Avertismentul şefului OMV despre o posibilă criză de combustibil: „Conduceți mai puțin și mai încet"

De: David Ioan 16/03/2026 | 12:38
Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți continuă să provoace reacții la nivel global. Conflictul izbucnit în Iran pe 28 februarie, în urma atacurilor lansate de Israel și SUA, a dus la închiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului.

Blocajul, alături de afectarea infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu, a generat o reducere de aproximativ 20% a ofertei mondiale de petrol și de 10% a combustibililor.

România ar putea trece printr-o criză de combustibil

Directorul general al OMV, Alfred Stern, respinge acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de actuala criză energetică. Acesta a explicat că evoluția prețurilor la carburanți este determinată în principal de factori externi și de nivelul taxelor impuse de stat.

Stern a precizat că „prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie”, detaliind structura unui preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium: 90 de cenți reprezintă taxe și impozite, 55 de cenți acoperă costul petrolului, iar companiei îi revin doar 25 de cenți.

Alfred Stern, director general OMV. Foto: Profimedia

Stern a insistat că statul austriac este principalul beneficiar al prețurilor ridicate, datorită veniturilor fiscale generate. Acesta a afirmat că „prețuri mai mici la pompe sunt realizabile în prezent doar printr-o reducere a impozitelor”, respingând ideea unei intervenții directe a guvernului pe piață, pe motiv că aceasta ar putea afecta securitatea aprovizionării.

Tensiunile internaționale au alimentat temerile privind o posibilă criză de combustibil în Austria. Directorul OMV a admis că nu poate garanta continuitatea aprovizionării pe tot parcursul anului 2026, deși compania depune eforturi pentru a asigura necesarul.

Avertismentul şefului OMV

În cazul unui deficit, Stern a avertizat că populația va trebui să reducă consumul:

„Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet – nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”.

Impactul conflictului din Orientul Mijlociu s-a resimțit imediat pe piețele internaționale. OMV, unul dintre principalii furnizori de combustibil din Austria, este nevoit să cumpere petrol la prețuri mai mari pe bursa de la Rotterdam, ceea ce se reflectă direct în costurile de la pompă.

„Oricine din lumea asta care nu este dispus să plătească prețurile mari pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să plece”, afirmă Stern.

În acest context, autoritățile austriece lucrează la o strategie pe termen lung pentru a menține prețurile carburanților la un nivel accesibil. Totuși, incertitudinea persistă, iar consumatorii sunt încurajați să adopte un comportament responsabil și să reducă utilizarea combustibililor acolo unde este posibil.

În România, benzina și motorina s-au scumpit luni, 16 martie 2026, cu până la 0,15 lei pe litru față de nivelurile înregistrate vineri, creșterile fiind vizibile în marile orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
Știri
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
Știri
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA....
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Gandul.ro
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Click.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Promotor.ro
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
go4it.ro
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Gandul.ro
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate
BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care ...
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București ...
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București în care l-a agresat pe fratele lui Rareş Ion
Adevărul despre visele premonitorii: există sau nu? “Inconștientul le știe pe toate”
Adevărul despre visele premonitorii: există sau nu? “Inconștientul le știe pe toate”
Mircea Seu a murit în Italia. Avea doar 45 de ani
Mircea Seu a murit în Italia. Avea doar 45 de ani
Vezi toate știrile