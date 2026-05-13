Membrii trupei Metallica au plecat spre concertul de pe Arena Națională! Cum au fost așteptați la ieșirea din hotel

De: Anca Chihaie 13/05/2026 | 16:05
Trupa Metallica a plecat în această după-amiază de la hotelul unde a fost cazată în centrul Capitalei și s-a îndreptat spre Arena Națională, acolo unde are loc unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului din România. CANCAN.RO are toate detaliile!

Membrii formației au părăsit discret hotelul, urcând într-o dubă neagră, escortată de echipe de securitate și organizatori ai evenimentului. Zona din fața hotelului a fost atent monitorizată încă din cursul după-amiezii, iar câțiva fani aflați în apropiere au încercat să surprindă imagini cu artiștii înainte de plecarea spre stadion.

Atmosfera din jurul hotelului a devenit tot mai agitată cu puțin timp înainte ca mașinile coloanei să pornească spre arena unde urmează să aibă loc show-ul. Membrii echipei tehnice și agenții de pază au coordonat rapid accesul către vehicule, în timp ce curioșii și turiștii aflați în zonă s-au oprit pentru a urmări momentul. Deși deplasarea s-a făcut într-un cadru strict controlat, prezența trupei în centrul Bucureștiului a atras imediat atenția trecătorilor.

Înaintea concertului, solistul James Hetfield a fost surprins în mai multe zone din Capitală, într-o apariție relaxată, departe de agitația pregătirilor pentru spectacol. Artistul s-a plimbat prin centrul orașului alături de logodnica sa, Adriana Gillett, iar imaginile cu cei doi au circulat rapid în mediul online. Liderul formației a vizitat un anticariat cunoscut din București și a petrecut câteva zeci de minute răsfoind volume și albume vechi, gest care a atras atenția celor aflați în apropiere.

Ulterior, cei doi au fost văzuți la cină într-un local apreciat din centrul Capitalei, într-o atmosferă discretă, înainte ca artistul să revină la hotel pentru ultimele pregătiri înaintea concertului. Apariția lui James Hetfield pe străzile Bucureștiului a fost considerată o surpriză pentru mulți fani, mai ales că membrii trupei evită de regulă expunerea publică în ziua concertelor importante.

Metallica a ajuns în România cu două avioane private de tip Bombardier Challenger 350, care au aterizat pe aeroportul din București cu mai puțin de 24 de ore înaintea spectacolului. De la aeroport, artiștii au fost transportați direct la hotel, unde accesul a fost restricționat pe întreaga durată a șederii lor.

