Acasă » Exclusiv » Cineva i-a dat „reset” lui Aris. După noaptea în care a făcut-o lată, fiul Andreei Esca pare alt om

Cineva i-a dat „reset” lui Aris. După noaptea în care a făcut-o lată, fiul Andreei Esca pare alt om

De: Adrian Vâlceanu 10/12/2025 | 05:50
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

După ce a făcut-o cam lată la Mosh împreună cu anturajul său de băieți sincronizați pe fashion, Aris Melkior Eram, băiatul Andreei Esca, a fost văzut din nou prin oraș. S-a cumințit Aris subit? Oare ce are pe suflet? CANCAN.RO are imagini tari. 

Iată-l înfofolit, cu o căciulă care l-ar face invidios chiar și pe Gigi Becali. E atât de umed prin București, că Aris parcă înoată în paltonul cu care s-a îmbrăcat. Avansează demn, sigur pe el, dar nu la fel de sigur ca prietenul lui cu hanorac gri, care e cu un cap mai înalt decât el.

Aris Eram cu un prieten, după ce a petrecut la Mosh

Cei doi băieți aparent discută ceva de taină. Un mare secret. Oare băiatul cu hanorac gri are un pont beton pe crypto? Sau poate că lui Aris îi place de o fată? Așa pare. Oare l-a sunat pe tovarășul lui și i-a zis: ”Bro, hai cu mine să te întreb dacă să cumpăr niște uși lamelare pentru dressing”, dar amicul lui s-a prins imediat: ”Ce e, Aris, iar ești îndrăgostit? Iar îmi povestești toată faza, cu ce mesaje v-ați dat pe Whatsapp? Bro, pls! Nu mai vreau!”.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Aris Eram, cam trist după Mosh

Dar Aris a insistat și până la urmă uite-i ieșiți la o plimbărică. Colegul cu hanorac gri s-a îmbrăcat cam subțire, probabil ca să folosească asta ca pretext, să mai scape lunga poveste a lui Aris și să fugă acasă, să se bage la un Netflix cu iubita lui, că evident băiatul are pe cineva acasă. La Aris sunt șanse cam 49%, după ce figură are.

Aris Eram, zgribulit, împreună cu un amic

Aris are o atitudine defensivă, merge cu mâinile în buzunare, zgribulit, indiciu că seara precedentă din Mosh nu s-a terminat cu bine, ci s-a lăsat cu morală. Nu putem decât să prezumăm că l-a certat mămica după ce a fost văzut cam vesel. De data asta nu mai are nici mega-dispozitivul de vapat la el, sau poate îl ținea în ditamai paltonul pe care îl poartă.

Tinerețea e frumoasă. Băieții par niște liceeni care chiulesc de la istorie și se duc să caute viniluri printr-un magazin de chestii vintage. Oricum ar fi, până la urmă Aris își face și cei 10.000 de pași regulamentari, pentru că după o ieșire la restaurant e bine să ajuți puțin organele să mistuie tot ce ai înfulecat.

CITEȘTE ȘI: Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac

NU RATA: Laura Giurcanu a recunoscut, în sfârșit, relația cu Aris! Ce i-a șoptit la ureche Andreei Esca

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone și tot nu a fost suficient
Exclusiv
Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone…
Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” s-a binedispus cu o brunețică
Exclusiv
Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” s-a binedispus cu…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
Digi 24
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric,...
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Curs valutar BNR, 10 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi
Curs valutar BNR, 10 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi
Katy Perry și Justin Trudeau, escapadă mega-romantică în Japonia! Artista a concertat, politicianul ...
Katy Perry și Justin Trudeau, escapadă mega-romantică în Japonia! Artista a concertat, politicianul s-a „diplomizat” alături de fostul premier Fumio Kishida
Horoscop chinezesc 10 decembrie 2025. Energia Dragonului deschide drumuri nevăzute
Horoscop chinezesc 10 decembrie 2025. Energia Dragonului deschide drumuri nevăzute
Cauzele ascunse ale carenței de fier. Mulți români ignoră simptomele!
Cauzele ascunse ale carenței de fier. Mulți români ignoră simptomele!
Prognoza meteo 10 decembrie 2025. Fenomene meteo neobișnuite pentru această perioadă
Prognoza meteo 10 decembrie 2025. Fenomene meteo neobișnuite pentru această perioadă
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Vezi toate știrile
×