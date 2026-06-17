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Detalii emoționante din viața Mihaelei Rădulescu și a lui Felix Baumgartner. Cine a rămas aproape de ei

De: Anca Chihaie 17/06/2026 | 11:48
Detalii emoționante din viața Mihaelei Rădulescu și a lui Felix Baumgartner. Cine a rămas aproape de ei
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În mediul online au circulat recent mai multe informații despre viața personală a Mihaelei Rădulescu și despre relația ei cu parașutistul austriac Felix Baumgartner, în special în contextul unor mesaje publice și al unor reflecții despre prietenii apropiați ai acestora și momentele importante trăite de-a lungul anilor. Iată ce a spus vedeta!

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Mihaela Rădulescu a împărtășit recent o serie de gânduri legate de importanța relațiilor de prietenie autentice și de oamenii care au rămas constanți în viața celor doi. Discursul său a fost axat pe ideea de loialitate, pe diferența dintre relațiile superficiale și cele care rezistă în timp, mai ales în cazul persoanelor cunoscute public, care ajung să fie înconjurate atât de susținători sinceri, cât și de oameni interesați.

Detalii emoționante din viața Mihaelei Rădulescu și a lui Felix Baumgartner

În acest context, vedeta a făcut referire la faptul că, în jurul sportivului austriac, au existat atât prietenii solide, cât și relații mai puțin stabile, o situație frecvent întâlnită în viețile personalităților internaționale. Mesajele transmise în mediul online au subliniat ideea că adevărata valoare a unei prietenii se vede în momentele importante, atunci când sprijinul nu este condiționat de statut sau de beneficii.

De asemenea, în relatările recente se menționează faptul că Mihaela Rădulescu a păstrat legătura cu anumite persoane apropiate cercului lui Felix Baumgartner, considerând că aceste conexiuni au o valoare emoțională puternică. Unele dintre aceste relații ar fi continuat și după momentele importante din viața personală a celor doi, fiind întreținute prin mesaje și gesturi simbolice.

O parte semnificativă a discuțiilor din spațiul public a fost legată de amintirile comune și de experiențele trăite în diferite locuri cunoscute pentru activități sportive extreme și întâlniri între pasionații de aventură. Sunt amintite perioade în care cei doi ar fi participat la evenimente internaționale și ar fi interacționat cu alți sportivi și pasionați de zbor, parapantă sau activități aeriene, construind în timp o rețea de prietenii bazată pe interese comune.

”Una dintre cele mai frumoase părți ale vieții o reprezintă prietenii ADEVĂRAȚI pe care ni-i facem de-a lungul drumului. Felix a fost un prieten bun pentru mulți, mult mai mult decât au fost unii prieteni buni pentru el. Asta se întâmplă adesea în cazul vedetelor sau al celor care au mai mulți bani decât alții.

Și este ceva ce poți înțelege cu adevărat atunci când pierzi pe cineva atât de apropiat și de drag, încât îi cunoșteai toate poveștile despre prietenii lui, știind pe cine iubea cu adevărat și cine era doar „un alt prieten”.

Prietenii pe care Felix îi prețuia cel mai mult nu erau cei cu care putea pur și simplu să ia cina, ci cei care îl puteau învăța ceva, care îl puteau inspira, care îl puteau ajuta să crească. Wade a fost un astfel de prieten pentru Felix. Ne-am întâlnit la Goodwood, acel loc magic unde am fost de atâtea ori”, a transmis Mihaela Rădulescu.

Imagini uluitoare cu locuința Mihaelei Rădulescu de la Monaco. Aici a locuit alături de Felix

Confesiunea Mihaelei Rădulescu, după războiul cu părinții lui Felix Baumgartner: ”Învață din tragedia mea”

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