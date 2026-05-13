Dorian Popa, pregătit să devină tată: „Abia aștept să fac un copilaș"

De: Elisa Tîrgovățu 13/05/2026 | 15:43
Sursa foto: Social media
Influencerul a făcut declarații neașteptate despre viitorul său statut. Artistul a spus că, pe măsură ce înaintează în vârstă, perspectiva asupra familiei se schimbă. Cu alte cuvinte, cântărețul începe să își contureze tot mai clar ideea unei vieți în rolul de părinte.

Dorian Popa se bucură de notorietate de câțiva ani de zile, fiind totodată și unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Pe lângă activitatea sa muzicală, el are și o prezență puternică în mediul online, unde adună milioane de urmăritori și împărtășește constant momente din viața sa. În plan personal, influencerul trăiește o relație frumoasă, fiind recent căsătorit cu partenera sa.

Artistul vrea să devină părinte cât mai curând

Dorian Popa a vorbit recent despre aspecte din viața sa personală, oferind unele dintre cele mai sincere declarații de până acum, inclusiv despre dorința sa de a deveni tată.

Invitat în cadrul podcastului moderat de Sore, influencerul a dezvăluit că a ajuns într-un alt punct al vieții sale. Acum vede lucrurile dintr-o altă perspectivă atunci când vine vorba de familie și stabilitate emoțională.

„Mi-am întâlnit iubirea vieții și nu că sper, dar sunt absolut sigur că așa va rămâne, pentru că îmi dau seama ce simt. Cred că ăsta a fost timingul și așa a fost dat să fie.

Nu cred că lucrurile care s-au întâmplat înainte în viața mea au fost greșite, cred că au fost menite să fie capitole din viața mea, și cred că așa e frumos să gândim despre lucrurile care trec în viață noastră, nu trebuie să gândim niciodată cu energie negativă.”, a spus Dorian Popa în podcastul moderat de Sore.

În cadrul aceluiași podcast, artistul a vorbit și despre dorința de a deveni părinte. Vedeta a subliniat că anumite experiențe din viața personală l-au împiedicat până acum să devină tată. Dorian a recunoscut că a trecut prin momente dificile, însă a ales să nu vorbească despre asta.

„Acum cred că sunt la capitolul final în ceea ce privește dragostea în viața mea, abia aștept să fac și eu un copilaș, că uite mâine poimâine am 40 de ani. Am trecut prin niște momente grele legate de sănătate, pe care nu le știe nimeni și nu le va știi nimeni în viața publică, pentru că nu vreau să stârnesc mila nimănui, și atunci mi-am dat seama că nu vreau să mă duc de aici fără să am un urmaș, fără să las cuiva toate lucrurile pe care le-am obținut în viață.”, a mai spus Dorian Popa.

