Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Elevii, studenții și angajații

BANCUL ZILEI | Elevii, studenții și angajații

De: Denisa Crăciun 31/05/2026 | 14:33
BANCUL ZILEI | Elevii, studenții și angajații
BANCUL ZILEI | Elevii, studenții și angajații
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Distracția continuă, mai ales că este weekend prelungit. Cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Elevii cred că e mai bine la facultate. Studenții cred că e mai bine să fii angajat.

Și numai cei care lucrează știu că cel mai bine era la grădiniță.

BANCUL ZILEI | Elevii, studenții și angajații
BANCUL ZILEI | Elevii, studenții și angajații

Alte bancuri haioase

Viitor medic

– De ce vrei să devii medic?

– Este unica profesie prin care poți să ceri unei femei să se dezbrace, iar nota de plată să o trimiți soțului.

Discuție tată-fiu

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.

La bar

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Parlamentarii

– De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?
– Din respect profesional!

VEZI ȘI: BANC | Bulă și definiția dezamăgirii

BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă și definiția dezamăgirii
Bancuri
BANC | Bulă și definiția dezamăgirii
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeile și grindina
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeile și grindina
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Nicușor Dan, reacție inadecvată la Galați. În vizită la blocul lovit de dronă, s-a pus pe făcut glume pe seama Guvernului Bolojan
Gandul.ro
Nicușor Dan, reacție inadecvată la Galați. În vizită la blocul lovit de dronă,...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Răsturnare de situaţie în cazul copilului de 2 ani mort lângă un tobogan gonflabil. Care este, de fapt, cauza decesului
Adevarul
Răsturnare de situaţie în cazul copilului de 2 ani mort lângă un tobogan...
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
Digi24
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de...
Haos la Paris după triumful PSG
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Parteneri
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă
Click.ro
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate Citește mai mult la: h
Digi 24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea...
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Încă încă un telefon Samsung a explodat la încărcare. E al treilea din acest an
go4it.ro
Încă încă un telefon Samsung a explodat la încărcare. E al treilea din acest an
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Nicușor Dan, reacție inadecvată la Galați. În vizită la blocul lovit de dronă, s-a pus pe făcut glume pe seama Guvernului Bolojan
Gandul.ro
Nicușor Dan, reacție inadecvată la Galați. În vizită la blocul lovit de dronă, s-a pus...
ULTIMA ORĂ
Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Popescu. Dansatorul milionar le-a prezentat ...
Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Popescu. Dansatorul milionar le-a prezentat părinților noua cucerire, chiar de ziua lui de naștere!
Cine a fost marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea lor de dragoste a durat 56 de ani
Cine a fost marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea lor de dragoste a durat 56 de ani
Intervenția estetică la care Gina Pistol a apelat după ce a născut. Abia acum a recunoscut: ”Nu ...
Intervenția estetică la care Gina Pistol a apelat după ce a născut. Abia acum a recunoscut: ”Nu mai am 20 de ani”
Leo de la Roșiori, tată pentru a cincea oară! A aflat vestea într-o zi cu o semnificație aparte
Leo de la Roșiori, tată pentru a cincea oară! A aflat vestea într-o zi cu o semnificație aparte
Mărturia pilotului care l-a salvat pe Michael Schumacher, la 12 ani de la tragedie: ”Ce am văzut ...
Mărturia pilotului care l-a salvat pe Michael Schumacher, la 12 ani de la tragedie: ”Ce am văzut m-a șocat”
Povestea lui Sergiu Olteanu, meteorologul de la Vârful Omu. Cum arată o zi la peste 2.500 de metri ...
Povestea lui Sergiu Olteanu, meteorologul de la Vârful Omu. Cum arată o zi la peste 2.500 de metri altitudine
Vezi toate știrile