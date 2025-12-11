Acasă » Știri » TOP 20 | Cele mai bine plătite meserii din România la final de 2025. Care e cel mai bănos job, de fapt

TOP 20 | Cele mai bine plătite meserii din România la final de 2025. Care e cel mai bănos job, de fapt

De: David Ioan 11/12/2025 | 09:26
TOP 20 | Cele mai bine plătite meserii din România la final de 2025. Care e cel mai bănos job, de fapt
Care sunt cele mai bine plătite meserii din România la final de 2025

La finalul anului 2025, salariile din România arată o diferență clară între pozițiile de top din management, IT și domenii strategice precum aviația sau sănătatea.

Conform estimărilor, cele mai bănoase joburi depășesc cu mult media națională, iar topul celor mai bine plătite meserii evidențiază domeniile unde competența și responsabilitatea sunt recompensate pe măsură.

Managementul executiv și aviația, în fruntea clasamentului

Pe primul loc se află Directorul General (CEO) / Country Manager, cu un salariu net lunar de 35.000 lei, urmat de Pilotul de Avion cu 32.500 lei. Pozițiile de conducere rămân cele mai bine remunerate, reflectând responsabilitatea strategică și presiunea decizională. Tot în zona executivă, Directorul Financiar (CFO) și Directorul de Marketing (CMO) se situează în top 5, cu salarii de 30.000 lei și 28.000 lei.

IT-ul, domeniul cu cele mai multe poziții în top

Sectorul IT domină clasamentul, cu numeroase roluri în primele 20. Senior Cloud Architect / Engineer are un salariu de 30.000 lei, iar Arhitectul IT ajunge la 26.500 lei. Senior .NET / Java / Go Developer câștigă 24.500 lei, în timp ce Senior Software Engineer are 16.500 lei, iar Lead Developer / Team Lead obține 16.000 lei. Pozițiile precum Data Scientist / Machine Learning Engineer, sunt remunerate cu 14.000 lei, confirmând direcția viitoare a pieței.

TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși
TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Domenii strategice: logistică, sănătate și energie

În logistică, Supply Chain Director / Manager câștigă 20.500 lei, iar Directorul Operațional (COO) are 20.000 lei. În sănătate, Medicii primari (chirurgi sau cardiologi) ajung la 19.000 lei, iar în energie, Inginerii seniori din petrol și gaze obțin 12.500 lei.

HR, vânzări și avocatură

Nici pozițiile de suport strategic nu lipsesc din top. Managerul de Resurse Umane (HR Director) are un salariu de 13.000 lei, iar Sales Manager (B2B) câștigă 12.000 lei. În zona juridică, avocații specializați în drept comercial și corporate încheie topul cu 11.500 lei.

Conform clasamentului, managementul executiv și IT-ul domină topul, urmate de aviație, sănătate și energie. Salariile de peste 30.000 lei lunar sunt rezervate pozițiilor de vârf, dar și specialiștii din tehnologie sau medicină pot atinge praguri impresionante.

CITEŞTE ŞI: Ce se întâmplă cu salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Guvernul a luat o decizie cruntă pentru români

Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială

Tags:
Iți recomandăm
Maria a murit la câteva săptămâni de la nuntă. A avut parte de un sfârșit tragic din cauza unui trend
Știri
Maria a murit la câteva săptămâni de la nuntă. A avut parte de un sfârșit tragic din cauza…
Copiii secreți ai lui Putin, ținuți departe de lume! Băieţii preşedintelui rus trăiesc într-o proprietate izolată
Știri
Copiii secreți ai lui Putin, ținuți departe de lume! Băieţii preşedintelui rus trăiesc într-o proprietate izolată
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul...
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
Gandul.ro
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este...
Parteneri
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Click.ro
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă:...
VIDEO CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut de robotul său
Digi 24
VIDEO CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut...
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Google te poate ajuta să salvezi vieți cu această nou funcție
go4it.ro
Google te poate ajuta să salvezi vieți cu această nou funcție
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
Gandul.ro
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Maria a murit la câteva săptămâni de la nuntă. A avut parte de un sfârșit tragic din cauza unui ...
Maria a murit la câteva săptămâni de la nuntă. A avut parte de un sfârșit tragic din cauza unui trend
Transferul anului în televiziune! O prezentatoare celebră își caută job nou pe ascuns: „N-a suflat ...
Transferul anului în televiziune! O prezentatoare celebră își caută job nou pe ascuns: „N-a suflat un cuvânt nimănui!”
Copiii secreți ai lui Putin, ținuți departe de lume! Băieţii preşedintelui rus trăiesc într-o ...
Copiii secreți ai lui Putin, ținuți departe de lume! Băieţii preşedintelui rus trăiesc într-o proprietate izolată
Ei sunt românii morți în Tenerife! Ana și Victor ajutau familiile vulnerabile: ”Doi eroi!”
Ei sunt românii morți în Tenerife! Ana și Victor ajutau familiile vulnerabile: ”Doi eroi!”
Rodica Stănoiu ar fi fost sechestrată de iubitul tinerel! Ultimele clipe din viața fostei ministrese ...
Rodica Stănoiu ar fi fost sechestrată de iubitul tinerel! Ultimele clipe din viața fostei ministrese sunt terifiante
Vine o iarnă cum n-am mai avut. Anunț crunt al meteorologilor ANM: Ce se întâmplă cu vortexul polar ...
Vine o iarnă cum n-am mai avut. Anunț crunt al meteorologilor ANM: Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
Vezi toate știrile
×