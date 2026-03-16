Avertismentul şefului OMV despre o posibilă criză de combustibil: „Conduceți mai puțin și mai încet”

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți continuă să provoace reacții la nivel global. Conflictul izbucnit în Iran pe 28 februarie, în urma atacurilor lansate de Israel și SUA, a dus la închiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului.

Blocajul, alături de afectarea infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu, a generat o reducere de aproximativ 20% a ofertei mondiale de petrol și de 10% a combustibililor.

România ar putea trece printr-o criză de combustibil

Directorul general al OMV, Alfred Stern, respinge acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de actuala criză energetică. Acesta a explicat că evoluția prețurilor la carburanți este determinată în principal de factori externi și de nivelul taxelor impuse de stat.

Stern a precizat că „prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie”, detaliind structura unui preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium: 90 de cenți reprezintă taxe și impozite, 55 de cenți acoperă costul petrolului, iar companiei îi revin doar 25 de cenți.

Stern a insistat că statul austriac este principalul beneficiar al prețurilor ridicate, datorită veniturilor fiscale generate. Acesta a afirmat că „prețuri mai mici la pompe sunt realizabile în prezent doar printr-o reducere a impozitelor”, respingând ideea unei intervenții directe a guvernului pe piață, pe motiv că aceasta ar putea afecta securitatea aprovizionării.

Tensiunile internaționale au alimentat temerile privind o posibilă criză de combustibil în Austria. Directorul OMV a admis că nu poate garanta continuitatea aprovizionării pe tot parcursul anului 2026, deși compania depune eforturi pentru a asigura necesarul.

Avertismentul şefului OMV

În cazul unui deficit, Stern a avertizat că populația va trebui să reducă consumul:

„Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet – nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”.

Impactul conflictului din Orientul Mijlociu s-a resimțit imediat pe piețele internaționale. OMV, unul dintre principalii furnizori de combustibil din Austria, este nevoit să cumpere petrol la prețuri mai mari pe bursa de la Rotterdam, ceea ce se reflectă direct în costurile de la pompă.

„Oricine din lumea asta care nu este dispus să plătească prețurile mari pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să plece”, afirmă Stern.

În acest context, autoritățile austriece lucrează la o strategie pe termen lung pentru a menține prețurile carburanților la un nivel accesibil. Totuși, incertitudinea persistă, iar consumatorii sunt încurajați să adopte un comportament responsabil și să reducă utilizarea combustibililor acolo unde este posibil.

În România, benzina și motorina s-au scumpit luni, 16 martie 2026, cu până la 0,15 lei pe litru față de nivelurile înregistrate vineri, creșterile fiind vizibile în marile orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

