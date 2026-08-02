Bona virală a Andreei Popescu și-a dat demisia. Motivul neașteptat pentru care Keshika a plecat după 4 ani

Andreea Popescu rămâne din nou fără ajutor în creșterea copiilor. La scurt timp după ce o altă bonă a ales să plece, o tânără care a lucrat timp de patru ani în casa influenceriței a luat aceeași decizie și a încheiat colaborarea.

Viața Andreei Popescu s-a schimbat radical după separarea de Rareș Cojoc, care a avut loc în primăvara acestui an. Fosta parteneră de viață a campionului mondial la dans sportiv a trecut prin mai multe transformări, de la schimbările fizice vizibile până la mutarea într-un nou apartament.

Alături de ea au rămas și bonele care se ocupă de îngrijirea copiilor. Una dintre ele a ales să încheie acest capitol al vieții sale și să se despartă de influenceriță, dar și de cei trei copii pe care îi are alături de Rareș Cojoc.

Motivul pentru care bona Andreei Popescu a ales să plece din familia influenceriței

Keshika, femeia care a fost alături de copiii Andreei Popescu și ai lui Rareș Cojoc timp de patru ani, a decis să încheie colaborarea cu familia. Plecarea sa nu a avut la bază niciun conflict sau neînțelegere, ci o nouă oportunitate profesională. Tânăra a primit un job într-o companie și a ales să își continue parcursul pe un alt drum. Mai mult decât atât, Andreea Popescu a susținut această decizie.

Fosta dansatoare din echipa Deliei a vorbit cu multă apreciere despre Keshika, persoana care, în anii petrecuți alături de familie, a devenit mult mai mult decât o bonă pentru cei mici. Între timp, aceasta și-a refăcut viața personală. Ea s-a căsătorit din nou și, împreună cu partenerul său, a reușit să își cumpere propria locuință.

După perioada dedicată îngrijirii copiilor, Keshika își dorește să acorde mai mult timp familiei sale și propriilor planuri. Andreea Popescu a descris-o ca fiind un om deosebit, cald și atent. Vedeta a apreciat răbdarea, implicarea și afecțiunea pe care le-a oferit celor mici de-a lungul anilor.

„După aproape 4 ani, bona noastră, Keshika, a decis să înceapă un nou capitol în viața ei. Nu va merge la o altă familie, ci va lucra pentru o companie. Între timp, s-a recăsătorit, și-a cumpărat o casă împreună cu soțul ei, iar acum își dorește să își aducă și copiii aici, pentru a-și reîntregi familia. Îți mulțumim, Keshika, pentru toți acești ani, pentru grija, răbdarea și iubirea pe care le-ai oferit copiilor noștri. Ne va fi dor de tine”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

O altă bonă a plecat în urmă cu câteva luni

În urmă cu aproape trei luni, Andreea Popescu dezvăluia că Jenny, una dintre persoanele care s-au ocupat de îngrijirea copiilor săi, urma să înceapă un nou drum profesional într-o grădiniță. Din acest motiv, aceasta a ales să renunțe la poziția de bonă și să accepte noua oportunitate.

„Din păcate, Jenny pleacă de la noi. Aici îmi arăta ținuta pe care a purtat-o la interviu, și-a găsit un loc de muncă la o grădiniță și mă bucur pentru ea”, a scris Andreea Popescu, pe atunci.

Influencerița menționa atunci că două bone continuau să îi fie alături și să o ajute cu îngrijirea celor mici. În prezent, după plecarea uneia dintre ele, se pare că familia va rămâne doar cu o singură persoană care se va ocupa de copii.

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