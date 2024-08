O mai știi pe Adriela Morar? Cum arată acum și ce face pentru bani ex-partenera lui Smiley de la „Dansez pentru tine”

În urmă cu mulți ani, Adriela Morar și Smiley cucereau juriul și telespectatorii show-ului ”Dansez pentru tine”. Cu o poveste emoționantă de viață, tânăra clujeancă s-a înscris în competiție pentru a-și susține financiar părinții surdo-muți. Cum arată acum și ce face pentru bani fosta parteneră de dans a artistului, la 18 ani distanță de când a devenit cunoscută publicului din România.

Pe când avea doar 20 de ani, cu speranța că le oferi un viitor mai bun părinților ei surdo-muți, Adriela Morar s-a înscris în show-ul televizat ”Dansez pentru tine”. Alături de Smiley, partenerul ei de dans, tânăra nu a reușit să câștige marele trofeu, ocupând locul doi pe podium. Mai mult de atât, clujeanca a stârnit compasiunea telespectatorilor și a reușit să-i obțină tatălui său un aparat auditiv. La rândul ei, mama ei a fost supusă unei intervenții chirurgicale care i-a redat auzul.

Adriela este absolventa Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj, iar după terminarea show-ului de la Pro TV a cochetat o vreme cu actoria. Tânăra a fost remarcată de regizorii telenovelelor ”Îngerașii, ”Iubire și onoare” și ”Aniela” – difuzate pe postul Acasă TV – fiind cooptată pentru diverse roluri. NU RATA: Smiley a dat verdictul: ce spune despre prima apariţie a Ginei Pistol. Detalii din culisele noului sezon Masterchef

Deși au trecut 18 ani de când s-a făcut remarcată în show-ul ”Dansez pentru tine”, Adriela a rămas neschimbată. În anul 2019 s-a căsătorit cu alesul inimii ei, Radu, care este de meserie navigator.

Clujeanca a rămas o împătimită a sportului, pasiune pe care a reușit să o transforme într-o meserie bănoasă. În prezent lucrează ca instructoare de fitness la World Class. Mai mult de atât, clujeanca îmbină sportul cu munca de birou, lucrând ca secretară la Sarmis Columna, afacerea de familie a soțului ei.

„Fac de toate, de toate. Când mă întreabă cineva: „Și acum cu ce te ocupi?” Nici nu știu ce să-i zic. Adică sunt și antrenor de grup fitness, conduc și ambarcațiuni, bărci, veliere, adică sunt skipper. Mai nou m-am angajat și la firma soțului meu, firma de familie, sunt secretară, deci stau la birou, sunt și actriță, deci sunt de toate.Am făcut și dans, am terminat Facultatea de Muzică, am făcut chitară, pian, canto, am terminat Facultatea de Televiziune”, spunea Adriela în urmă cu ceva timp.