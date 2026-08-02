Un bărbat de 54 de ani a murit în incendiile devastatoare din Spania. Era în mașină și vorbea cu soția la telefon

Un britanic care încerca să fugă din incendiile violente izbucnite în sudul Spaniei și-a pierdut viața în timp ce vorbea la telefon cu soția sa. Bărbatul, care își luase pisicile cu el în mașină, a rămas blocat pe un drum cuprins de flăcări, iar convorbirea cu partenera sa a fost ultimul contact înainte ca focul să-l ajungă.

Autoritățile spaniole au confirmat moartea a cel puțin 12 persoane și avertizează că numărul victimelor ar putea crește, în condițiile în care alte zeci de oameni sunt încă dați dispăruți.

Tragedie în Spania

Penelope Howe, o britanică stabilită lângă Bedar, a relatat pentru presa britanică că soțul unei prietene a murit în timpul evacuării. Ea a povestit că bărbatul a fost nevoit să oprească mașina, iar soția sa a rămas cu el la telefon până în ultimele clipe.

„Este într-o stare profundă de șoc. La un moment dat, el a trebuit să oprească și ea a vorbit cu el la telefon. Luase pisicile și era blocat în mașină. Au vorbit în ultimele minute. Așa s-a terminat totul.”

Autoritățile spaniole susțin că majoritatea victimelor ar fi cetățeni britanici și belgieni. Procesul de identificare este îngreunat, deoarece rudele trebuie să călătorească din alte țări pentru a furniza probe ADN. Material genetic a fost prelevat de la cele 12 persoane confirmate decedate, însă identitatea lor nu a fost încă stabilită.

În paralel, au apărut acuzații privind modul în care au fost gestionate avertizările de evacuare. Fiul unui cetățean belgian decedat contestă afirmațiile oficialilor, spunând că oamenii nu au primit instrucțiuni clare.

Virologul belgian Thomas-Wolf Verdonckt a povestit că a vorbit cu tatăl său, Stanislas, cu puțin timp înainte ca flăcările să ajungă în zona Bedar. Acesta susține că niciun reprezentant al autorităților nu i-ar fi informat pe localnici că incendiul se apropia și că ar fi fost mai sigur să rămână în case.

„Oamenii care au murit nu au încălcat niciun ordin, pentru că nu a fost dat niciun ordin. Nu le-au fost oferite informații. Au început să fugă abia când flăcările erau aproape peste ei. Aceasta a fost ultima lor soluție.”

Un britanic şi-a pierdut viața în timp ce își liniștea soția la telefon

Primarul din Bedar, Angel Collado, afirmă însă că a îndemnat grupul din care făcea parte Stanislas Verdonckt să rămână adăpostit în locuințe. Autoritățile regionale și Garda Civilă nu au comentat deocamdată acuzațiile. Între timp, șeful guvernului regional din Andaluzia, Juan Manuel Moreno, a anunțat că incendiul din Los Gallardos a fost stabilizat, după zile de luptă intensă cu flăcările.

Aproximativ 1.000 de persoane evacuate au primit permisiunea de a se întoarce la casele lor, iar suprafața afectată de incendiu a rămas la aproximativ 6.600 de hectare. Premierul Pedro Sanchez urmează să viziteze zona calamitată, în timp ce echipele de intervenție continuă verificările pentru a se asigura că nu mai există victime neidentificate. Vehicule carbonizate se află încă pe drumurile unde oamenii au fost surprinși de flăcările care avansau cu o viteză de până la 100 de metri pe minut.

Autoritățile mențin bilanțul oficial la 12 morți, însă numărul exact al persoanelor dispărute rămâne incert până la finalizarea autopsiilor și a identificării cadavrelor. Procesul este complicat de dificultățile în colectarea probelor ADN, multe familii fiind nevoite să călătorească din străinătate. Garda Civilă va efectua o ultimă verificare a zonei afectate, după ce a intrat deja în peste 250 de locuințe pentru a se asigura că nu se mai află nimeni în interior. Virginia Barcones, secretar general pentru Protecție Civilă, a declarat că autoritățile vor confirma în următoarele zile dacă toate persoanele au fost identificate sau localizate.

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