De: David Ioan 13/05/2026 | 15:31
Iarnă în plină lună mai. Zăpada a ajuns la 2 metri în această parte a ţării
Primul val de ninsori târzii a adus miercuri, 13 mai, imagini de iarnă în mai multe zone montane din România, unde stratul de zăpadă a redevenit consistent. La staţia meteo de la Vârful Omu, măsurătorile indică aproape doi metri de zăpadă, un nivel rar întâlnit la final de primăvară.

În Masivul Postăvaru, turiştii care au urcat marţi au surprins un peisaj complet alb, iar filmările lor au circulat rapid pe reţelele sociale. Scene similare au fost surprinse şi în Pasul Prislop, una dintre cele mai înalte trecători din Carpaţii Orientali, unde şoferii au fost luaţi prin surprindere de ninsoarea de mai. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Fenomenul apare pe fondul a două cicloane care traversează România în această săptămână, aducând o răcire accentuată. Miercuri dimineaţă, temperaturile au coborât până la -10 grade în Masivul Ţarcu, iar valori negative s-au înregistrat şi la Bâlea Lac, Semenic şi Vârful Omu.

Ninsorile au continuat în cursul zilei şi în judeţele Alba, Harghita şi Bihor, unde şoferii au surprins drumurile acoperite de un strat subţire de zăpadă. La Vârful Omu, stratul depăşeşte 180 cm, iar termometrele au indicat -5 grade în această dimineaţă.

Turiştii care au ajuns în Postăvaru marţi au găsit un decor de iarnă autentic, cu zăpadă proaspătă şi vizibilitate redusă, un contrast puternic cu aşteptările pentru mijlocul lunii mai, când în mod normal se instalează treptat sezonul cald.

Ninsori au fost raportate şi în zona Prislop, la graniţa dintre Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului, unde fulgii de zăpadă au acoperit vegetaţia şi carosabilul.

Valorile termice minime înregistrate în zonele montane au fost următoarele:

  • -10 grade în Ţarcu
  • -7 grade în Vlădeasa
  • -6 grade la Bâlea Lac
  • -6 grade în Semenic
  • -5 grade la Vârful Omu
  • -5 grade în Parâng
  • -3 grade la Stâna de Vale
  • -3 grade în Călimani

România traversează un veritabil carusel meteorologic. După furtunile puternice de marţi, care au adus cod galben în aproape toată ţara, meteorologii anunţă o răcire bruscă şi severă. Deşi vineri se anunţă o încălzire temporară, weekendul ar putea fi din nou afectat de un ciclon mediteranean, cu ploi torenţiale şi furtuni.

Potrivit ANM, ţara se află sub influenţa unei mase de aer cald şi umed asociate unui ciclon format deasupra Țărilor Baltice şi Belarusului, care generează averse torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină în majoritatea regiunilor.

