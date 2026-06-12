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Un bucureștean a comandat o mașină Bolt până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore

De: Irina Vlad 12/06/2026 | 15:33
Un bucureștean a comandat o mașină Bolt până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
Un bucureștean a comandat o mașină Bolt până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
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O cursă record de peste 260 de kilometri pe aplicația Bolt i-a asigurat unui șofer de ride-sharing un câștig considerabil. Cât a plătit un bucureștean pentru o călătorie de trei ore din București în Vama Veche? 

Odată cu începutul sezonului estival pe litoral, drumul spre mare începe să devină un adevărat test al răbdării pentru șoferi, din cauza aglomerației extreme de pe Autostrada Soarelui, iar unii turiști sunt dispuși să plătească oricât pentru propriul confort. De exemplu, un șofer a încasat o sumă importantă de bani după ce un bucureștean a comandat o cursă de peste 260 de kilometri pentru a ajunge direct pe litoralul românesc.

Cât a costat cursa Bolt din București în Vama Veche

Bucureșteanul se afla în zona Tei, mai exact pe strada Teiul Doamnei. A deschis aplicația Bolt și a comandat o mașină. Destinația: stațiunea Vama Veche. Distanța este de 264 de kilometri, cursă pentru care clientul a scos din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 1.199,9 lei pentru cursa de 3 ore.

Un bucureștean a comandat o mașină Bolt până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore

De menționat este faptul că bucureșteanul a beneficiat și de o reducere. Cursa inițială fiind în valoare de 1.219,9 lei. Făcând o comparație, această sumă echivalează cu prețul unui bilet de avion dus-întos către o capitală europeană sau bugetul de cazare pentru câteva nopți de cazare chiar în Vama Veche.

În paralel, în timp ce bucureșteanul a plătit o mică avere pentru o cursă Bolt din Capitală în Vama Veche, un alt pasager a comandat o mașină spre Bran. Deși distanța spre munte a fost mult mai mare, aproape 400 de kilometri, prețul achitat de acesta a fost, în mod surprinzător, mult mai mic. Pentru această cursă, clientul a plătit 513,57 lei.

Întâmplarea s-a viralizat în spațiul public, unde șoferul a fost cel care și-a făcut povestea cunoscută. O parte dintre utilizatori s-au amuzat copios.

„La banii ăia comisionul Uber este de vreo 200 lei, TVA intracomunitar 42 lei, benzina vreo 150 lei….Măcar ai poze cu Castelul Bran”,

„Bravo, ai ramas cu 2 covrigi”,

„Când ai creier cât o ghindă te bucuri”

„Ai dat lovitura. Îți iei casă în Pipera de ei”, sunt doar câteva din comentariile celor de pe social media.

 

Sâmbătă noapte, în timpul Eurovision din Austria, un român a comandat o cursă Bolt, din București în Viena. Câți bani a plătit

Cât a putut plăti un client, pentru o cursă Uber de 3 ore și 1 minut, din București până în stațiunea Bran

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