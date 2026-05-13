Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe

Oțetul este prezentat tot mai des ca o soluție practică și accesibilă pentru numeroase activități din grădină, fiind apreciat pentru versatilitatea sa și pentru faptul că poate înlocui produse chimice mai agresive. Utilizat corect, poate deveni un aliat util pentru grădinari, fără a afecta plantele sănătoase.

Una dintre cele mai răspândite utilizări este combaterea buruienilor. Acidul acetic din oțet afectează structura celulară a plantelor nedorite și favorizează deshidratarea lor, ceea ce duce la uscarea rapidă a frunzelor. Specialiștii subliniază că soluția trebuie aplicată direct pe buruiană, deoarece acționează strict la contact, iar pulverizarea accidentală pe plante decorative sau culturi poate provoca deteriorări.

Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina

Maestrul grădinar Michelle Bruhn explică faptul că eficiența este mai ridicată în cazul buruienilor tinere, care nu au încă un sistem radicular puternic. Plantele mature pot supraviețui chiar dacă frunzele se usucă, motiv pentru care tratamentul este recomandat în special pentru lăstarii noi. Aplicarea în zilele călduroase intensifică efectul, deoarece temperaturile ridicate accelerează procesul de deshidratare.

Horticultorul Christine Froehlich avertizează că oțetul nu ar trebui folosit în apropierea zonelor sensibile, precum straturile de flori sau spațiile cu apă decorativă. Ea recomandă utilizarea lui în zone precum aleile, terasele sau suprafețele pavate, unde buruienile sunt mai greu de controlat prin metode naturale obișnuite.

Oțetul este util și pentru întreținerea uneltelor de grădinărit, care se pot acoperi rapid cu rugină sau depuneri dure. Scufundarea părților metalice într-un recipient cu oțet timp de aproximativ 12 ore ajută la desprinderea ruginii și la înmuierea murdăriei, facilitând curățarea fără substanțe chimice puternice sau instrumente abrazive.

Depunerile minerale de pe cărămidă, piatră sau pavele pot fi îndepărtate cu un amestec de apă și oțet în părți egale. Soluția dizolvă calcarul și alte minerale, iar petele pot fi eliminate printr-o frecare ușoară, fără a afecta suprafețele.

Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe

În cazul insectelor, o combinație diluată de apă și oțet poate fi pulverizată în zonele afectate. Deși efectul este temporar, soluția este eficientă împotriva furnicilor, deoarece acidul acetic le șterge traseele olfactive și le perturbă orientarea.

Pentru animalele sălbatice precum iepurii, veverițele sau ratonii, mirosul puternic al oțetului poate acționa ca factor de descurajare. Specialiștii recomandă folosirea cârpelor înmuiate în oțet, amplasate în jurul grădinii, și reîmprospătarea lor periodică, mai ales după ploaie sau în perioadele foarte calde.

Băile și hrănitoarele pentru păsări pot fi curățate cu o soluție formată dintr-o parte oțet și patru părți apă. Amestecul elimină algele și mucegaiul, iar după frecare recipientele trebuie clătite temeinic pentru a nu rămâne urme de acid.

Ghivecele din teracotă pot fi reîmprospătate prin înmuierea lor într-o soluție de oțet și apă, în proporție de unu la trei, timp de aproximativ 30 de minute. Depunerile de sare, algele și petele minerale se îndepărtează ușor cu o perie, iar ghivecele trebuie apoi clătite și lăsate să se usuce natural.

