Taxă surpriză într-un restaurant din Spania. Clienții care exagerează cu mâncarea sunt puși la plată

Un restaurant spaniol de tip „all you can eat” a decis să introducă o taxă suplimentară pentru clienții care mănâncă peste măsură și ajung să se simtă rău în local, după ce numărul incidentelor a crescut vizibil în ultimele luni.

Măsura a atras atenția asupra Sushi Toro, un local din Gelves, Sevilla, care încearcă astfel să limiteze excesele alimentare.

Taxă surpriză într-un restaurant din Spania

„Dacă un client se simte rău ca urmare a faptului că a mâncat prea mult, restaurantul își rezervă dreptul de a percepe o taxă suplimentară pentru acoperirea daunelor”, se arată într-un anunţ afişat de restaurant.

Reprezentanții localului susțin că situațiile repetate afectează activitatea zilnică, deranjează ceilalți clienți și pun presiune pe personal. Totodată, conducerea Sushi Toro explică faptul că incidentele provocate de consumul exagerat de mâncare influențează ritmul de lucru, curățenia și atmosfera din restaurant.

Clienții care exagerează cu mâncarea sunt puși la plată

„Muncim din greu pentru a onora comenzile la timp și pentru a menține o igienă corespunzătoare. De aceea, cerem colaborarea clienților, deoarece această situație îi afectează și pe ceilalți oameni care mănâncă în restaurant.”, au transmis reprezentanţii Sushi Toro.

Deși nu este precizat cât ar putea plăti cei care depășesc limita, prețul bufetului variază între 16,90 și 23,90 euro, în funcție de zi și de intervalul orar. Măsura rămâne în vigoare ca formă de descurajare a comportamentelor considerate excesive.

