Rareș Cojoc, sincer despre divorț și relația cu fosta soție: „Cel mai greu e să accepți”

Rareș Cojoc a recunoscut, fără ocolișuri, că divorțul de Andreea Popescu, femeia cu care are 3 copii, l-a marcat și că a suferit enorm. Deși astăzi și-a găsit liniștea și trăiește o nouă poveste de iubire, dansatorul a spus că în spatele imaginilor perfecte a existat o luptă extrem de grea.

La câteva luni de la despărțirea care a surprins lumea mondenă, campionul mondial la dans a povestit despre momentul în care a fost nevoit să accepte că mariajul său s-a încheiat. El a spus că exact acolo a fost adevărata provocare, nu în actele de divorț.

”Este dificil, trebuie să admitem acest lucru, însă cred că cel mai greu este să accepți. Dacă ajungi să accepți o anumită situație din viața ta, este cred că primul pas spre a te ridica, spre vindecare. Cred că eu am reușit acest lucru. Și în căsnicie, și în dragoste (n.r. are încredere)”, a declarat Rareș, la Știrile Antena Stars.

Rareș Cojoc: „Este foarte dificil”

Chiar dacă fiecare și-a refăcut viața, Rareș și Andreea Popescu continuă să păstreze legătura de dragul copiilor. Dansatorul a spus că își dorește ca între ei să existe în continuare respect și colaborare, astfel încât cei mici să simtă că au ambii părinți aproape.

În timp ce viața personală a fost pusă la încercare, pe plan profesional lucrurile au mers într-o direcție complet diferită. Rareș Cojoc continuă să urce pe podium și susține că tocmai copiii lui i-au schimbat complet perspectiva asupra succesului.

„Este foarte dificil. Sunt multe momente în care mă simt depășit de factorul timp. Paradoxal vorbind, rezultatele mele au avut o ascensiune odată cu apariția copiilor. Ori din dorința de a demonstra copiilor, ori din dorința de a fi un exemplu pentru ei, pentru a înțelege cu adevărat ce face tatăl lor. Există ceva, unele lucruri inexplicabile, care se întâmplă în corp și în minte și care te determină să fii mai bun”, a mai spus dansatorul.

Recent, Rareș a postat prima fotografie cu noua lui iubită, Claudia. Dansatorul pare mai fericit ca niciodată și este gata să-i facă toate poftele tinerei care i-a furat inima și l-a făcut să creadă din nou în dragoste. Cei doi porumbei sunt acum într-o vacanță de lux și nu se mai ascund deloc.

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Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță