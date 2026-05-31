Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Popescu. Dansatorul milionar le-a prezentat părinților noua cucerire, chiar de ziua lui de naștere!

Rareș Cojoc pare că s-a adaptat rapid la viața de bărbat divorțat, iar ieșirile în club au început să își facă loc în agenda sa. Fostul soț al Andreei Popescu a împlinit 37 de ani și a sărbătorit exact cum îi stă bine unui bărbat singur și pus pe distracție: cu șampanie scumpă, oamenii dragi alături și surpriza serii, o brunetă care nu s-a dezlipit de el toată noaptea!

Și timingul este cât se poate de interesant! Cu doar o seară înainte, CANCAN.RO o surprindea pe fosta lui soție alături de Andreea Ibacka, în timp dădeau shot după shot în exact același local în care Rareș avea să-și serbeze aniversarea a doua zi. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII) Cele două au făcut show în club, au dansat, au râs, dar se pare că nici Rareș nu a stat acasă să asculte melodii triste.

Rareș Cojoc, aniversare cu șampanie scumpă și o brunetă care i-a dat lumea peste cap

Sărbătoritul și-a făcut apariția la Biutiful alături de părinți și câțiva prieteni apropiați, însă atmosfera pare că s-a încins destul de repede și nu neapărat de la șampania desfăcută la masă. Bruneta care i-a fost alături lui Rareș a atras imediat toate privirile într-o rochie neagră, mulată, cu spatele gol și un decolteu care lăsa la vedere exact cât trebuie. Nimic vulgar, nimic exagerat, dar suficient cât să-l facă pe sărbătorit să uite, măcar pentru câteva ore de toate supărările. La masă au curs sticlele de Dom Perignon P2, iar preparate din vită care au completat meniul unei seri de lux.

Însă, sincer vorbind, e greu de crezut că sărbătoritul mai era foarte atent la meniu. Bruneta misterioasă nu s-a dezlipit aproape deloc de el. Au dansat, au stat numai împreună, s-au îmbrățișat, iar cine i-a văzut cu siguranță s-a gândit că vor continua petrecerea și după ce luminile din club se sting.

Cum a încercat Rareș să transforme aniversarea într-o noapte romantică

La ieșirea din club, Rareș a vrut clar să mai bage o fisă. A luat bruneta de mână, apoi i-a cumpărat și un buchet de flori chiar în fața localului, probabil convins că romantismul de la 4 dimineața încă funcționează.

Doar că planul nu i-a ieșit chiar până la capăt. După ce au așteptat împreună Uber-ul și au mai schimbat câteva vorbe, bruneta l-a refuzat elegant. În final, fiecare a plecat în direcția lui, iar Rareș și-a încheiat aniversarea singur, acasă. Dar cu sigurață lucrurile între cei doi nu se vor opri aici.

Faptul că Rareș a ales să o aducă pe brunetă la o aniversare unde erau prezenți inclusiv părinții lui spune destul de multe despre apropierea dintre ei. Clar nu păreau doi oameni care s-au cunoscut întâmplător la bar cu o oră înainte. Iar părinții sărbătoritului păreau mai degrabă bucuroși să îl vadă din nou zâmbind și relaxat, mai ales după perioada complicată prin care a trecut odată cu divorțul.

