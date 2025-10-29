Acasă » Exclusiv » Selly, pus la punct de Alex Velea în fața tuturor. Totul s-a întâmplat pe scena de la ProTV: “Ești cel mai mare eșec” | EXCLUSIV

De: Delina Filip 29/10/2025 | 19:32
Selly, pus la punct de Alex Velea în fața tuturor. Totul s-a întâmplat pe scena de la ProTV: "Ești cel mai mare eșec" | EXCLUSIV
Ultima ediție a emisiunii „La bine și la roast” îl are ca invitat special pe Selly, care va sta pe scaunul fierbinte. Cel mai urmărit influencer promite să încaseze, cu zâmbetul pe buze, glume acide din partea prietenilor și a celor mai cunoscuți stand-uperi de la noi. O pleiadă de comedianți l-au luat la puricat pe Andrei Șelaru, însă replicile cele mai usturătoare au venit din partea invitaților speciali. Printre aceștia se numără și Alex Velea, care nu a iertat nimic! Cântărețul a măturat platoul și nici pe amicul său, Selly, nu l-a menajat! Iată ce a putut spune despre el. 

Selly, cea mai urmărită persoană publică din România, a acceptat invitația de a sta pe „scaunul fierbinte” din cadrul emisiunii „La bine și la roast”. Invitați de seamă, dar și comedianți de profesie au venit să îl „perpelească” pe artist, cu cele mai usturătoare replici. Cel căruia i se mai spune și „Dictatorul” le-a încasat ca un adevărat profesionist, cu zâmbetul pe buze, iar la final, și-a luat revanșa. Printre invitații său se numără și Alex Velea. Iată ce a putut spune cântărețul despre amicul său.

Alex Velea, roast acid pentru Selly!

Îmbrăcat elegant, dar cu șapca și accesoriile aferente la purtător, Alex Velea s-a urcat pe scenă și-a aranjat ochelarii și a lovit. Unde? Acolo unde îi doare cel mai tare pe invitații din platou. Printre aceștia s-au numărat: Laura Giurcanu, Costi Max, șoferul lui Selly, Davidenko și Drăcea. Cu toții au stat și încasat roastul usturător al lui Velea.

Partenerul de viață al Antoniei nu a iertat pe nimeni, iar când a ajuns la Selly scena a luat foc.

„Selly, ești cel mai mare eșec al logopezilor din această țară”, începe Alex Velea roastul, fiind desigur o referință la felul în care influencerul pronunță litera r. Însă artistul nu s-a oprit aici, ci a continuat să îl atace pe colegul său, semnat la aceeași casă de producție.

„Te știu de când ești mic, ai devenit tanc! Adică te-ai făcut cât un tanc, viața mea! De asta umbli cu Drăcea, ca să pari și tu mai slab”, a continuat Alex.

Artistul nu a uitat pe nimeni, astfel că rând pe rând invitații au fost supuși replicilor sale tăioase. Printre ei se numără și șoferul lui Selly și Costi Max.

„Sunt aici și Davidenko- șoferul lui Selly, dar îl avem și pe Costi Max- șomerul lui Selly”, a mai spus Velea.

Cântărețul, atac subtil la foștii prieteni

Alex Velea nu s-a lăsat și i-a tăvălit pe toți, însă finalul a dat de gândit multora. Spunem asta pentru că partenerul Antoniei a atins un subiect sensibil: prietenia din industria muzicală.

Așadar, i-a transmis lui Selly să aibă grijă la cei pe care îi ține alături, ca să nu pățească așa cum i s-a întâmplat lui. Așa cum știm, Alex Velea a rupt legătura cu mai mulți artiști care la un moment dat îi erau foarte apropiați, iar printre ei se numără Lino Golden sau Zannidache.

„Te știu de când ești mic, ești monstru, dar ai grijă la cei doi prieteni (n.r. Davidenko și Costi Max) că am avut și eu doi prieteni și ai văzut cum s-a încheiat!”, a mai spus Velea.

×