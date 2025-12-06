Acasă » Știri » Cum arată mama Iuliei Vântur. Imagine rară cu cea care i-a dat viață

Cum arată mama Iuliei Vântur. Imagine rară cu cea care i-a dat viață

De: Denisa Iordache 06/12/2025 | 20:42
Cum arată mama Iuliei Vântur. Imagine rară cu cea care i-a dat viață
Imagine rară cu Iulia Vântur allături de mama ei. Sursă foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Iulia Vântur și-a luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă postare. Vedeta și-a obișnuit fanii cu discreția în ceea ce privește viața personală, așa că imaginea rară în care apare alături de mama ei a adunat rapid mii de reacții. Cum arată mama fostei prezentatoare și ce mesaj a transmis vedeta? Toate detaliile în articol. 

Iulia Vântur este o prezență foarte discretă în mediul online și rare sunt momentele în care vorbește despre viața ei personală sau împărtășește poze cu familia.  

Fotografie rară cu Iulia Vântur și mama ei

Recent, vedeta a postat o imagine care a ajuns rapid la sufletele internauților. În fotografie, Iulia Vântur apare în timp ce o strânge în brațe pe mama ei și stă lipită de ea. Apropierea dintre cele două, dar și mesajul emoționant transmis de blondină, i-au înduioșat pe fani. 

Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători
Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Din fotografie reiese faptul că mama vedetei este o femeie simplă și elegantă, care se menține foarte frumos în ciuda trecerii anilor. 

„La mulți ani, mama mea iubită. Să fii binecuvântată cu tot ce e mai bun și mai frumos, să fii sănătoasă și fericită în fiecare zi. Iubita ești….mult”, a scris Iulia Vântur în dreptul postării de pe Instagram.

Iulia Vântur a postat o fotografie alături de mama ei. Sursă: Instagram
Iulia Vântur a postat o fotografie alături de mama ei. Sursă: Instagram

Aceasta este a doua postare într-un timp scurt care îi ia prin surprindere pe fani. Recent, vedeta a postat o fotografie alături de tatăl lui Salman Khan și a transmis un mesaj emoționant din care se înțelegea clar legătura specială pe care Iulia Vântur o are cu el (VEZI AICI FOTOGRAFIA ȘI MESAJUL).

CITEȘTE ȘI:

Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră

Cum a ”trădat” Iulia Vântur PRO TV, în timp ce era știristă acolo! A făcut-o pe blat, cu Akcent: ”N-am putut să spun asta!”

Tags:
Iți recomandăm
Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!
Știri
Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!
Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Noi reguli în secția de votare, pe 7 decembrie 2025
Știri
Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Noi reguli în secția de votare, pe 7 decembrie 2025
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
Mediafax
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu faci pe data de 7 decembrie
Gandul.ro
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru un control de rutină
Adevarul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al...
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul...
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscriși pentru alegerile locale parțiale de duminică
Mediafax
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscriși pentru alegerile locale parțiale de duminică
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Digi 24
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor...
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu faci pe data de 7 decembrie
Gandul.ro
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!
Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de ...
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori
Apariția care i-a lăsat pe toți mască în față la Mosh! „Batman de Constanța” turează ...
Apariția care i-a lăsat pe toți mască în față la Mosh! „Batman de Constanța” turează un Ferrari Purosangue modificat, de peste 500K€
Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Noi reguli în secția de votare, pe 7 decembrie ...
Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Noi reguli în secția de votare, pe 7 decembrie 2025
Horoscop 7 decembrie 2025. Zodia care se confruntă cu probleme financiare
Horoscop 7 decembrie 2025. Zodia care se confruntă cu probleme financiare
Contemplație profundă sau somn REM? Cazul fascinant al lui Vali Bărbulescu, un hedonist disciplinat
Contemplație profundă sau somn REM? Cazul fascinant al lui Vali Bărbulescu, un hedonist disciplinat
Vezi toate știrile
×