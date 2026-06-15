Marius, pompierul care a salvat o viață când nu era la serviciu. Intervenția lui a făcut diferența

Un incident care putea avea consecințe dramatice s-a încheiat cu bine datorită reacției rapide a unui pompier din județul Timiș, aflat în timpul liber. Evenimentul a avut loc în localitatea Utvin, unde un bărbat a fost găsit inconștient în apropierea pistei de biciclete care traversează zona.

Salvatorul, pompier în cadrul Detașamentului 2 Timișoara, se deplasa spre casă cu bicicleta în momentul în care a observat o persoană întinsă pe marginea traseului. Realizând imediat că situația este una gravă, acesta și-a întrerupt deplasarea și s-a îndreptat către victimă pentru a verifica starea acesteia.

Intervenția lui Marius a făcut diferența

La sosirea lângă bărbat, pompierul a constatat că acesta era inconștient și avea nevoie urgentă de ajutor. Fără ezitare, a început evaluarea primară și a aplicat procedurile de prim ajutor necesare până la sosirea echipajelor medicale solicitate la fața locului. Minutele care au urmat au fost esențiale pentru menținerea șanselor de supraviețuire ale victimei.

În timp ce acorda primul ajutor, pompierul a coordonat și persoanele care s-au apropiat pentru a oferi sprijin. Mai mulți bicicliști aflați în zonă, precum și administratorul unui local din apropiere, au intervenit pentru a ajuta la gestionarea situației și pentru a asigura un spațiu sigur în jurul victimei. Astfel, zona a fost securizată până la sosirea echipajelor specializate.

„Spiritul de salvator nu se dezbracă odată cu uniforma militară. O dovedește gestul reflex și exemplar al unui tânăr soldat din cadrul ISU Timiș, care a intervenit prompt miercuri seară pentru a salva viața unui om. Intervenția rapidă și coordonarea exemplară din primele minute – care adesea fac diferența dintre viață și moarte – arată încă o dată că pompierii rămân la datorie în orice secundă, ghidați de un instinct de salvator care nu ține cont de programul de lucrul”, a transmis ISU Timiș pe Facebook.

După alertarea serviciilor de urgență, pompierul a continuat să monitorizeze starea victimei și să aplice măsurile necesare până când personalul medical a preluat cazul. Echipajele sosite la fața locului au continuat intervenția și au acordat îngrijirile de specialitate necesare.