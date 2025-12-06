Cum arată mama Iuliei Vântur. Imagine rară cu cea care i-a dat viață

Iulia Vântur și-a luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă postare. Vedeta și-a obișnuit fanii cu discreția în ceea ce privește viața personală, așa că imaginea rară în care apare alături de mama ei a adunat rapid mii de reacții. Cum arată mama fostei prezentatoare și ce mesaj a transmis vedeta? Toate detaliile în articol.
Iulia Vântur este o prezență foarte discretă în mediul online și rare sunt momentele în care vorbește despre viața ei personală sau împărtășește poze cu familia.
Recent, vedeta a postat o imagine care a ajuns rapid la sufletele internauților. În fotografie, Iulia Vântur apare în timp ce o strânge în brațe pe mama ei și stă lipită de ea. Apropierea dintre cele două, dar și mesajul emoționant transmis de blondină, i-au înduioșat pe fani.
Din fotografie reiese faptul că mama vedetei este o femeie simplă și elegantă, care se menține foarte frumos în ciuda trecerii anilor.
„La mulți ani, mama mea iubită. Să fii binecuvântată cu tot ce e mai bun și mai frumos, să fii sănătoasă și fericită în fiecare zi. Iubita ești….mult”, a scris Iulia Vântur în dreptul postării de pe Instagram.
Aceasta este a doua postare într-un timp scurt care îi ia prin surprindere pe fani. Recent, vedeta a postat o fotografie alături de tatăl lui Salman Khan și a transmis un mesaj emoționant din care se înțelegea clar legătura specială pe care Iulia Vântur o are cu el (VEZI AICI FOTOGRAFIA ȘI MESAJUL).
CITEȘTE ȘI:
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră
Cum a ”trădat” Iulia Vântur PRO TV, în timp ce era știristă acolo! A făcut-o pe blat, cu Akcent: ”N-am putut să spun asta!”