Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu, după ce a ajuns în hotelul din Antalya: „La ora 07.00 dimineața simt o prezență lângă pat”

Cătălin Zmărăndescu profită din plin de câteva zile de relaxare alături de familie, după o perioadă intensă, marcată de competiții sportive, antrenamente și un program extrem de încărcat. Fostul luptător a ales Antalya, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, unde a plecat împreună cu soția sa, Luiza, și cei doi copii, Matilda și Vladimir.

Pentru familia Zmărăndescu, această escapadă are o însemnătate aparte. Vacanța vine imediat după un sezon solicitant, în care întreaga atenție a fost concentrată asupra pregătirii sportive a Matildei. Fetița, în vârstă de doar opt ani, a reușit o performanță remarcabilă, devenind campioană mondială la Brazilian Jiu-Jitsu, rezultat care a presupus luni întregi de muncă, disciplină și sacrificii.

Ce a pățit Zmărăndescu în vacanță

Succesul obținut de micuță a fost motivul perfect pentru ca întreaga familie să își ofere o pauză bine-meritată. După numeroase deplasări la competiții, ore petrecute în sala de antrenament și responsabilitățile de zi cu zi, concediul din Turcia reprezintă ocazia ideală pentru a petrece timp împreună, departe de presiunea performanței sportive.

Ajunși în resortul din Antalya, programul familiei este complet diferit față de rutina obișnuită. Dacă în mod normal zilele sunt organizate în funcție de antrenamente și competiții, acum totul se desfășoară într-un ritm relaxat, în care distracția copiilor ocupă primul loc.

Matilda și fratele ei mai mic, Vladimir, profită din plin de facilitățile hotelului și își doresc să petreacă cât mai mult timp la piscine și în zona cu tobogane acvatice. Energia celor doi îi ține permanent în mișcare, iar diminețile încep devreme, chiar dacă părinții ar prefera să mai prelungească puțin somnul.

„La ora 07.00 dimineața simt o prezență lângă pat. Deschid încet ochii și văd o siluetă cu părul blond și doi ochi albaștri care mă priveau zâmbind: «Dad, mergem la distracție?». «Mat… chiar nu ai somn?». Nici nu apuc să termin întrebarea că, dintr-un colț al camerei, se aude glasul celui mai mic membru al familiei: «Tati, hai la toboganele cu apă»! Vladimir Cătălin jr era deja pregătit de aventură. Încercam să-mi dau seama ce se întâmplă. Nu era ora de antrenament. Nu aveam de rezolvat nimic la sală. Nu mă aștepta nicio competiție. Apoi, din cealaltă cameră a apartamentului din resort se aude vocea pe care o iubesc cel mai mult: «Iubire, hai la cafea, că avem o zi lungă»! Atunci am realizat. Suntem în vacanță. Fără cronometru. Fără presiune. Fără program. Doar noi. Mare. Soare. Râsete. Tobogane. Cafea. Familie. Și, pentru câteva zile, cel mai important antrenament este să învățăm din nou să ne bucurăm de fiecare clipă împreună. Pentru că, la final, adevărata bogăție nu sunt medaliile, ci amintirile pe care le construim cu cei pe care îi iubim. Doamne, îți mulțumesc pentru familia mea și pentru aceste momente”, a spus Cătălin Zmărăndescu potrivit Click!

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