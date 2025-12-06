Acasă » Știri » Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo

Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo

De: Georgiana Ionita 06/12/2025 | 06:30
Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo
Luana Lopes Lara (29 ani), fostă balerină profesionistă, a devenit cea mai tânără miliardară self-made din lume, depășindu-le pe Taylor Swift (35 de ani) și pe Lucy Guo (31 de ani). 

Născută în Brazilia, Luana Lopes Lara a absolvit Școala de Teatru Bolshoi din Brazilia și a dansat la Teatrul de Stat din Salzburg, Austria. Apoi a câștigat mai multe premii la matematică și a fost acceptată la universități renumite precum Harvard, Stanford și Yale.

S-a lăsat de balet și a construit un imperiu din „Orice”

După ce a renunțat la balet, Luana a studiat informatica la prestigiosul MIT din Massachusetts, SUA, unde a fondat startup-ul Kalshi împreună cu colegul său Tarek Mansour (29 de ani), care în doar 6 ani a ajuns să producă miliarde. Numele companiei înseamnă „orice” în limba arabă.

Kalshi este o platformă online care le permite utilizatorilor să parieze pe evenimente viitoare, de la alegeri și meciuri sportive, până la logodne ale celebrităților. În Germania, astfel de platforme sunt interzise, fiind considerate jocuri de noroc, însă în SUA tinerii antreprenori au obținut aprobarea autorităților federale.

În doar șase ani, Kalshi a devenit un succes uriaș. Conform Forbes, ambii fondatori dețin câte 12% din acțiunile companiei, fiecare având o avere de aproximativ 1,1 miliarde de euro.

Cea mai tânără miliardară self-made din lume

La doar 29 de ani, Luana Lopes Lara a devenit astfel cea mai tânără femeie miliardară self-made din lume, detronând-o pe Lucy Guo, care preluase titlul de la Taylor Swift. Alături de colegul ei, Tarek Mansour, tot 29 de ani, Luana a intrat în clubul miliardarilor după ce firma lor, Kalshi, a atras o investiție de 1 miliard de dolari, evaluând compania la 11 miliarde. Printre investitorii rundei se numără Sequoia Capital, Andreessen Horowitz și Y Combinator.

Cine e Lucy Guo, fosta „cea mai tânără miliardară”

Lucy Guo, fosta „cea mai tânără miliardară” a lumii, a cofondat în 2016 compania Scale AI, care a crescut spectaculos până în 2025, transformând-o pe Lucy, la aproximativ 30 de ani, într-una dintre cele mai tinere femei miliardare self-made din lume. Averea ei este estimată la 1,2–1,3 miliarde de dolari, datorită participației de aproape 5% în Scale AI și altor proiecte antreprenoriale. Lucy a început să codeze încă din adolescență și, după ce a renunțat la studiile la Carnegie Mellon University pentru a urma Thiel Fellowship, a lansat mai multe startup-uri și firme de investiții. Deși nu mai conduce activ Scale AI, averea ei a rămas impresionantă, reflectând creșterea rapidă a pieței AI.

VEZI ȘI: A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume

