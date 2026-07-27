Semnul divin pe care Mihaela Rădulescu l-a primit de la Felix Baumgartner, la un an de la moartea lui

La un an de la moartea tragică a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a făcut un gest profund emoționant, întorcându-se în Italia, în locul în care fostul campion austriac și-a pierdut viața. Vizita nu a fost doar un pelerinaj al amintirilor, ci și o încercare de a găsi liniștea sufletească pe care nu a reușit să o simtă imediat după tragedie. Însă momentul care a marcat-o cel mai mult a fost unul pe care vedeta îl consideră un adevărat semn, primit chiar de la omul pe care l-a iubit.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, în urma unui accident de parapantă produs în Italia. Deși timpul a trecut, Mihaela Rădulescu mărturisește că procesul de vindecare este unul dificil. Revenirea în locul tragediei a reprezentat un pas important în acceptarea pierderii.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, vedeta a explicat de ce a simțit nevoia să revină în Italia.

„Învăț din nou să trăiesc. Aveam nevoie să găsesc o împăcare sufletească, așa că m-am întors în Italia, exact în locul unde a murit Felix”, a povestit vedeta în mediul online.

Semnul divin pe care l-a primit Mihaela Rădulescu

Cel mai puternic moment al vizitei a venit atunci când a aprins o lumânare în memoria lui Felix. Afară ploua torențial, iar atmosfera părea să reflecte perfect emoțiile prin care trecea.

La scurt timp după gestul făcut în memoria fostului sportiv, cerul a oferit un spectacol neașteptat. Ploaia s-a oprit, iar un curcubeu uriaș și-a făcut apariția. Imaginea a făcut-o pe Mihaela Rădulescu să simtă că legătura dintre ei nu s-a rupt nici după moarte.

Pentru vedetă, curcubeul nu a fost doar un fenomen al naturii, ci un simbol cu o semnificație aparte. Felix Baumgartner obișnuia să îi trimită fotografii sau mesaje ori de câte ori vedea un curcubeu. El știa cât de mult o bucurau aceste imagini. Tocmai de aceea, apariția lui în acel moment a fost percepută ca un mesaj care a venit exact atunci când avea cea mai mare nevoie.

„Am aprins o lumânare acolo, în timpul unei ploi torențiale de vară, genul acela de ploaie care îți ascunde lacrimile. Când am deschis ochii, un curcubeu uriaș și limpede mi-a adus un zâmbet larg pe chip; Felix obișnuia să-mi trimită curcubee ori de câte ori vedea unul, știind cât de mult mă bucurau”, a mărturisit vedeta.

Momentul a fost suficient pentru a-i reda, măcar pentru câteva clipe, sentimentul că omul pe care l-a iubit este încă prezent într-un fel în viața sa. De altfel, Mihaela Rădulescu a recunoscut că nici măcar ea nu înțelegea, înainte de plecarea din Monaco, de ce simțea atât de puternic nevoia să se întoarcă în acel loc.

Abia după ce a retrăit toate acele momente și a trecut din nou prin locurile încărcate de amintiri și-a dat seama care era, de fapt, motivul acestei călătorii.

„Când am plecat din Monaco, nu știam exact de ce fac asta. Dar faptul că am fost acolo și am înfruntat totul m-a ajutat să găsesc răspunsul corect: m-am dus acolo ca să simt, în sfârșit, ceea ce nu putusem simți în urmă cu un an, când șocul fusese prea puternic, iar responsabilitățile pe care trebuia să le duc singură, prea numeroase”, a dezvăluit ea pe Instagram.

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Detalii emoționante din viața Mihaelei Rădulescu și a lui Felix Baumgartner. Cine a rămas aproape de ei