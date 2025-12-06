Acasă » Știri » Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă în prezent

Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă în prezent

De: Denisa Iordache 06/12/2025 | 16:17
Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă în prezent
Cum arată Adriela Morar în prezent. Sursă: Captură YouTube

Adriela Morar este femeia care făcea echipă în urmă cu 20 de ani alături de Smiley în emisiunea „Dansez pentru tine”. Tu știi cum arată în prezent frumoasa brunetă? Este o inspirație pentru femei! 

Adriela Morar reușea să ajungă la inimile românilor în urmă cu 20 de ani prin cazul ei emoționant. Femeia participa atunci pentru a avea grijă de părinții ei surdo-muți. Alături de Smiley, ea a ocupat al doilea loc în clasament prin performanțele reușite în emisiunea prezentată de Ștefan Bănică Jr.  și Iulia Vântur. 

Adriela și Smiley/ sursă foto: Facebook

Cum arată Adriela Morar, partenera lui Smiley, în prezent

Succesul ei a continuat și după terminarea emisiunii. Adriela a avut ocazia să joace în telenovele de succes, precum „Aniela”, acolo unde a jucat-o pe Yasemin sau „Îngerașii”, unde a avut personajul numit Doina. 

După ce anii au trecut, Adriela Morar poate spune că nu a simțit acest lucru. Șatena este în continuare într-o formă fizică de invidiat, la fel de pozitivă și mereu cum zâmbetul pe buze așa cum era în timpul competiției și la fel de suplă. 

În prezent, ea este antrenoare de fitness la o sală din București și dansatoare. Mai mult, profesează și ca instructor de navigație și este organizatoare unor excursii în larg. 

Mai mult, a devenit mămică! Într-o postare recentă pe Instagram, după ce a fost întrebată ce își dorește de sărbători, ea a spus: 

„Am tot ce îmi doresc. Copilul a făcut ieri un an, este cel mai vesel copil, iar de ziua lui a fost explozie, a fost superb… Să-i crească caninii lui Aris și să nu îl doară tare?”.

Adriela Morar. Sursă: Instagram
Adriela Morar. Sursă: Instagram

