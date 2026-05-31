BANCUL ZILEI | Elevii, studenții și angajații

Elevii cred că e mai bine la facultate. Studenții cred că e mai bine să fii angajat.
Și numai cei care lucrează știu că cel mai bine era la grădiniță.
Viitor medic
– De ce vrei să devii medic?
– Este unica profesie prin care poți să ceri unei femei să se dezbrace, iar nota de plată să o trimiți soțului.
Discuție tată-fiu
Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.
La bar
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.
Parlamentarii
– De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?
– Din respect profesional!
