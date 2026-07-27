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Rareș Cojoc, sincer despre divorț și relația cu fosta soție: „Cel mai greu e să accepți”

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 14:39
Rareș Cojoc, sincer despre divorț și relația cu fosta soție: „Cel mai greu e să accepți”
Rareș Cojoc, sincer despre divorț și relația cu fosta soție: „Cel mai greu e să accepți”
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Rareș Cojoc a recunoscut, fără ocolișuri, că divorțul de Andreea Popescu, femeia cu care are 3 copii, l-a marcat și că a suferit enorm. Deși astăzi și-a găsit liniștea și trăiește o nouă poveste de iubire, dansatorul a spus că în spatele imaginilor perfecte a existat o luptă extrem de grea.

La câteva luni de la despărțirea care a surprins lumea mondenă, campionul mondial la dans a povestit despre momentul în care a fost nevoit să accepte că mariajul său s-a încheiat. El a spus că exact acolo a fost adevărata provocare, nu în actele de divorț.

”Este dificil, trebuie să admitem acest lucru, însă cred că cel mai greu este să accepți. Dacă ajungi să accepți o anumită situație din viața ta, este cred că primul pas spre a te ridica, spre vindecare. Cred că eu am reușit acest lucru. Și în căsnicie, și în dragoste (n.r. are încredere)”, a declarat Rareș, la Știrile Antena Stars.

Rareș Cojoc: „Este foarte dificil”

Chiar dacă fiecare și-a refăcut viața, Rareș și Andreea Popescu continuă să păstreze legătura de dragul copiilor. Dansatorul a spus că își dorește ca între ei să existe în continuare respect și colaborare, astfel încât cei mici să simtă că au ambii părinți aproape.

Rareș Cojoc, sincer despre divorț și relația cu fosta soție: „Cel mai greu e să accepți”
Rareș Cojoc, sincer despre divorț și relația cu fosta soție: „Cel mai greu e să accepți”

În timp ce viața personală a fost pusă la încercare, pe plan profesional lucrurile au mers într-o direcție complet diferită. Rareș Cojoc continuă să urce pe podium și susține că tocmai copiii lui i-au schimbat complet perspectiva asupra succesului.

„Este foarte dificil. Sunt multe momente în care mă simt depășit de factorul timp. Paradoxal vorbind, rezultatele mele au avut o ascensiune odată cu apariția copiilor. Ori din dorința de a demonstra copiilor, ori din dorința de a fi un exemplu pentru ei, pentru a înțelege cu adevărat ce face tatăl lor. Există ceva, unele lucruri inexplicabile, care se întâmplă în corp și în minte și care te determină să fii mai bun”, a mai spus dansatorul.

Recent, Rareș a postat prima fotografie cu noua lui iubită, Claudia. Dansatorul pare mai fericit ca niciodată și este gata să-i facă toate poftele tinerei care i-a furat inima și l-a făcut să creadă din nou în dragoste. Cei doi porumbei sunt acum într-o vacanță de lux și nu se mai ascund deloc.

VEZI ȘI: Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația. Dansatorul și iubita lui se află în vacanță

Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță

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