Șoc la licitație! Suma fabuloasă care s-a plătit pentru un ou Fabergé cu 4.5000 de diamante

Un ou rar Fabergé din cristal și diamante, realizat pentru familia conducătoare a Rusiei înainte ca aceasta să fie răsturnată de revoluție, a doborât recorduri marți, fiind vândut la licitație pentru 22,9 milioane de lire sterline (30,2 milioane de dolari).

Oul de Iarnă, care a fost comparat cu iconica Mona Lisa, era unul dintre doar șapte astfel de ovoiduri opulente rămase în mâini private, a declarat casa de licitații Christie’s din Londra.

Oul de 10 centimetri este realizat din cristal de stâncă fin sculptat, acoperit cu un delicat motiv de fulgi de zăpadă lucrat în platină și 4.500 de diamante minuscule. Se deschide pentru a dezvălui un coșuleț detașabil cu flori din cuarț împodobit cu pietre prețioase, simbolizând primăvara.

Oul Fabergé care costă 30 de milioane de dolari

Conform Abc News, prețul de vânzare, care a inclus comisionul cumpărătorului, a depășit cei 18,5 milioane de dolari plătiți la o licitație Christie’s din 2007 pentru un alt ou Fabergé creat pentru familia bancară Rothschild.

Meșterul Peter Carl Fabergé și compania sa au creat peste 50 de astfel de ouă pentru familia imperială a Rusiei între 1885 și 1917, fiecare elaborat, unic și conținând o surpriză ascunsă. Țarul Alexandru al III-lea a început tradiția oferindu-i soției sale un ou în fiecare Paște. Succesorul său, Nicolae al II-lea, a extins tradiția, oferind câte un ou atât soției, cât și mamei sale.

Țarul Nicolae al II-lea a comandat oul pentru mama sa, Împărăteasa Văduvă Maria Feodorovna, ca dar de Paște în 1913. A fost unul dintre cele două ouă create de designerul Alma Pihl; celălalt aparține familiei regale britanice.

Familia regală Romanov a condus Rusia timp de 300 de ani înainte ca revoluția din 1917 să o răstoarne. Nicolae și familia sa au fost executați în 1918.

De la Romanovi și comunism la licitații moderne, ascensiunea unui record mondial

Cumpărat de un comerciant londonez pentru 450 de lire sterline atunci când autoritățile comuniste, rămase fără bani, au vândut unele dintre comorile artistice ale Rusiei în anii 1920, oul a trecut prin mai multe mâini. Se credea că este pierdut de două decenii până când a fost scos la licitație de Christie’s în 1994 pentru peste 7 milioane de franci elvețieni (5,6 milioane de dolari la acea vreme). A fost vândut din nou în 2002 pentru 9,6 milioane de dolari.

De fiecare dată când oul a fost vândut, a stabilit un record mondial de preț pentru un obiect Fabergé, a spus Christie’s.

Margo Oganesian, șefa departamentului de artă rusă al Christie’s, a numit oul „«Mona Lisa» a artelor decorative”, un exemplu superb de măiestrie și design.

Există 43 de ouă Fabergé imperiale supraviețuitoare, majoritatea aflându-se în muzee.

