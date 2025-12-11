TOP 20 | Cele mai bine plătite meserii din România la final de 2025. Care e cel mai bănos job, de fapt

La finalul anului 2025, salariile din România arată o diferență clară între pozițiile de top din management, IT și domenii strategice precum aviația sau sănătatea.

Conform estimărilor, cele mai bănoase joburi depășesc cu mult media națională, iar topul celor mai bine plătite meserii evidențiază domeniile unde competența și responsabilitatea sunt recompensate pe măsură.

Managementul executiv și aviația, în fruntea clasamentului

Pe primul loc se află Directorul General (CEO) / Country Manager, cu un salariu net lunar de 35.000 lei, urmat de Pilotul de Avion cu 32.500 lei. Pozițiile de conducere rămân cele mai bine remunerate, reflectând responsabilitatea strategică și presiunea decizională. Tot în zona executivă, Directorul Financiar (CFO) și Directorul de Marketing (CMO) se situează în top 5, cu salarii de 30.000 lei și 28.000 lei.

IT-ul, domeniul cu cele mai multe poziții în top

Sectorul IT domină clasamentul, cu numeroase roluri în primele 20. Senior Cloud Architect / Engineer are un salariu de 30.000 lei, iar Arhitectul IT ajunge la 26.500 lei. Senior .NET / Java / Go Developer câștigă 24.500 lei, în timp ce Senior Software Engineer are 16.500 lei, iar Lead Developer / Team Lead obține 16.000 lei. Pozițiile precum Data Scientist / Machine Learning Engineer, sunt remunerate cu 14.000 lei, confirmând direcția viitoare a pieței.

Domenii strategice: logistică, sănătate și energie

În logistică, Supply Chain Director / Manager câștigă 20.500 lei, iar Directorul Operațional (COO) are 20.000 lei. În sănătate, Medicii primari (chirurgi sau cardiologi) ajung la 19.000 lei, iar în energie, Inginerii seniori din petrol și gaze obțin 12.500 lei.

HR, vânzări și avocatură

Nici pozițiile de suport strategic nu lipsesc din top. Managerul de Resurse Umane (HR Director) are un salariu de 13.000 lei, iar Sales Manager (B2B) câștigă 12.000 lei. În zona juridică, avocații specializați în drept comercial și corporate încheie topul cu 11.500 lei.

Conform clasamentului, managementul executiv și IT-ul domină topul, urmate de aviație, sănătate și energie. Salariile de peste 30.000 lei lunar sunt rezervate pozițiilor de vârf, dar și specialiștii din tehnologie sau medicină pot atinge praguri impresionante.

