Cineva i-a dat „reset” lui Aris. După noaptea în care a făcut-o lată, fiul Andreei Esca pare alt om

După ce a făcut-o cam lată la Mosh împreună cu anturajul său de băieți sincronizați pe fashion, Aris Melkior Eram, băiatul Andreei Esca, a fost văzut din nou prin oraș. S-a cumințit Aris subit? Oare ce are pe suflet? CANCAN.RO are imagini tari.

Iată-l înfofolit, cu o căciulă care l-ar face invidios chiar și pe Gigi Becali. E atât de umed prin București, că Aris parcă înoată în paltonul cu care s-a îmbrăcat. Avansează demn, sigur pe el, dar nu la fel de sigur ca prietenul lui cu hanorac gri, care e cu un cap mai înalt decât el.

Cei doi băieți aparent discută ceva de taină. Un mare secret. Oare băiatul cu hanorac gri are un pont beton pe crypto? Sau poate că lui Aris îi place de o fată? Așa pare. Oare l-a sunat pe tovarășul lui și i-a zis: ”Bro, hai cu mine să te întreb dacă să cumpăr niște uși lamelare pentru dressing”, dar amicul lui s-a prins imediat: ”Ce e, Aris, iar ești îndrăgostit? Iar îmi povestești toată faza, cu ce mesaje v-ați dat pe Whatsapp? Bro, pls! Nu mai vreau!”.

Aris Eram, cam trist după Mosh

Dar Aris a insistat și până la urmă uite-i ieșiți la o plimbărică. Colegul cu hanorac gri s-a îmbrăcat cam subțire, probabil ca să folosească asta ca pretext, să mai scape lunga poveste a lui Aris și să fugă acasă, să se bage la un Netflix cu iubita lui, că evident băiatul are pe cineva acasă. La Aris sunt șanse cam 49%, după ce figură are.

Aris are o atitudine defensivă, merge cu mâinile în buzunare, zgribulit, indiciu că seara precedentă din Mosh nu s-a terminat cu bine, ci s-a lăsat cu morală. Nu putem decât să prezumăm că l-a certat mămica după ce a fost văzut cam vesel. De data asta nu mai are nici mega-dispozitivul de vapat la el, sau poate îl ținea în ditamai paltonul pe care îl poartă.

Tinerețea e frumoasă. Băieții par niște liceeni care chiulesc de la istorie și se duc să caute viniluri printr-un magazin de chestii vintage. Oricum ar fi, până la urmă Aris își face și cei 10.000 de pași regulamentari, pentru că după o ieșire la restaurant e bine să ajuți puțin organele să mistuie tot ce ai înfulecat.

