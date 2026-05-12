Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe cei care au boxe la bloc

O hotărâre recentă a Tribunalului București aduce lămuriri importante pentru asociațiile de proprietari din România privind posibilitatea de a percepe chirie pentru boxele de la subsol sau pentru fostele ghene transformate în spații de depozitare.

Decizia vine în contextul numeroaselor situații în care astfel de spații sunt folosite de locatari fără documente, fără acorduri scrise și fără hotărâri clare ale asociației.

Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor

Asociațiile de proprietari pot solicita chirie pentru aceste spații, a explicat avocatul Gelu Pușcaș, care a evidențiat diferența juridică dintre atribuirea oficială a unui drept de folosință exclusivă și stabilirea unei chirii pentru un spațiu ocupat deja de ani de zile. În multe blocuri, boxele și fostele ghene sunt utilizate informal, ceea ce generează conflicte între proprietari și administrațiile de bloc.

În cazul analizat de instanță, o asociație a decis în Adunarea Generală introducerea unei chirii lunare pentru aceste spații. Un proprietar a contestat hotărârea, însă atât judecătoria, cât și Tribunalul București au stabilit că măsura este legală.

„O decizie importantă a instanței clarifică o problemă care există în mii de blocuri din România: poate asociația să perceapă chirie pentru boxele de la subsol sau pentru spațiile rezultate după desființarea ghenei? Răspunsul este: da, în anumite condiții”, a transmis avocatul.

Ce trebuie să știe cei care au boxe la bloc

Instanța a subliniat diferența dintre atribuirea oficială a folosinței exclusive asupra unei părți comune și stabilirea unei chirii pentru un spațiu deja folosit individual. Conform Legii nr. 196/2018, atribuirea folosinței exclusive poate necesita acordul unanim al proprietarilor, însă reglementarea financiară a unei situații existente poate fi decisă de asociație în anumite condiții.

„Instanța a făcut o diferență esenţială: una este să atribui oficial folosință exclusivă asupra unei părți comune (unde poate fi necesară unanimitatea proprietarilor conform art. 43 din Legea 96/2018) şi alta este să stabilești o chirie pentru un spațiu deja folosit exclusiv de anumite persoane”, a explicat Gelu Pușcaș.

Avocatul atrage atenția că hotărârea Tribunalului București nu se aplică automat tuturor situațiilor similare. Fiecare asociație trebuie să analizeze istoricul folosirii spațiului, eventualele hotărâri anterioare, regulamentele interne și respectarea procedurilor legale înainte de a introduce o chirie.

CITEŞTE ŞI: Cabral și Andreea Ibacka și-au vândut apartamentul de la mare. Motivul pentru care au luat această decizie

Deea Maxer își vinde apartamentul cu 3 camere din Bragadiru. Cum arată și ce sumă cere