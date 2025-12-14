Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului

Legendarul actor american Dick Van Dyke, cunoscut pentru filme precum Mary Poppins și Chitty Chitty Bang Bang, a împlinit sâmbătă 100 de ani. Îndrăgitul actor își atribuie longevitatea remarcabilă perspectivei sale pozitive și faptului că nu se enervează niciodată.

Deși longevitatea, desigur, este influențată de mulți factori, inclusiv genetica și stilul de viață, există un sâmbure de adevăr în afirmațiile lui Van Dyke. Numeroase studii au arătat că menținerea unui nivel scăzut de stres și menținerea unei perspective pozitive și optimiste sunt corelate cu longevitatea, scrie The Independent.

De exemplu, la începutul anilor 1930, cercetătorii au cerut unui grup de 678 de călugărițe novice, majoritatea având în jur de 22 de ani, să scrie o autobiografie atunci când au intrat în mănăstire. Șase decenii mai târziu, cercetătorii au analizat scrierile lor. De asemenea, au comparat analizele lor cu rezultatele pe termen lung ale sănătății femeilor. Cercetătorii au descoperit că femeile care au exprimat mai multe emoții pozitive la începutul vieții (cum ar fi să spună că se simt recunoscătoare, în loc să fie pline de resentimente) au trăit în medie cu zece ani mai mult decât cele al căror stil de scriere tindea să fie mai negativist.

Ce recomandă Dick Van Dyke

Dacă vreți să trăiți la fel de mult ca Dick Van Dyke, există lucruri pe care le puteți face pentru a vă gestiona nivelul de stres și furie.

Contrar credinței populare, încercarea de a „elibera” furia lovind un sac, țipând într-o pernă sau alergând până când sentimentul trece nu ajută de fapt. Aceste acțiuni mențin corpul într-o stare accentuată de agitație, ceea ce are impact asupra sistemului cardiovascular și poate prelungi răspunsul la stres.

O abordare mai calmă funcționează mai bine. Încetinirea respirației, numărarea respirației sau utilizarea altor tehnici de relaxare (cum ar fi yoga) pot ajuta la calmarea sistemului cardiovascular, în loc să-l suprastimuleze. În timp, acest lucru reduce solicitarea asupra inimii, ceea ce ne poate ajuta să trăim mai mult. Este important să încercăm să facem acest lucru oricând ne simțim deosebit de stresați sau furioși.

De asemenea, putem stimula emoțiile pozitive încercând să fim mai prezenți în viața de zi cu zi. Rămânând prezent, devenim mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul și în interiorul nostru.

Sfatul lui Dick Van Dyke ar putea fi corect. Deși nu putem controla tot ce are un impact asupra sănătății noastre, învățarea gestionării furiei și a unei perspective mai pozitive asupra vieții poate contribui atât la menținerea bunăstării, cât și la longevitate.

