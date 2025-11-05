Acasă » Știri » Laura Giurcanu, obligată să aibă primul sărut la Next Top Model! Avea doar 14 ani și…

De: Andreea Stăncescu 05/11/2025 | 10:31
Laura Giurcanu, detalii despre primulei sărut / Sursa foto: Instagram
Laura Giurcanu s-a făcut cunoscută încă de la 14 ani, când a câștigat sezonul 2 al emisiunii Next Top Model by Cătălin Botezatu. În timpul show-ului, ea a trăit și primul ei sărut, fiind un moment ce a rămas în amintirea influenceriței pentru totdeauna. 

Laura Giurcanu a câștigat sezonul 2 al emisiunii Next Top Model by Cătălin Botezatu, difuzat începând cu 15 septembrie 2011. La doar 14 ani, a devenit cea mai tânără câștigătoare din istoria show-ului, care a oferit un premiu de 70.000 de euro și a implicat 16 concurenți. Sezonul a inclus castinguri în mai multe orașe din România și Moldova, precum și filmări și provocări internaționale în Islanda, Turcia și Tunisia.

Influencerița a povestit despre unul dintre momentele memorabile trăite la Next Top Model. Într-un episod filmat în Delta Dunării, inspirat de Avatar, ea a fost pictată într-o culoare diferită față de celelalte concurente și a participat la o scenă specială alături de un coleg model, cu câțiva ai mai mare decât ea. Laura Giurcanu a trebuit să se sărute cu acesta, fiind prima ei experiență de acest gen. Momentul, trăit la doar 14 ani, a fost plin de emoție și a rămas în amintiri pentru tânăra câștigătoare a sezonului 2.

„Primul meu sărut vreodată a fost la 14 ani la Next Top Model. Filmam episodul acela cu Avatar nu știu dacă vi-l amintiți. Eram în Delta și le-au pictat pe toate fetele roz și pe mine, nu știu de ce, pentru că nu am primit o explicație pentru asta, m-au pictat albastră. Și la un moment dat a venit Cătălin la mine și mi-a spus că trebuie să tragem nu știu ce promo vrem să tragem o introducere, că va trebui să merg, să fac niște pași, mă întâlnec cu Alex, așa-l chema pe modelul de la Cătălin Botezatu, Alex. Știu că aveam crush pe el pentru că era super simpatic dar el avea nu știu 20 și ceva de ani și eu aveam 14 ceea ce o nebunie. Și știu că mi-a zis că o să vă întâlniți și ca în avatar vă lipiți cozile, vă conectați cozile și după aia vă sărutați. Și știu că eram „Ne sărutăm? Ok” Și mi-era foarte rușine să le zic că eu nu m-am sărutat niciodată. Îmi era rușine să zic că eu nu m-am sărutat niciodată, dar cum dintre toate fetele care erau majore, m-au pus pe mine. Este o nebunie. Eu i-am spus lui. Nu îmi amintesc foarte bine, că eram foarte emoționată, treceam prin toate stările. I-am spus că ne apropiem și e ceva așa rapid”, a povestit Laura Giurcanu la Next Top Model.

Sursa foto: Antena 1

Moment emoționant pentru Laura Giurcanu

Laura Giurcanu a vorbit și despre emoțiile intense pe care le-a trăit în timpul primului ei sărut, un moment petrecut în emisiunea Next Top Model. Ea și-a amintit cum îi bătea inima foarte tare, cum s-a apropiat de colegul ei și cum, imediat după, s-a simțit copleșită de sentimentul de uimire și confuzie. Momentul a fost cu atât mai intens, cu cât băiatul avea cu șapte-opt ani mai mult decât ea și scena a fost difuzată în prime time, la televizor.

„Tot ce mi-amintesc este că era noapte, era frig, îmi bătea inima foarte tare și mă apropiam de omul ăla și am făcut asta și m-am îndepărtat și eram „ce-am făcut?” Gândiți-vă la primul vostru sărut. Deci cred că oricine, sau nu știu, fetele sigur și amintesc primul lor sărut. La mine era cu un tip de care îmi plăcea dar era un tip care avea cu 7-8 ani mai mult decât mine cu care n-aș fi avut niciodată nicio legătură și la televizor pe Antena 1 în prime time. Uite lucruri de genul ăsta mă fac să mă gândesc că poate chiar ar trebui să merg la terapie”, a mai spus Laura Giurcanu.

