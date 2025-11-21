Laura Giurcanu a recunoscut, în sfârșit, relația cu Aris! Ce i-a șoptit la ureche Andreei Esca

Laura Giurcanu și Aris Eram au reușit să atragă atenția cu apropierile lor. După o perioadă în care au apărut diferite speculații legate de relația dintre cei doi, fostul model a oferit explicația clară. Ce relație are în prezent cu fiul Andreei Esca? Află toate detaliile în articol!

După participarea la Asia Express, cei doi au continuat să se întâlnească, iar CANCAN.RO i-a surprins împreună (VEZI AICI). Ei bine, sărutul pasional dintre cei doi ne oferea răspunsul clar, dar ei nu voiau să confirme relația.

Laura Giurcanu a recunoscut

Cei doi au fost adversari în competiție, dar au devenit prieteni înafara ei. După ce i-am surprins împreună, Laura Giurcanu și Aris Eram au alimentat zvonurile legate de relația dintre ei. Totuși, povestea nu a durat mult, iar cei doi au trecut repede către alte cuceriri. Totuși, după această iubire de scurtă durată, publicul se întreabă: care este relația actuală dintre ei? Se înșeleg bine…sau lucrurile s-au terminal urât?

Recent, prezentă la evenimentul sororii lui Aris, Alexia Eram, care și-a lansat noua colecție de haine, Laura Giurcanu s-a decis să vorbească despre relația dintre ea și fiul Andreei Esca. Pusă pe glume, influencerița a amintit de momentul în care noi am surprins-o alături de fiul prezentatoarei TV și a clarificat treaba: în prezent sunt doar prieteni!

„Da, pai ne-a făcut mai devreme Andreea Esca o fotografie, mie și lui Aris, și i-am șoptit la ureche, i-am spus: „Cancan”. Este foarte amuzant, tot timpul o să se nască această discuție. Suntem prieteni, Alexia îmi este foarte dragă, Aris, Andreea, toată familia. Nu am cum să nu susțin brand-ul. Este un brand foarte nice, produsele îmi plac foarte mult, în primul rând de la asta pornește”, a declarat Laura Giurcanu.

CITEȘTE ȘI:

De ce a renunțat Laura Giurcanu la modeling, de fapt. Chinul din spatele industriei: „Niște apartamente oribile”

Laura Giurcanu, obligată să aibă primul sărut la Next Top Model! Avea doar 14 ani și…