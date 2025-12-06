Acasă » Știri » Primele reacții ale lui Vlad Musteață: “Nu m-a reținut nimeni!”

Primele reacții ale lui Vlad Musteață: “Nu m-a reținut nimeni!”

De: Paul Hangerli 06/12/2025 | 15:10
Milionarul Vlad Musteață, protagonistul ultimelor zile în presa din România, a apărut sâmbătă senin la birou și dă vina pe „dușmanii din Chișinău”. Într-o postare video, Musteață s-a înfățișat relaxat la sediul firmei, unde a făcut tradiționalul training de sâmbătă!

Dacă ieri Bucureștiul imobiliar tremura din temelii, iar presa vuia despre „reținerea milionarului basarabean” Vlad Musteață a apărut azi
liber și liniștit într-un video postat chiar din sediul North Bucharest Investments, același loc percheziționat de polițiști. Aflat la tradiționalul training de sâmbătă, ora 9, spune calm că activitatea firmei continuă normal. (VEZI AICI DETALII)

Musteață: „Nu m-a reținut nimeni. E un control de rutină. Restul, campanie de denigrare!”

De altfel, milionarul a dezmințit răspicat informațiile apărute în presă: „Am văzut în mai multe surse media icum că aș fi fost reținut și că firma ar fi acuzată de evaziune. A fost un control de rutină. Nu sunt reținut și noi continuăm activitățile absolut normale.”

Tonul lui Musteață e clar: tot ce a apărut în ultimele 24 de ore ar fi parte dintr-o campanie de denigrare orchestratã de „oameni de la Chișinău”, despre care spune că ar sta în spatele unui atac raider și al unui dosar vechi, instrumentat acum câțiva ani. Cu alte cuvinte: totul ar fi politică, răzbunare și manipulare.
Ca să pună sare pe rană (sau poate să îndulcească situația?), Musteață își încheie mesajul cu un soi de glumiță festivă: „Azi la București a venit Moș Nicolae…”

Deși Musteață insistă că întreaga operațiune ar fi fost doar „un control de rutină”, realitatea din teren nu se potrivește deloc cu această poveste relaxată. Pentru că nimeni, dar absolut nimeni, nu explică de ce un „control de rutină” a necesitat 25 de percheziții simultane în București și Ilfov, cu mascați, cu procurori și cu toată desfășurarea aia de forțe pe care o vezi, de obicei, în filmele de acțiune, nu în audituri fiscale.

