Acasă » Știri » Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe

Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe

De: David Ioan 13/05/2026 | 16:59
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Oțetul este prezentat tot mai des ca o soluție practică și accesibilă pentru numeroase activități din grădină, fiind apreciat pentru versatilitatea sa și pentru faptul că poate înlocui produse chimice mai agresive. Utilizat corect, poate deveni un aliat util pentru grădinari, fără a afecta plantele sănătoase.

Una dintre cele mai răspândite utilizări este combaterea buruienilor. Acidul acetic din oțet afectează structura celulară a plantelor nedorite și favorizează deshidratarea lor, ceea ce duce la uscarea rapidă a frunzelor. Specialiștii subliniază că soluția trebuie aplicată direct pe buruiană, deoarece acționează strict la contact, iar pulverizarea accidentală pe plante decorative sau culturi poate provoca deteriorări.

Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina

Maestrul grădinar Michelle Bruhn explică faptul că eficiența este mai ridicată în cazul buruienilor tinere, care nu au încă un sistem radicular puternic. Plantele mature pot supraviețui chiar dacă frunzele se usucă, motiv pentru care tratamentul este recomandat în special pentru lăstarii noi. Aplicarea în zilele călduroase intensifică efectul, deoarece temperaturile ridicate accelerează procesul de deshidratare.

Horticultorul Christine Froehlich avertizează că oțetul nu ar trebui folosit în apropierea zonelor sensibile, precum straturile de flori sau spațiile cu apă decorativă. Ea recomandă utilizarea lui în zone precum aleile, terasele sau suprafețele pavate, unde buruienile sunt mai greu de controlat prin metode naturale obișnuite.

Oțetul este util și pentru întreținerea uneltelor de grădinărit, care se pot acoperi rapid cu rugină sau depuneri dure. Scufundarea părților metalice într-un recipient cu oțet timp de aproximativ 12 ore ajută la desprinderea ruginii și la înmuierea murdăriei, facilitând curățarea fără substanțe chimice puternice sau instrumente abrazive.

Depunerile minerale de pe cărămidă, piatră sau pavele pot fi îndepărtate cu un amestec de apă și oțet în părți egale. Soluția dizolvă calcarul și alte minerale, iar petele pot fi eliminate printr-o frecare ușoară, fără a afecta suprafețele.

Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe

În cazul insectelor, o combinație diluată de apă și oțet poate fi pulverizată în zonele afectate. Deși efectul este temporar, soluția este eficientă împotriva furnicilor, deoarece acidul acetic le șterge traseele olfactive și le perturbă orientarea.

Pentru animalele sălbatice precum iepurii, veverițele sau ratonii, mirosul puternic al oțetului poate acționa ca factor de descurajare. Specialiștii recomandă folosirea cârpelor înmuiate în oțet, amplasate în jurul grădinii, și reîmprospătarea lor periodică, mai ales după ploaie sau în perioadele foarte calde.

Băile și hrănitoarele pentru păsări pot fi curățate cu o soluție formată dintr-o parte oțet și patru părți apă. Amestecul elimină algele și mucegaiul, iar după frecare recipientele trebuie clătite temeinic pentru a nu rămâne urme de acid.

Ghivecele din teracotă pot fi reîmprospătate prin înmuierea lor într-o soluție de oțet și apă, în proporție de unu la trei, timp de aproximativ 30 de minute. Depunerile de sare, algele și petele minerale se îndepărtează ușor cu o perie, iar ghivecele trebuie apoi clătite și lăsate să se usuce natural.

CITEŞTE ŞI: Taxă surpriză într-un restaurant din Spania. Clienții care exagerează cu mâncarea sunt puși la plată

Comuna din România care se încălzește cu apă geotermală. Proiectul care poate schimba facturile localnicilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”
Știri
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca…
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Știri
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat
Adevarul
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe...
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
Digi24
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
Digi24
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor,...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
ULTIMA ORĂ
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ...
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”
BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic
BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum
Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Zodia care își schimbă look-ul în luna mai 2026, potrivit Cristinei Demetrescu. Și nu doar atât: ...
Zodia care își schimbă look-ul în luna mai 2026, potrivit Cristinei Demetrescu. Și nu doar atât: „Pe de altă parte, totul costă”
Vezi toate știrile