Cântărețul american Noah Kahan a reacționat public după ce Casa Albă a folosit una dintre piesele sale într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, în care apare președintele Donald Trump în timpul unei vizite la o uzină General Motors din statul Michigan.

Potrivit People, videoclipul a fost publicat pe conturile oficiale ale Casei Albe și ale președintelui SUA și a fost acompaniat de melodia „American Cars”, fără ca artistul să își dea acordul pentru folosirea acesteia.

După ce mai mulți fani i-au atras atenția asupra postării, Noah Kahan a comentat direct sub videoclip.

„Nu aș aproba niciodată ca muzica mea să fie folosită în sprijinul tău sau al acestei administrații”, a scris artistul.

Și coautorul piesei, Gabe Simon, și-a exprimat nemulțumirea față de folosirea melodiei, criticând în termeni duri administrația americană.

Cum a răspuns Casa Albă

Potrivit presei americane, după reacția lui Noah Kahan, videoclipul publicat pe Instagram a fost modificat și muzica a fost eliminată. În schimb, varianta distribuită pe TikTok a rămas disponibilă pentru o perioadă cu melodia originală.

Casa Albă a reacționat ulterior prin vocea adjunctului directorului de comunicare, Kaelan Dorr, care a ironizat criticile artistului într-o postare pe rețeaua X.

„Se pare că simptomele TDS («Trump Derangement Syndrome», un termen folosit de susținătorii lui Donald Trump pentru a-i ironiza pe criticii acestuia, n. red.) includ și o «atitudine nordică»”, a scris Dorr, făcând o aluzie la piesa „Northern Attitude”, unul dintre cele mai cunoscute cântece ale lui Noah Kahan.

Noah Kahan se alătură unei liste tot mai lungi de muzicieni care s-au opus folosirii melodiilor lor în materiale distribuite de administrația Trump sau în contexte politice fără acordul lor.

În ultimele luni, artiști precum Katy Perry, Olivia Rodrigo, Bruce Springsteen, Ariana Grande și alții au criticat public utilizarea muzicii lor în postări oficiale sau materiale cu mesaj politic, susținând că aceasta le denaturează mesajul și este făcută fără permisiune.

Noah Kahan, în vârstă de 29 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști folk-pop ai momentului și a devenit cunoscut la nivel internațional datorită albumului „Stick Season”. În ultimii ani, artistul s-a remarcat și prin implicarea în campanii dedicate sănătății mintale, prin intermediul fundației sale The Busyhead Project.

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