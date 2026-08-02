Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă

Omul care demonstrase că limitele pot fi depășite și care reușise să urce toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în numai șase luni și șase zile, cucerind inclusiv temutul K2 în sezonul de iarnă, și-a găsit sfârșitul într-o avalanșă pe Broad Peak. Nirmal Purja, considerat unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști ai secolului, conducea un grup de nouă cățărători.

Toți au fost surprinși de o avalanșă în zona morții, la peste 6.500 de metri altitudine. Trupurile lor au fost descoperite după patru zile de căutări. Dacă nu ar fi pierit în Pakistan, Nims, cum îi spuneau apropiații, mai avea un singur vârf de urcat pentru a deveni primul om care atinge de două ori toate cele 14 optmiari fără oxigen suplimentar.

Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine

Cu puțin timp înainte de tragedie, alpinistul trimisese un mesaj unui reporter indian, direct din tabăra de pe munte.

„În prezent, urmăresc să ating cel de-al 58-lea vârf de peste 8.000 de metri – cele mai înalte din lume. Tocmai am deschis internetul ca să verific prognoza meteo. Sper că sunteți bine cu toții. Abia aștept să ne revedem. Mulțumesc. Și salutări din Tabăra 2 de pe Broad Peak. Ciao, ciao!”, spunea Nirmal Purja.

A fost unul dintre ultimele sale mesaje. După aceea, Nims a oprit conexiunea de date și a plecat împreună cu cei nouă alpiniști pe care îi ghida spre Broad Peak, unul dintre cele cinci optmiari ai Pakistanului.

Tabăra 2, locul din care trimisese mesajul, se află la 6.463 de metri altitudine. În drumul spre Tabăra 3, grupul a fost lovit de o avalanșă masivă. Trackerul GPS purtat de Purja a arătat o cădere bruscă de peste 600 de metri, iar în cazul alpinistei Nadhira Al Harthy, dispozitivul a înregistrat o cădere verticală de 1.651 de metri. Din acel moment, nimeni nu a mai răspuns și nu a fost transmis niciun semnal SOS.

Autoritățile pakistaneze au explicat că avalanșele sunt frecvente la asemenea altitudini.

„La acea înălțime, avalanșele sunt un fenomen constant sau recurent în această zonă. Toți alpiniștii și montaniarzii știu că este ceva obișnuit. Trebuie să iei măsuri de precauție tot timpul. Nu este și nu a fost niciodată un fenomen creat sau provocat de om”, a declarat Irfan Arshad, președintele clubului alpin din Pakistan.

După ce trackerul lui Nims s-a stabilizat la 5.878 de metri, dispozitivul a continuat să emită semnale care păreau să indice mișcare, alimentând pentru câteva ore speranța că unii dintre alpiniști ar fi putut supraviețui. Alpinistul român Horia Colibășanu îl întâlnise pe Purja pe Gasherbrum II.

„L-am întâlnit și anul trecut pe Nanga și anul acesta pe G2. A fost un sezon dificil, cu acumulări rapide și instabile de zăpadă, greu de navigat chiar și de către alpiniștii cu experiență. Sper ca acțiunea de salvare din zori să găsească cât mai mulți supraviețuitori, poate chiar pe toți”, a transmis Colibășanu.

Echipele de salvare, sprijinite de elicoptere ale armatei pakistaneze, au căutat grupul timp de patru zile. În cele din urmă, alpiniștii au fost reperați cu ajutorul dronelor. La câțiva dintre ei salvatorii nu au putut ajunge imediat, însă autoritățile au confirmat că niciun membru al expediției nu a supraviețuit.

Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă

Alpinistul român Miță Matei, care îl cunoscuse pe Purja pe Manaslu, i-a transmis un mesaj de adio.

„Îți mulțumesc pentru toate momentele în care, undeva pe vreun munte, mă gândeam la ce spuneai: Când nu mai poți, mai poți un pic!. Rămâi cu bine în inimile noastre!”, a scris acesta.

La 43 de ani, Nirmal Purja acumulase performanțe greu de egalat. Reușise să urce toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri ale lumii într-un timp care părea de neatins.

„Planul este să mergem direct pe vârf. Dacă rămân în viață, pot face asta în șapte luni”, spunea Purja în documentarul dedicat expediției sale.

A reușit în doar 189 de zile, doborând recordul precedent de aproximativ șapte ani. Fost militar în forțele britanice, Nims a devenit protagonistul documentarului „14 Peaks: Nothing Is Impossible”.

„Renunțarea nu este în sânge, domnule. Nu este în sânge! Dacă renunți, o să mori!”, afirma el în film.

Moartea sa a generat reacții inclusiv din partea Familiei Regale britanice. Regele Charles și Prințul William i-au adus un ultim omagiu.

„Căutarea sa neobosită pentru ceea ce părea imposibil, combinată cu umilința și altruismul său, l-au făcut cu adevărat unic”, se arată în mesajul transmis de Casa Regală.

Grupul surprins de avalanșă pe Broad Peak era format din alpiniști din Nepal, China, Statele Unite, Oman și Pakistan. Operațiunea de recuperare a trupurilor continuă.

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