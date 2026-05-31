Povestea lui Sergiu Olteanu, meteorologul de la Vârful Omu. Cum arată o zi la peste 2.500 de metri altitudine

De: Alina Drăgan 31/05/2026 | 13:16
Sergiu Olteanu, drumul spre Vârful Omu /Foto: Facebook
Viața lui Sergiu Olteanu, meteorolog la Stația Meteorologică Vârful Omu, este una aparte și diferită de a majorității. La peste 2.500 de metri altitudine, acesta trăiește într-un alt ritm, izolat printre troienele de zăpadă. Alături îi sunt doar Rodica, pisicuța care se află de 11 ani deja aici și care este stăpână peste tot, dar și Foxy, vulpea care îi mai vizitează din când în când. Cum a ajuns Sergiu Olteanu să facă această meserie și cum arată viața la peste 2.500 de metri altitudine?

Sergiu Olteanu și-a găsit locul pe care îl numește acasă. În vârstă de 46 de ani, acesta este meteorolog la Stația Meteorologică Vârful Omu, cel mai înalt punct locuit permanent din România. Stația funcționează de aproape 70 de ani, cu doi meteorologi în ture de câte două săptămâni, iar Sergiu Olteanu este unul dintre ei.

La Stația Meteorologică Vârful Omu viața de zi cu zi este departe de confortul cu care suntem mulți obișnuiți. Stația nu are apă curentă și nici electricitate din rețea. Apa menajeră provine din zăpada topită, cea potabilă este adusă de la izvor sau transportată în sticle, iar energia este asigurată de panouri solare și un generator. În turele de două săptămâni, Sergiu stă singur aici și o are alături doar pe Rodica, pisicuța ce deja a devenit virală.

Deși pare că are o meserie grea, care este plătită cu un salariu ce nu e departe de media pe economie, Sergiu Olteanu iubește ceea ce face și nu s-ar vedea niciunde altundeva.

„Dacă aș face ca ghid montan doar patru ture într-un weekend, aș câștiga aceiași bani. Dar nu e vorba de bani. Pasiunea ne ține aici. Pasiunea pentru ce facem, pentru loc, pentru Bucegi”, a declarat Sergiu Olteanu, potrivit antena3.ro.

Sergiu Olteanu /Foto: Instagram

Sergiu Olteanu, drumul spre Vârful Omu

Puțini și-ar imagina că există oameni care aleg să trăiască săptămâni întregi izolați de lume, în mijlocul munților, acolo unde zăpada persistă mare parte din an, iar vântul poate sufla neîntrerupt zile la rând. Totuși, pentru Sergiu Olteanu, aceasta nu este doar o aventură, ci un stil de viață.

Însă, până a ajunge aici, drumul lui Sergiu Olteanu a fost lung. Fiind fiul unui fost vânător de munte, Sergiu a urmat un liceu militar, iar mai târziu un colegiu silvic. Deși natura a fost mereu prezentă în viața lui, destinul l-a purtat pentru o perioadă într-un domeniu complet diferit. Timp de șase ani a lucrat în vânzări, străbătând țara la volan și petrecând zilnic ore întregi pe drum.

Însă, chiar și așa, pasiunea pentru natură s-a născut. În fiecare weekend își pregătea rucsacul și pleca pe trasee. Așa a început să urce constant pe Vârful Omu, unde a cunoscut oamenii care lucrau la stația meteorologică. Deși la început nu și-a imaginat că va ajunge să lucreze și el acolo, semnele au fost clare. Un meteorolog i-a spus că într-o zi îi va lua locul.

„Eu mă duceam doar să mă simt bine pe munte, să mă plimb. Nu mă gândeam să lucrez acolo. El mi-a spus: «Ești făcut să lucrezi aici. O să vezi că într-o zi o să lucrezi aici.»”, a povestit Sergiu.

Predicția s-a adeverit, dar după aproape 14 ani. Mai exact, în anul 2019, Sergiu Olteanu a renunțat definitiv la cariera din vânzări și a devenit observator meteorologic la Vârful Omu. A urmat Facultatea de Geografie, iar în prezent este meteorolog cu acte în regulă.

De ceva timp, Sergiu Olteanu este meteorolog la Stația Meteorologică Vârful Omu, iar pentru el o zi de muncă înseamnă o observație meteo la fiecare oră.

„Tot observator ești, fără să-ți dai seama. Când începi să transmiți ce fenomene ai avut sau ce tip de nori, tu deja le-ai observat, poate inconștient, în ora respectivă. N-ai stat 50 de minute să te uiți conștient la nori, dar le-ai observat”, spune Sergiu Olteanu.

Datele transmise de Sergiu Olteanu ajung în sistemul Administrației Naționale de Meteorologie și contribuie la prognozele consultate zilnic de milioane de români.

 

