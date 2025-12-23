Acasă » Știri » Salariu de aproape 12.000 de lei în mână, în România. Cine sunt românii norocoși care nu au griji de sărbători

De: Anca Chihaie 23/12/2025 | 19:19
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat, vineri, datele privind câștigul salarial mediu în luna octombrie 2025, evidențiind o creștere a salariului mediu net la nivel național. Potrivit INS, în octombrie 2025, salariul mediu net a ajuns la 5.492 de lei, în timp ce câștigul salarial mediu brut a fost de 9.152 de lei, în creștere cu 74 de lei (+0,8%) față de luna septembrie.î

INS precizează că în cursul anului există fluctuații ale câștigului salarial, determinate de acordarea premiilor anuale, a primelor de sărbători și a altor drepturi bănești, ceea ce explică variațiile lunare ale salariilor medii. Aceste fluctuații se atenuează însă atunci când se analizează media anuală.

Cele mai mari salarii au fost înregistrate în sectorul serviciilor de tehnologia informației, unde veniturile medii ajung la 11.810 lei. La polul opus, salariile cele mai mici s-au înregistrat în domeniul hotelurilor și restaurantelor, cu un nivel mediu de 3.396 de lei.

Comparativ cu luna septembrie 2025, majoritatea sectoarelor economice au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net, în principal ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură, ajutoare bănești, sume din profitul net sau realizări mai bune în producție.

Cele mai semnificative creșteri au avut loc în:

  • fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (+12,9%),
  • tranzacții imobiliare, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor,
  • activități de asigurări și fonduri de pensii private, intermedieri financiare (4–5,5%).

În schimb, anumite sectoare au înregistrat scăderi față de luna precedentă, ca urmare a plăților mai mari în septembrie sau a realizărilor de producție și încasărilor mai mici în octombrie.

Cele mai importante scăderi s-au consemnat în:

  • activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii (-14,2%),
  • extracția petrolului brut și a gazelor naturale (-13,9%),
  • servicii anexe extracției, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute
  • din prelucrarea țițeiului, industria metalurgică (între 5,5% și 8,5%).

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în octombrie 2025 față de septembrie 2025:

  • învățământ: +2,4%, ca urmare a plății cu ora a cadrelor didactice,
  • administrație publică: +0,8%,
  • sănătate și asistență socială: +0,2%.

