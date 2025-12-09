Acasă » Știri » Ce salariu are Doru ca mecanic de locomotivă CFR? Tânărul și-a publicat fluturașul: „Se poate și în România”

Un mecanic de locomotivă din cadrul CFR a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a publicat un videoclip în care arată concret cât câștigă lunar.

Filmarea a devenit rapid virală, iar suma prezentată i-a surprins pe mulţi internauţi, generând sute de comentarii și mii de aprecieri într-un timp foarte scurt.

„Nu fac acest TikTok ca să mă laud, fac acest TikTok special pentru tinerii din România ca să vadă și ei că se poate și în România să lucrezi pe un salariu cât de cât decent, dacă îți dorești cu adevărat și nu este nevoie să pleci în străinătate. Acesta este un fluturaș cu salariul meu, aveți acolo și numele meu, Brindușescu Doru Alexandru, luna octombrie 2025. Deci este un fluturaș recent, funcție mecanic, locomotivă, automotor 1, salariul de încadrare 6.700 de lei, la care se adaugă toate aceste sporuri”, a explicat tânărul pe contul său de TikTok.

Videoclipul a atras atenția prin transparența cu care mecanicul a ales să își prezinte veniturile. Potrivit acestuia, salariul de bază este de 6.700 de lei net, însă suma finală crește datorită sporurilor și orelor suplimentare. Astfel, venitul lunar ajunge la aproximativ 8.300 de lei, bani încasați direct pe card.

„Avem și 3 ore suplimentare care ne mai ridică puțin salariul, dar în general este un salariu la normă. 14.000 de lei, atâta plătește firma în fiecare lună pentru un mecanic de locomotivă. Asta este salariul brut, iar cu cât rămâne mecanicul în mână, este de 8.300 de lei, salariul net, bani curați, fără bonuri, fără nimic. Atâta primește mecanicul pe card. Acum pentru voi, pentru unii poate vi se pare mult, poate vi se pare puțin, eu zic că este un salariu decent pentru România. Am și observat că foarte mulți dintre voi poate i-ați luat peste picior această meserie, dar cine lucrează în sistem știe că funcția de mecanic de locomotivă este foarte apreciată și foarte respectată”, a mai adăugat acesta.

Videoclipul postat pe TikTok a ajuns viral

Mesajul transmis de Brindușescu Doru Alexandru a fost perceput ca un apel către tinerii din România, pentru a le arăta că există oportunități de a obține un salariu considerat decent fără a fi nevoie să plece în străinătate. Reacțiile au fost împărțite: unii au considerat suma impresionantă, în timp ce alții au privit-o ca pe un venit normal raportat la responsabilitățile și riscurile pe care le presupune meseria de mecanic de locomotivă.

Postarea a generat un val de discuții despre nivelul salariilor din România, despre importanța meseriilor din sistemul feroviar și despre modul în care transparența poate schimba percepția publicului asupra unor profesii adesea subestimate. În același timp, exemplul oferit de tânărul mecanic a devenit un punct de referință pentru dezbaterea privind veniturile din domeniul transporturilor și respectul acordat celor care asigură zilnic siguranța călătorilor.

Astfel, un simplu videoclip pe TikTok a reușit să aducă în prim-plan realitatea financiară a unei meserii esențiale pentru infrastructura României, demonstrând că transparența și curajul de a vorbi deschis pot genera un impact major în spațiul public.

