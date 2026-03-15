Cât costă motorina în ultima zi a săptămânii. Prețul la pompă se apropie de 9 lei pe litru în unele orașe

Cât costă motorina în ultima zi a săptămânii. Prețul la pompă se apropie de 9 lei pe litru în unele orașe

De: Paul Hangerli 15/03/2026 | 07:20
Șoferii din România continuă să resimtă presiunea prețurilor ridicate la carburanți. În ultima zi a săptămânii, motorina rămâne cel mai scump combustibil la pompă, în timp ce benzina se menține peste pragul de 8 lei pe litru în majoritatea orașelor. Diferențele între marile centre urbane sunt mici, însă un plin de carburant ajunge să coste câteva sute de lei.

În această perioadă, carburanții din România se mențin la niveluri ridicate, iar prețurile depășesc în multe cazuri pragul de 8 lei pe litru pentru benzină și motorină.

Prețuri medii la pompă în România

Media națională indică aproximativ 8,3 lei pe litru pentru benzină, 8,8 lei pe litru pentru motorină și aproximativ 3,9–4 lei pe litru pentru GPL.

În București, intervalele actuale de preț sunt aproximativ: benzină 95 între 8,04 și 8,31 lei pe litru, motorină între 8,41 și 8,70 lei pe litru, iar GPL între 3,8 și 4,0 lei pe litru.

În anumite stații, benzina standard poate coborî până la aproximativ 7,96 lei pe litru, motorina la 8,26 lei pe litru, iar GPL-ul la aproximativ 3,84 lei pe litru, în funcție de companie și de zona în care se află benzinăria.

Prețurile din marile orașe

Diferențele între marile orașe ale României sunt relativ mici, de obicei de doar câțiva bani pe litru.

Exemple de prețuri minime aproximative arată că în București benzina ajunge la aproximativ 8,16 lei, iar motorina la 8,57 lei pe litru. În Cluj-Napoca benzina este în jur de 8,19 lei, iar motorina aproximativ 8,59 lei. În Timișoara benzina se situează la aproximativ 8,17 lei, iar motorina la 8,59 lei.

În Iași benzina ajunge la aproximativ 8,18 lei, iar motorina la 8,59 lei pe litru. În Constanța benzina variază între 8,02 și 8,20 lei, iar motorina între 8,31 și 8,60 lei pe litru.

GPL rămâne combustibilul cel mai ieftin, cu prețuri în majoritatea orașelor cuprinse între 3,8 și 4 lei pe litru.

Cât costă un plin de carburant

Dacă luăm ca referință un rezervor de 50 de litri, costul unui plin este semnificativ pentru șoferi.

Un plin de benzină ajunge la aproximativ 400 – 420 de lei, în timp ce un plin de motorină poate costa între 420 și 440 de lei. Pentru mașinile alimentate cu GPL, costul unui plin este mult mai mic, între 190 și 200 de lei.

Desigur, suma finală depinde de oraș, de rețeaua de benzinării și de tipul de carburant ales, standard sau premium.

Tendința prețurilor la carburanți

În ultimele săptămâni, tendința generală este de ușoară creștere. Benzina și motorina au depășit pragul de 8 lei în majoritatea orașelor din țară, iar în unele stații motorina premium trece chiar de 9 lei pe litru.

Evoluția prețurilor este influențată de mai mulți factori, precum cotațiile petrolului pe piețele internaționale, modificările accizelor sau tensiunile geopolitice care afectează piața energiei.

CITEȘTE ȘI: Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”

 Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară: cât de mare este riscul pentru sănătate
Știri
Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară: cât de mare este riscul pentru sănătate
„Mi-am stricat tălpile din cauza vegetarianismului”. Avertismentul medicului Virgiliu Stroescu despre vitamina B12 și riscurile unei diete fără informare
Știri
„Mi-am stricat tălpile din cauza vegetarianismului”. Avertismentul medicului Virgiliu Stroescu despre vitamina B12 și riscurile unei diete fără…
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un...
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă,...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Parteneri
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Click.ro
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
go4it.ro
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Go4Games
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
ULTIMA ORĂ
Horoscop rune azi, 15 martie 2026. Melancolicii, perfecționiștii și cei care se simt blocați pot ...
Horoscop rune azi, 15 martie 2026. Melancolicii, perfecționiștii și cei care se simt blocați pot avea astăzi revelații
Cartea de Tarot de azi, 15 martie. 8 de Monede anunță muncă, progres și rezultate mari
Cartea de Tarot de azi, 15 martie. 8 de Monede anunță muncă, progres și rezultate mari
Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară: cât de mare este riscul pentru sănătate
Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară: cât de mare este riscul pentru sănătate
Horoscop chinezesc azi, 15 martie 2026. Zi cu semne puternice pentru Dragon și Tigru, Șobolanul face ...
Horoscop chinezesc azi, 15 martie 2026. Zi cu semne puternice pentru Dragon și Tigru, Șobolanul face o mișcare inspirată
Fiul lui Costel Biju, dezvăluiri despre relația cu Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean. Tony ...
Fiul lui Costel Biju, dezvăluiri despre relația cu Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean. Tony One: „El este ca tatăl meu”
„Mi-am stricat tălpile din cauza vegetarianismului”. Avertismentul medicului Virgiliu Stroescu despre ...
„Mi-am stricat tălpile din cauza vegetarianismului”. Avertismentul medicului Virgiliu Stroescu despre vitamina B12 și riscurile unei diete fără informare
Vezi toate știrile