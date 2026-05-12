Violet Affleck, fiica actorilor Jennifer Garner și Ben Affleck, a fost surprinsă recent într-o apariție rară în Los Angeles, atrăgând imediat atenția presei de divertisment. Tânăra, în vârstă de 20 de ani, a fost fotografiată în timpul unei ieșiri relaxate, într-un context casual, departe de lumina reflectoarelor.

Imaginile au stârnit interes în mediul online, mai ales pentru că Violet este cunoscută pentru stilul său discret și aparițiile publice rare. Spre deosebire de alte „copii de vedete” de la Hollywood, ea a ales să rămână în mare parte în afara industriei de divertisment, concentrându-se pe viața academică și proiectele personale.

Cum arată Violet, fiica lui Jennifer Garner și Ben Affleck

Tânăra a fost fotografiată în timpul unei ieșiri casual, alături de mama și de fratele său, marcând una dintre puținele apariții în care a fost văzută fără masca facială pe care obișnuia să o poarte în spațiul public în ultimii ani, scrie Yahoo.

Schimbarea a fost observată imediat de fani și de publicațiile internaționale, având în vedere că Violet a fost asociată frecvent cu purtarea măștii în aparițiile sale anterioare, chiar și în contexte în care acest lucru nu mai era o cerință oficială. Din acest motiv, noua ieșire a fost interpretată ca o schimbare vizibilă de comportament în spațiul public.

Pe lângă mama lor, în vârstă de 54 de ani, Violet a fost însoțită de fratele ei mai mic, Samuel, în vârstă de 14 ani, în timp ce au cumpărat înghețată de la Sweet Rose Creamery din interiorul Brentwood Country Mart, aproape de casa lor. Absent de la această ieșire a fost fratele lor Finn.

De ce poartă Violet Affleck foarte des mască

Tânăra poartă măști faciale ca măsură de precauție medicală, în urma experienței sale cu o afecțiune post-virală contractată în 2019. De asemenea, a fost o susținătoare vocală a purtării măștilor în public în timpul pandemiei.

La o zi după, studenta a fost văzută purtând din nou mască într-o mașină, alături de mama ei, în timp ce au ridicat mâncare de tip drive-through de la In-N-Out Burger. În timpul ieșirii la înghețată, Jennifer Garner a purtat un tricou roșu cu negru, colanți negri de sport, adidași și ochelari de soare.

Jennifer Garner s-a căsătorit cu Ben Affleck în 2005, iar împreună au avut trei copii. Cei doi s-au separat după zece ani de căsnicie, în 2015, însă au rămas concentrați pe creșterea copiilor. Garner a declarat că, în timp, ea și Affleck au învățat să fie „ambii părinți” pentru copii, adaptându-se la situație.

„Când copiii cresc în două gospodării separate, eu devin și mamă și tată, iar el devine și tată și mamă. Nu prea ai cum să eviți asta, nu? Pentru că nu ai avantajul ambelor perspective, yin și yang în aceeași casă, așa că trebuie să ai puțin din ambele în modul în care îți crești copiii. Există și o mică pierdere în asta, dar există și ceva câștigat… Înveți să renunți și să nu te mai concentrezi atât de mult pe ideea de creștere în sine”, a explicat Garner într-un podcast.

