Preț record la motorină în România: cât plătesc șoferii la mijlocul săptămânii

Carburanții continuă să se scumpească de la o zi la alta în România, iar șoferii resimt deja impactul în buzunar. Motorina a depășit pragul de 9 lei/litru în tot mai multe stații, iar benzina urcă rapid spre același nivel. Diferențele între orașe sunt mici, însă tendința este clară: creștere constantă.

Ultimele date arată că prețurile au urcat din nou și continuă să crească aproape zilnic.

Prețurile carburanților azi, 19 martie 2026

Benzina se vinde în prezent la aproximativ 8,50 – 8,80 lei/litru, în timp ce motorina a ajuns la 8,90 – 9,30 lei/litru. GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă, cu prețuri între 3,95 și 4,10 lei/litru.

În unele stații, motorina a trecut deja de 9 lei/litru, iar variantele premium se apropie sau chiar depășesc 9,4 lei/litru.

București: cele mai mici prețuri

Chiar dacă rămâne una dintre cele mai ieftine zone din țară, nici Capitala nu scapă de scumpiri.

În București, benzina se situează în jurul valorilor de 8,50 – 8,65 lei/litru, iar motorina ajunge la 8,90 – 9,10 lei/litru.

Datele din ultimele zile arată că benzina standard a ajuns deja la aproximativ 8,59 – 8,61 lei/litru, iar motorina a trecut de pragul de 9 lei în unele benzinării.

Prețuri în marile orașe

În orașele mari din țară, prețurile sunt foarte apropiate sau ușor mai ridicate decât în Capitală.

La Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Constanța, benzina variază între 8,55 și 8,80 lei/litru, iar motorina se situează între 9,00 și 9,20 lei/litru.

Diferențele între orașe rămân mici, de regulă între 10 și 30 de bani pe litru, însă tendința este aceeași peste tot: creștere constantă.

Tendința prețurilor: scumpiri aproape zilnice

Luna martie aduce o serie de majorări consecutive, iar carburanții s-au scumpit deja de mai multe ori într-un interval foarte scurt.

Ultimele creșteri confirmate indică majorări de aproximativ 10 bani/litru la benzină și 15 bani/litru la motorină, iar trendul nu dă semne de oprire.

Motorina este carburantul cel mai afectat și depășește primul pragurile psihologice. În practică, diferențele se simt de la o zi la alta, iar prețul de dimineață poate fi diferit de cel afișat seara la pompă.

Cât costă un plin azi în România

Pentru un rezervor standard de 50 de litri, costurile au crescut semnificativ:

Benzină: 430 – 445 lei

Motorină: 450 – 470 lei

GPL: 200 – 205 lei

Comparativ cu luna trecută, șoferii plătesc cu aproximativ 30 – 40 de lei mai mult pentru un plin.

Prețurile carburanților cresc constant, iar datele de ieri devin rapid depășite. Motorina a trecut deja de 9 lei/litru în multe stații, iar benzina se apropie de același prag.

Pentru șoferi, realitatea de la pompă se schimbă zilnic, iar tendința actuală indică faptul că scumpirile nu s-au încheiat.

