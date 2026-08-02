Acasă » Știri » Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă

Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă

De: David Ioan 02/08/2026 | 23:00
Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă
Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă. Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Omul care demonstrase că limitele pot fi depășite și care reușise să urce toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în numai șase luni și șase zile, cucerind inclusiv temutul K2 în sezonul de iarnă, și-a găsit sfârșitul într-o avalanșă pe Broad Peak. Nirmal Purja, considerat unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști ai secolului, conducea un grup de nouă cățărători.

Toți au fost surprinși de o avalanșă în zona morții, la peste 6.500 de metri altitudine. Trupurile lor au fost descoperite după patru zile de căutări. Dacă nu ar fi pierit în Pakistan, Nims, cum îi spuneau apropiații, mai avea un singur vârf de urcat pentru a deveni primul om care atinge de două ori toate cele 14 optmiari fără oxigen suplimentar.

Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine

Cu puțin timp înainte de tragedie, alpinistul trimisese un mesaj unui reporter indian, direct din tabăra de pe munte.

„În prezent, urmăresc să ating cel de-al 58-lea vârf de peste 8.000 de metri – cele mai înalte din lume. Tocmai am deschis internetul ca să verific prognoza meteo. Sper că sunteți bine cu toții. Abia aștept să ne revedem. Mulțumesc. Și salutări din Tabăra 2 de pe Broad Peak. Ciao, ciao!”, spunea Nirmal Purja.

A fost unul dintre ultimele sale mesaje. După aceea, Nims a oprit conexiunea de date și a plecat împreună cu cei nouă alpiniști pe care îi ghida spre Broad Peak, unul dintre cele cinci optmiari ai Pakistanului.

Tabăra 2, locul din care trimisese mesajul, se află la 6.463 de metri altitudine. În drumul spre Tabăra 3, grupul a fost lovit de o avalanșă masivă. Trackerul GPS purtat de Purja a arătat o cădere bruscă de peste 600 de metri, iar în cazul alpinistei Nadhira Al Harthy, dispozitivul a înregistrat o cădere verticală de 1.651 de metri. Din acel moment, nimeni nu a mai răspuns și nu a fost transmis niciun semnal SOS.

Autoritățile pakistaneze au explicat că avalanșele sunt frecvente la asemenea altitudini.

„La acea înălțime, avalanșele sunt un fenomen constant sau recurent în această zonă. Toți alpiniștii și montaniarzii știu că este ceva obișnuit. Trebuie să iei măsuri de precauție tot timpul. Nu este și nu a fost niciodată un fenomen creat sau provocat de om”, a declarat Irfan Arshad, președintele clubului alpin din Pakistan.

După ce trackerul lui Nims s-a stabilizat la 5.878 de metri, dispozitivul a continuat să emită semnale care păreau să indice mișcare, alimentând pentru câteva ore speranța că unii dintre alpiniști ar fi putut supraviețui. Alpinistul român Horia Colibășanu îl întâlnise pe Purja pe Gasherbrum II.

„L-am întâlnit și anul trecut pe Nanga și anul acesta pe G2. A fost un sezon dificil, cu acumulări rapide și instabile de zăpadă, greu de navigat chiar și de către alpiniștii cu experiență. Sper ca acțiunea de salvare din zori să găsească cât mai mulți supraviețuitori, poate chiar pe toți”, a transmis Colibășanu.

Echipele de salvare, sprijinite de elicoptere ale armatei pakistaneze, au căutat grupul timp de patru zile. În cele din urmă, alpiniștii au fost reperați cu ajutorul dronelor. La câțiva dintre ei salvatorii nu au putut ajunge imediat, însă autoritățile au confirmat că niciun membru al expediției nu a supraviețuit.

Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă

Alpinistul român Miță Matei, care îl cunoscuse pe Purja pe Manaslu, i-a transmis un mesaj de adio.

„Îți mulțumesc pentru toate momentele în care, undeva pe vreun munte, mă gândeam la ce spuneai: Când nu mai poți, mai poți un pic!. Rămâi cu bine în inimile noastre!”, a scris acesta.

La 43 de ani, Nirmal Purja acumulase performanțe greu de egalat. Reușise să urce toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri ale lumii într-un timp care părea de neatins.

„Planul este să mergem direct pe vârf. Dacă rămân în viață, pot face asta în șapte luni”, spunea Purja în documentarul dedicat expediției sale.

A reușit în doar 189 de zile, doborând recordul precedent de aproximativ șapte ani. Fost militar în forțele britanice, Nims a devenit protagonistul documentarului „14 Peaks: Nothing Is Impossible”.

„Renunțarea nu este în sânge, domnule. Nu este în sânge! Dacă renunți, o să mori!”, afirma el în film.

Moartea sa a generat reacții inclusiv din partea Familiei Regale britanice. Regele Charles și Prințul William i-au adus un ultim omagiu.

„Căutarea sa neobosită pentru ceea ce părea imposibil, combinată cu umilința și altruismul său, l-au făcut cu adevărat unic”, se arată în mesajul transmis de Casa Regală.

Grupul surprins de avalanșă pe Broad Peak era format din alpiniști din Nepal, China, Statele Unite, Oman și Pakistan. Operațiunea de recuperare a trupurilor continuă.

CITEŞTE ŞI: Un bărbat de 54 de ani a murit în incendiile devastatoare din Spania. Era în mașină și vorbea cu soția la telefon

Explozie în Galați! Un bărbat de 43 de ani a ajuns la spital

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum o cheamă pe Emily Burghelea, de fapt. Ce scrie în buletinul fostei asistente TV
Știri
Cum o cheamă pe Emily Burghelea, de fapt. Ce scrie în buletinul fostei asistente TV
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!
Știri
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!
Cei mai cool câini din lume! Au cucerit valurile la Campionatul Mondial de Surf
Mediafax
Cei mai cool câini din lume! Au cucerit valurile la Campionatul Mondial de...
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Gandul.ro
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca
Adevarul
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani
Digi24
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
Click.ro
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Digi 24
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6...
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
Digi24
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de...
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor.ro
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Gandul.ro
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Tags:
ULTIMA ORĂ
O berărie din SUA care a promis că le va oferi bere gratuită clienților în ziua în care Donald ...
O berărie din SUA care a promis că le va oferi bere gratuită clienților în ziua în care Donald Trump va muri a rămas fără autorizație
Cum o cheamă pe Emily Burghelea, de fapt. Ce scrie în buletinul fostei asistente TV
Cum o cheamă pe Emily Burghelea, de fapt. Ce scrie în buletinul fostei asistente TV
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!
Noah Kahan îl critică pe Donald Trump după ce Casa Albă i-a folosit o piesă fără acord: „Nu ...
Noah Kahan îl critică pe Donald Trump după ce Casa Albă i-a folosit o piesă fără acord: „Nu aș aproba niciodată asta”
Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu nu renunță niciodată la colierul său: ”Diavolul nu ...
Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu nu renunță niciodată la colierul său: ”Diavolul nu poate să desfacă nodul”
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată despre logodna cu Vanessa: ”Costă mulți bani!”
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată despre logodna cu Vanessa: ”Costă mulți bani!”
Vezi toate știrile