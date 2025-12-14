Cântăreața din România care se topește pe picioare! A slăbit 3 kilograme în doar 3 zile: „Am probleme”

O cunoscută artistă din România trece prin momente grele. Aceasta și-a îngrijorat fanii, după ce a postat în mediul online mai multe imagini de pe patul de spital. Se pare că se confruntă cu unele probleme de sănătate și se topește pe picioare. A slăbit trei kilograme în numai trei zile.

Letty, căci despre ea este vorba, și-a îngrijorat serios fanii din mediul online. Recent, tânăra artistă a postat mai multe filmulețe din spital. În imagini apare cu branula în mână și a recunoscut că nu este tocmai bine.

Cântăreața din România care se topește pe picioare

Letty se află de ceva timp în atenția publică, fiind cunoscută datorită talentului său artistic. Aceasta a lansat numeroase piese care au adunat milioane de vizualizări pe YouTube. Cea mai de succes dintre ele este o colaborare cu Denis Nucă și are 35 de milioane de vizualizări.

Însă, în ultima perioadă, Letty a stat departe de scenă din cauza problemelor de sănătate. Aceasta și-a îngrijorat fanii când a apărut pe patul de spital. Cântăreața a făcut haz de necaz iar filmările din spital le-a însoțit de câteva mesaje amuzante.

Văzând-o în această stare, unii dintre internauți s-au îngrijorat, iar alții au presupus că tânăra ar fi apelat, de fapt, la o intervenție estetică. Ei bine, văzând rumoare pe care a provocat-o, Letty a venit cu câteva explicații.

Artista a precizat că nu este vorba despre nicio intervenție estetică și că într-adevăr se confruntă cu unele probleme de sănătate destul de grave. Din cauza acestora a slăbit trei kilograme, în doar trei zile.

„-3 kg în 3 zile, încă mai pot să duc 🥲 Am probleme de sănătate, nu am făcut nicio operație estetică, pentru cei care m-au întrebat. De îndată ce-mi revin, voi povesti tot”, a declarat Letty, pe TikTok.

Pentru moment, cântăreața nu a vrut să vorbească despre natura problemele cu care se confruntă. Însă, ea rămâne optimistă și le-a promis fanilor că imediat ce se simte mai bine le va povestit totul.

Alina Ceușan, gest de milioane pentru bona sa filipineză! Ce a decis să facă pentru familia acesteia, rămasă în Filipine: „Așa o simt”

Lidia Buble, outfit check de senzație! Cât costă ținuta care uimit România: „Nu există limite sau bariere”

Foto: TikTok, Instagram