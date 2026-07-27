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Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 10:18
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
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Rareș Cojoc nu mai are niciun motiv să își ascundă fericirea. După luni întregi în care s-a vorbit că iubește din nou, campionul la dans a făcut gestul care spune mai mult decât o mie de cuvinte. A publicat prima fotografie în care apare alături de Claudia Dumitru, femeia care l-a făcut să zâmbească din nou după divorț.

Dacă până acum au preferat discreția, vacanța petrecută împreună a schimbat totul. Cei doi au renunțat la mister și au lăsat imaginile să vorbească de la sine. Relaxați, zâmbitori și vizibil îndrăgostiți, Rareș și Claudia au atras imediat atenția internauților.

Fotografia care a încins internetul îi surprinde pe o barcă, într-un decor de vacanță. Dansatorul nu își poate ascunde zâmbetul, iar apropierea dintre cei doi a fost suficientă pentru ca fanele lui Rareș să tragă imediat concluzia: povestea de iubire este cât se poate de serioasă.

Rareș Cojoc s-a afișat cu noua iubită!

Despărțirea de Andreea Popescu a fost unul dintre cele mai comentate subiecte din showbiz. După 15 ani de relație și un mariaj care a durat un deceniu, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, alegând să rămână în relații bune de dragul copiilor.

Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță

O vreme, Rareș și-a ținut viața sentimentală departe de ochii curioșilor. Acum, însă, nu mai pare dispus să ascundă faptul că traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. Apariția alături de Claudia Dumitru este, practic, confirmarea oficială a relației despre care se vorbea de ceva timp.

Ce spune Andreea Popescu despre noua iubită a fostului soț

Andreea Popescu, femeia care l-a părăsit pentru Dan Alexa, a avut o reacție neașteptată dupăce fosul soț s-a afișat cu Claudia. Ea a spus că fiecare este liber să își trăiască viața așa cum consideră și că încearcă să se înțeleagă bine de dragul celor 3 copii.

”Nici eu, nici fostul soț nu ne-am fi așteptat la o astfel de mediatizare după divorț. Nu am avut pretenție la absolut nimic. Penthouse-ul îi rămâne lui. Încercăm să fim părinți buni. (…) El știe mai bine ce face (n.r. cu viața lui amoroasă): Fiecare știe mai bine ce are de făcut în viața personală, când e timpul să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui, dar o să vedem. Nu dezbat”, a declarat Andreea Popescu.

VEZI ȘI: Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur

Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Popescu. Dansatorul milionar le-a prezentat părinților noua cucerire, chiar de ziua lui de naștere!

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