tinere. Ea era o femeie dificilă, nu era ușor de suportat. Avea anumite tabieturi, era o femeie cu un caracter puternic, așa că nu cred că a fost dragoste”, ne-a declarat o bună prietenă a regretatului ministru pentru CANCAN.RO.

Așa cum știm deja, s-a vorbit despre controlul excesiv pe care bărbatul l-ar fi avut față de ea. În plus, apropiații susțin că femeia ar fi fost în stare să facă orice pentru iubitul ei și se conforma fără să comenteze.

„Marius căuta cu cine vorbește, îi controla telefoanele, era disperat să dețină control, iar ea îl lăsa”, a mai spus amica Rodicăi Stănoiu.

„Era să moară pe masa de operație!”

În plus, Rodica Stănoiu nu doar că și-ar pus sănătatea în pericol pentru a-și menține aspectul tânăr, dar a trecut și prin momente critice. Problemele medicale cu care se confrunta vizau coloana, dar ar fi avut și ceva probleme cardiace.

„A avut probleme de sănătate, era bolnavă rău în ultimii ani de viață. A fost operată în America, era să moară pe masa de operație. A fost operată în Franța, era greu cu ea. A avut operații la coloană, multe intervenții avea. La restaurant dacă ieșea, mergea cu perna medicinală după ea, nu era deloc bine. Avea probleme și cu inima”, a mai declarat apropiata femeii pentru CANCAN.RO

