Iulia Vântur și-a urmat visul, indiferent că a fost vorba de modelling, televiziune, muzică sau actorie. Încă din adolescență s-a simțit în largul ei în lumina reflectoarelor, iar evoluția ei indică faptul că alegerile făcute, de-a lungul timpului, au fost inspirate. A renunțat la o carieră de succes în televiziune și a plecat într-o țară total diferită, pe un alt continent, unde nu era cunoscută și unde a luat-o de la zero denotă mult curaj și determinare. E drept că întâlnirea cu Salman Khan și sfaturile lui au fost de bun augur și la momentul potrivit. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Iulia Vântur a dezvăluit punctul de start al cariei muzicale. S-a întâmplat, în mare secret, pe vremea când prezenta știrile la Pro TV, așa că nu a ratat oportunitatea, deși nu se potrivea cu fișa postului.

Iulia Vântur a debutat ca model, este absolventă de Drept, a intrat în televiziune la o stație locală, unde a experimentat joburi precum reporter, editor, producător. A prezentat ulterior Știrile Pro TV, dar a fost și amfitrioana concursului “Dansez pentru tine”. A luat lecții de actorie și nu a uitat de muzică, paliere profesionale pe care le experimentează cu succes de ani buni, bucurându-se de o carieră internațională fulminată la Bollywood. În perioada petrecută în țară, luna trecută, Iulia Vântur a fost protagonista unui shooting special devenind „Lebăda Neagră” în proiectul de beauty „Transformări radicale by Jovsky Studio” inițiat de hair-stylistul Adrian Perjovschi în urmă cu 10 ani. Lună de lună, echipa lui Perjovschi propune schimbări de look memorabile celor mai iubite vedete din țară.

Iulia Vântur: “N-am vrut să spun asta pentru că pe vremea aceea eram la știri”

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit hobby-ul cu muzica?

Iulia Vântur: Mie mi-a plăcut dintotdeauna să cânt și am avut ocazia să cânt și la “Dansez pentru tine”. Bine, nu multă lume știe, dar eu, la un moment dat, am cântat pe o piesă care a fost lansată, dar pentru că lucram la știri, n-am putut să spun lucrul ăsta.

Este vorba despre o piesă a formației Akcent și știu că ne-am întâlnit la un moment dat într-o emisiune TV, când își promovau acea piesă. Ei știau că eu am pus vocea acolo, dar nimeni altcineva nu știa și n-am vrut să spun asta pentru că pe vremea aceea eram la știri. Am mai cochetat oricum cu muzica și în România, când am făcut parte din distribuția musicalului regizat de Horațiu Mălăele, am cântat și acolo. Și au mai fost așa momente.

(NU RATA: Iulia Vântur, la un pas de a-și convinge părinții să meargă în India! Când și unde l-au cunoscut pe Salman Khan: ”Sunt aproape!”)

Iulia Vântur: “Nimic mai frumos decât muzica și conexiunea pe care o fac cu publicul în momentul în care cânt”

CANCAN.RO: Și ți-ai urmat visul.

Iulia Vântur: Întotdeauna am fost pasionată de muzică, însă nu m-am gândit că o să fac neapărat o carieră din asta. Însă viața m-a dus așa pe un drum care, sincer, e atât de frumos și mă simt atât de binecuvântată că am reușit să continui pașii pe drumul ăsta și să-mi aducă atâta satisfacție, pentru că nu e nimic mai frumos decât muzica și conexiunea pe care o fac cu publicul în momentul în care cânt.

CANCAN.RO: Ce ți-a fost cel mai greu să accepti în India? De câți ani locuiești acolo?

Iulia Vântur: De vreo 8 ani, cred. Nu știu, acum, uitându-mă în spate, îți dai seama că nu prea mai îmi aduc aminte lucrurile cu care să zic că nu eram neapărat în sincron cu ele. Dar, în timp, m-am adaptat cumva, am reușit să inserez în viața mea toate obiceiurile lor, pentru că mi se par foarte frumoase. E foarte mult respect pentru familie, pentru prieteni, pentru oamenii din jur, spiritul comunității mi se pare foarte frumos acolo. Și cred că sunt multe lucruri de învățat.

Iulia Vântur și secretul siluetei de invidiat

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții?

Iulia Vântur: Cred că mai mult dansez și fac repetiții, pentru că, sincer, am călătorit atât de mult încât n-am mai reușit să-mi țin programul la sală și nu o spun cu mândrie, sincer. Mai fac așa exerciții prin camera de hotel, pe unde mai apuc sau cardio. Dar da, trebuie să mă întorc la programul meu de bază de gym, de pilates, stretching. Încerc să am grijă, pentru că dacă nu am grijă, se vede imediat. Cred că toată lumea știe asta, tuturor ni se întâmplă asta. Îmi plac durciurile de mor. Și atunci când mănânc mai mult dulce, încerc să compensez să nu mai mănânc atât de multă mâncare sau să mănânc mai devreme. Am grijă. Nu mănânc carne, pentru că niciodată nu m-a plăcut carnea prea mult. Mai mult legume, brânzeturi, pește.

(VEZI ȘI: Iulia Vântur a revenit în România și a fost certată de mama ei! Iubita lui Salman Khan i-a dat replica: ”I-am zis: mie așa-mi place!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.