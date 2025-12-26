Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025

Pentru mulți români, mutarea în Spania continuă să fie o opțiune atractivă, însă realitatea financiară poate fi diferită de imaginea idealizată.

O româncă stabilită în apropiere de Malaga a realizat o analiză detaliată a cheltuielilor lunare pentru luna noiembrie, oferind o perspectivă concretă asupra costurilor de trai într-o zonă populară a Spaniei.

Cât costă, de fapt, viaţa în Spania

Femeia a prezentat un buget complet pentru o familie formată din trei adulți, incluzând costurile locuinței, alimentației, transportului și altor cheltuieli necesare.

Informațiile furnizate pot reprezenta un reper util pentru românii care intenționează să se stabilească în Spania și doresc să își calculeze realist bugetul lunar.

Conform datelor oferite, chiria pentru un apartament spațios, cu patru dormitoare și trei băi, se ridică la 950 de euro pe lună. La această sumă se adaugă facturile obișnuite: 166 de euro pentru energia electrică, 32 de euro pentru consumul de apă și 40 de euro pentru serviciile de internet. Femeia precizează că aceste costuri fixe se mențin, în general, la același nivel în fiecare lună.

Cheltuielile pentru mâncare au reprezentat un alt capitol important. În luna noiembrie, familia a alocat 934 de euro pentru alimente, sumă influențată de lipsa unei planificări a meselor.

„Pe mâncare am cheltuit 934 de euro. Am mâncat haotic și nu am planificat mesele.”, explică românca.

O româncă a făcut calculul

Transportul a generat, la rândul său, costuri semnificative. Pentru combustibil și parcări, familia a plătit 240 de euro, fără a include asigurarea auto, achitată o dată la șase luni. Ieșirile în oraș și comenzile de mâncare au însumat 420 de euro, iar abonamentele la sală pentru două persoane au costat 80 de euro.

La acestea se adaugă cheltuielile variate, precum suplimentele proteice, articolele vestimentare, produsele pentru animalele de companie și obiectele necesare în gospodărie, care au totalizat 620 de euro.

„Cheltuieli diverse: proteine, haine, lucruri pentru animălțue și pentru casă – 620 de euro.”, a precizat femeia.

În final, totalul cheltuielilor lunare a ajuns la 3520 de euro.

„Nu știu dacă e mult sau puțin, pentru noi e o viață decentă, fără lipsuri.”, a concluzionat românca.

Analiza ei evidențiază faptul că, deși Spania rămâne o destinație dorită pentru mulți români, costurile reale ale traiului pot fi mai ridicate decât se anticipează, motiv pentru care o planificare financiară atentă devine esențială înaintea unei relocări.

