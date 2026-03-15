Cât costă motorina în ultima zi a săptămânii. Prețul la pompă se apropie de 9 lei pe litru în unele orașe

Șoferii din România continuă să resimtă presiunea prețurilor ridicate la carburanți. În ultima zi a săptămânii, motorina rămâne cel mai scump combustibil la pompă, în timp ce benzina se menține peste pragul de 8 lei pe litru în majoritatea orașelor. Diferențele între marile centre urbane sunt mici, însă un plin de carburant ajunge să coste câteva sute de lei.

În această perioadă, carburanții din România se mențin la niveluri ridicate, iar prețurile depășesc în multe cazuri pragul de 8 lei pe litru pentru benzină și motorină.

Prețuri medii la pompă în România

Media națională indică aproximativ 8,3 lei pe litru pentru benzină, 8,8 lei pe litru pentru motorină și aproximativ 3,9–4 lei pe litru pentru GPL.

În București, intervalele actuale de preț sunt aproximativ: benzină 95 între 8,04 și 8,31 lei pe litru, motorină între 8,41 și 8,70 lei pe litru, iar GPL între 3,8 și 4,0 lei pe litru.

În anumite stații, benzina standard poate coborî până la aproximativ 7,96 lei pe litru, motorina la 8,26 lei pe litru, iar GPL-ul la aproximativ 3,84 lei pe litru, în funcție de companie și de zona în care se află benzinăria.

Prețurile din marile orașe

Diferențele între marile orașe ale României sunt relativ mici, de obicei de doar câțiva bani pe litru.

Exemple de prețuri minime aproximative arată că în București benzina ajunge la aproximativ 8,16 lei, iar motorina la 8,57 lei pe litru. În Cluj-Napoca benzina este în jur de 8,19 lei, iar motorina aproximativ 8,59 lei. În Timișoara benzina se situează la aproximativ 8,17 lei, iar motorina la 8,59 lei.

În Iași benzina ajunge la aproximativ 8,18 lei, iar motorina la 8,59 lei pe litru. În Constanța benzina variază între 8,02 și 8,20 lei, iar motorina între 8,31 și 8,60 lei pe litru.

GPL rămâne combustibilul cel mai ieftin, cu prețuri în majoritatea orașelor cuprinse între 3,8 și 4 lei pe litru.

Cât costă un plin de carburant

Dacă luăm ca referință un rezervor de 50 de litri, costul unui plin este semnificativ pentru șoferi.

Un plin de benzină ajunge la aproximativ 400 – 420 de lei, în timp ce un plin de motorină poate costa între 420 și 440 de lei. Pentru mașinile alimentate cu GPL, costul unui plin este mult mai mic, între 190 și 200 de lei.

Desigur, suma finală depinde de oraș, de rețeaua de benzinării și de tipul de carburant ales, standard sau premium.

Tendința prețurilor la carburanți

În ultimele săptămâni, tendința generală este de ușoară creștere. Benzina și motorina au depășit pragul de 8 lei în majoritatea orașelor din țară, iar în unele stații motorina premium trece chiar de 9 lei pe litru.

Evoluția prețurilor este influențată de mai mulți factori, precum cotațiile petrolului pe piețele internaționale, modificările accizelor sau tensiunile geopolitice care afectează piața energiei.

