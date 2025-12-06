Cum arată mama Iuliei Vântur. Imagine rară cu cea care i-a dat viață

Iulia Vântur și-a luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă postare. Vedeta și-a obișnuit fanii cu discreția în ceea ce privește viața personală, așa că imaginea rară în care apare alături de mama ei a adunat rapid mii de reacții. Cum arată mama fostei prezentatoare și ce mesaj a transmis vedeta? Toate detaliile în articol.

Iulia Vântur este o prezență foarte discretă în mediul online și rare sunt momentele în care vorbește despre viața ei personală sau împărtășește poze cu familia.

Fotografie rară cu Iulia Vântur și mama ei

Recent, vedeta a postat o imagine care a ajuns rapid la sufletele internauților. În fotografie, Iulia Vântur apare în timp ce o strânge în brațe pe mama ei și stă lipită de ea. Apropierea dintre cele două, dar și mesajul emoționant transmis de blondină, i-au înduioșat pe fani.

Din fotografie reiese faptul că mama vedetei este o femeie simplă și elegantă, care se menține foarte frumos în ciuda trecerii anilor.

„La mulți ani, mama mea iubită. Să fii binecuvântată cu tot ce e mai bun și mai frumos, să fii sănătoasă și fericită în fiecare zi. Iubita ești….mult”, a scris Iulia Vântur în dreptul postării de pe Instagram.

Aceasta este a doua postare într-un timp scurt care îi ia prin surprindere pe fani. Recent, vedeta a postat o fotografie alături de tatăl lui Salman Khan și a transmis un mesaj emoționant din care se înțelegea clar legătura specială pe care Iulia Vântur o are cu el (VEZI AICI FOTOGRAFIA ȘI MESAJUL).

